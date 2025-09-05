West Bengal Weather Update: ষষ্ঠী থেকে বৃষ্টিতে নাজেহাল হবে দক্ষিণবঙ্গ, পুজোয় ভোগান্তি কমবে কবে?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
West Bengal Weather Update: উত্তর বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ এই মুহূর্তে পূর্ব মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। মৌসুমী অক্ষরেখা বাংলার আরো কাছে। ওড়িশার চাঁদবালি হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 5, 2025, 10:07 AM IST
অয়ন ঘোষাল: সেপ্টেম্বর মাসের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস অনুয়ায়ী প্রথম ৩ সপ্তাহ রাজ্যে মৌসুমী বায়ুর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত চলবে। কলকাতা-সহ প্রতিটি জেলায় গড়ে দৈনিক ন্যূনতম ১৫ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। 

সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে রাজ্যে বৃষ্টি বাড়বে। এর মধ্যে ১৮ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃষ্টির পরিমান অনেকটাই বাড়তে পারে। এই ৭ দিনে রাজ্যের কোনো কোনো জেলায় ন্যূনতম ৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ৫২০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে (৭দিনে মোট বৃষ্টি)। 

দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত কলকাতা সহ প্রায় গোটা দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দিনের বিভিন্ন সময়। যেহেতু অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে মৌসুমী বায়ু বিদায় নিচ্ছে না, অতএব পুজোয় বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। পুজোর কোন দিন কোন জেলায় কতটা বৃষ্টি তা সেপ্টেম্বরের ১৮ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে বিস্তারিত জানাবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। 

উত্তর বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ এই মুহূর্তে পূর্ব মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। মৌসুমী অক্ষরেখা বাংলার আরো কাছে। ওড়িশার চাঁদবালি হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি অক্ষরেখা আরব সাগর থেকে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের উপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

আজ শুক্রবার উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। কাল বৃষ্টি সামান্য কমার পর পরশু রবিবার থেকে আগামী বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের ৫ জেলায়। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি থাকবে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। এছাড়া দার্জিলিং কালিম্পং ও কোচবিহার বিক্ষিপ্তভাবে দু-একদিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দিনের তাপমাত্রা বাড়বে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাতের তাপমাত্রা বাড়বে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত। সঙ্গে দোসর ভাদ্রের চড়া রোদ এবং জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উইকেন্ডে। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের ৬ জেলায়। মঙ্গলবার থেকে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। আজ  শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে হাওড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলাতে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা থাকবে উপকূল ও সংলগ্ন জেলাতে।

