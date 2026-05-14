/West Bengal Weather Update: দিনভর গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, ঝড়বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে এইসব জেলা

অয়ন ঘোষাল: দুই বঙ্গে দুই ছবি। আজ বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। অন্যদিকে আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি প্রায় নেই। বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র পশ্চিমের কিছু জেলায়। স্থানীয়ভাবে স্বল্প সময়ের জন্য বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে। ক্রমশ শুষ্ক আবহাওয়া গরম ও তাপমাত্রা বাড়বে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে। শনিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। এমনটাই বলছে আবহাওয়া দফতর।
দক্ষিণবঙ্গে আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা পশ্চিমের কিছু জেলায়। শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আজ পুরুলিয়া বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলার বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বাকি জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। শুষ্ক আবহাওয়ায় বাড়বে তাপমাত্রা। গরম ও আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে।
কাল শুক্রবার থেকে রবিবারের মধ্যে ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। গরম বাড়বে, সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ক্রমশ বাড়বে। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় ফিল লাইক টেম্পারেচার বেশি হবে।
উত্তরবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।
শুক্রবার ও শনিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
রবিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আরো কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকতে পারে।
কলকাতায় সকালে মূলত পরিষ্কার আকাশ, পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। রোদের তেজ তীব্র হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বেলা বাড়লে গরম ও অস্বস্তি হতে পারে। আগামী কয়েকদিন ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। তবে স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্তভাবে স্বল্প সময়ের জন্য বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকতে পারে। আজ থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে রয়েছে সেই তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে।
