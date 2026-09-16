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আগামিকাল থেকে জেলায় জেলায় ফের বৃষ্টি, বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল আবহাওয়া দফতর

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয় ভাবে বাড়বে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 16, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:40 AM IST
আগামিকাল থেকে জেলায় জেলায় ফের বৃষ্টি, বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল আবহাওয়া দফতর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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