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Bengal Weather Update: ভ্য়াপসা এই গরমের শেষ কবে? স্বস্তির খবর দিল হাওয়া অফিস

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে দাপিয়ে বর্ষার বৃষ্টি। কিছু জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে অতি ভারী বৃষ্টি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 17, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:39 AM IST
Bengal Weather Update: ভ্য়াপসা এই গরমের শেষ কবে? স্বস্তির খবর দিল হাওয়া অফিস

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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