West Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, আগামী সপ্তাহের শেষদিকে তাপমাত্রা কমবে একাধিক জেলায়

West Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, আগামী সপ্তাহের শেষদিকে তাপমাত্রা কমবে একাধিক জেলায়
West Bengal Weather Update: ১০ থেকে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বর্ষা বিদায়। ১৪ থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের পরিষ্কার আকাশে ঝলমলে রোদ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা
অয়ন ঘোষাল: আগামী ৮-১০ অক্টোবরে মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় দিনের যেকোনো সময় অল্প বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা দিল আবহাওয়া দফতর।
১২ থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা বিদায়। ধাপে ধাপে মেঘমুক্ত আকাশ। ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা এবং হিমের পরশ। আগামী সপ্তাহের শেষ দিকে কলকাতা এবং লাগোয়া জেলার ভোরের তাপমাত্রা ২০ থেকে ২২ ডিগ্রির ঘরে নামবে। পশ্চিমাঞ্চল জেলার তাপমাত্রা ১৮ থেকে ২০ ডিগ্রির ঘরে নামবে।
১০ থেকে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বর্ষা বিদায়। ১৪ থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের পরিষ্কার আকাশে ঝলমলে রোদ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা। সোনাদা এবং শুকনার মতো নিচু তরাই এলাকায় ১৫ অক্টোবরের পর হালকা শীতের আমেজ।
মৌসম ভবনের দীর্ঘমেয়াদি আউট লুক অনুয়ায়ী অক্টোবর মাসের ২৫ তারিখ থেকে নভেম্বর মাসের ৫ তারিখের মধ্যে রাজ্যজুড়ে হালকা শীতের আমেজ। ভোরের দিকে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ। বেলা বাড়লে একটু গরম। বিকেলের পর আবার হেমন্তের আদর্শ পরিবেশ।
আরও পড়ুন-পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে লোপাট ১ কোটি ৪৩ লক্ষ! গ্রেফতার অ্যাকাউন্ট্যান্ট, জালে আরও ৩...
আরও পড়ুন- বন্যাকবলিত উত্তরবঙ্গে এবার গেরুয়াশিবিরে ভাঙন! মুখ্যমন্ত্রীর সফরের মাঝেই... বিরাট চমক...
উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। আর কোনো লাল বা কমলা সতর্কতা নেই। মূলত দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় বৃস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। তারপর ধাপে ধাপে বৃষ্টি কমবে।
ঝাড়খণ্ডে ঘূর্ণাবর্ত। তার জেরে দক্ষিণবঙ্গে আজ কিছুটা বৃষ্টি বাড়বে। এই বৃষ্টি শুক্রবার পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলবে। সঙ্গে অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমবে। নতুন করে যদি বঙ্গোপসাগরে আর কোনো সিস্টেম তৈরি না হয় তাহলে আপাতত আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ক্রমশঃ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান কমবে। শুষ্ক আবহাওয়া পরিস্থিতি তৈরি হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)