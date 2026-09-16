/আগামিকাল থেকে জেলায় জেলায় ফের বৃষ্টি, বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল আবহাওয়া দফতর

অয়ন ঘোষাল:দক্ষিণবঙ্গে কাল বৃহস্পতিবার থেকে ফের বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। আজ বুধবার অতি ভারী বৃষ্টি দু এক জেলায়। আগামীকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির বিক্ষিপ্তভাবে সম্ভাবনা।
মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থান এবং গুজরাটের উপর দিয়ে রউরকেল্লা এবং দীঘার ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখ থেকে ধাপে ধাপে দেশে ক্রমান্বয়ে বর্ষা বিদায়।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় জেলায় জেলায় অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে। কাল থেকে আবার বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বৃষ্টি পাবে। দুই এক জেলায় ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয় ভাবে বাড়বে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। দার্জিলিং কালিম্পং এবং কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। উত্তরের বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের হলুদ সর্তকতা।
কাল বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে দুই এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। কলকাতায় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা বাড়বে। যোগ হবে চূড়ান্ত জলীয় বাষ্পের আধিক্যের অস্বস্তি।
কাল বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। শনিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিঘ্নিত হতে পারে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন।
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