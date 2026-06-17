/Bengal Weather Update: ভ্য়াপসা এই গরমের শেষ কবে? স্বস্তির খবর দিল হাওয়া অফিস

অয়ন ঘোষাল: বেলা বাড়লেই ভ্যাপসা গরম। দরদরে ঘাম, প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার মতো অবস্থা। তবে আবহাওয়া দফতর দিচ্ছে ভালো খবর। আগামী ২০ জুন থেকে ঝড়-বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। এমনই সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি।
শনিবার বৃষ্টির কথা বলছে আবহাওয়া দফতর। তবে তার আগে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তির সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী চারদিনে তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে তবে পশ্চিমের জেলায় ৪০ ডিগ্রি ছুঁতে পারে পারদ। মানে ভরা বর্ষার মেঘের আকালে তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে।
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র কষ্টের পর দক্ষিণবঙ্গে শনিবার থেকে বাড়বে ঝড় বৃষ্টি। রবিবার থেকে পারদ নামার ইঙ্গিত। ঝড় বৃষ্টিতে সাময়িক স্বস্তি মিলতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে তীব্র বজ্রপাতের আশঙ্কা বেশি থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলাতে।
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উত্তরবঙ্গে দাপিয়ে বর্ষার বৃষ্টি। কিছু জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে অতি ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং দু একদিন উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঝড়ের গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই উত্তরবঙ্গে।
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