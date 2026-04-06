WB Weather Update: আগামী ২-৩ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগনায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, ঝড়ের গতি হবে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি

WB Weather Update: আগামী ২-৩ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগনায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, ঝড়ের গতি হবে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি
WB Weather Update: আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির স্পেল থাকবে। ঝড়-বৃষ্টিতে কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে
অয়ন ঘোষাল: দিনভর প্রবল গরমের পর সন্ধের স্বস্তি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস হল, সন্ধ্যে সাড়ে আটটর পর ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে হবে বজ্রপাতও। বাতাসের গতি বাড়বে। গতি হতে পারে ৪০-৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। এনিয়ে দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা।
এদিকে, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস হল, বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। যেটি উত্তরবঙ্গ, অসম এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প রাজ্যে ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে। এই জলীয় বাষ্প থেকেই বজ্রগর্ভ মেঘ এবং ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে হাওয়া অফিস।
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির স্পেল থাকবে। ঝড়-বৃষ্টিতে কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বেশি হবে কাল মঙ্গলবার ও পরশু বুধবার। কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টি সঙ্গে শিলাবৃষ্টি এবং উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তরবঙ্গে সোমবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
মঙ্গলবার এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা মাঝারি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা কিছু এলাকায়। ঝড়ের গতিবেগ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাতে হতে পারে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত। ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
কাল মঙ্গলবার দুর্যোগ বাড়বে। বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে শিলাবৃষ্টি। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় ও সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা সহ বাকি সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টি।
পরশু বুধবার পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতি বেগে কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা। কলকাতা শহর দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ঝড়-বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।
