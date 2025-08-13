West Bengal Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ, বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের একাধিক জেলা
West Bengal Weather Update: বুধবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের দিকের জেলাতে
অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তি বাড়বে। বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বাংলা ও ওড়িশা উপকূলের সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি আবহাওয়া দপ্তরের। উত্তরবঙ্গে আজ অতিভারি বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। বাকি ৩ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
দক্ষিণবঙ্গে জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি রয়েছে; বাড়বে তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের দিকের জেলাতে।
আগামী ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভাবনা। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় এই নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তিশালী হবে। বঙ্গোপসাগরের এই নিম্নচাপ থেকে কর্ণাটকের ঘূর্ণাবর্ত পর্যন্ত একটি পূর্ব পশ্চিম অক্ষরেখা বিস্তৃত। মৌসুমী অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। এই অক্ষরেখা অমৃতসর মান্ডি বাল্মিকীনগর মোজাফফরপুর এবং জলপাইগুড়ির উপর দিয়ে হাফলং থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরপ্রদেশ কর্ণাটক এবং আসামে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। বিহার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত অক্ষরেখা।
পশ্চিমী ঝঞ্ঝা জম্মু ও কাশ্মীর সংলগ্ন উত্তর পাকিস্তান এলাকায় অবস্থান করছে।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ বুধবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের দিকের জেলাতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকাঝোড়ো বাতাস বইবে।
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের দিকের জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকাঝোড়ো বাতাস বইবে।
শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি বজ্রবিদ্যুৎ সহ হতে পারে বেশ কয়েকটি জেলায়। নদিয়া মুর্শিদাবাদ বীরভূমে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে। দক্ষিণবঙ্গের দুয়েক জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি বাড়বে।
উত্তরবঙ্গ
বুধবার অতিভারি বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। বাকি তিন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং ও কোচবিহার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
বৃহস্পতিবারে বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জেলায় ভারী বৃষ্টি। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি এই দুই জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে। শুক্রবার শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে উত্তরবঙ্গে। তবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দু এক জায়গায় হতে পারে।
রবিবার ও সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলাতে।
সতর্কতা
দার্জিলিং কালিম্পং এর পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা। সিকিমেও ধসের আশঙ্কা। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন রোডে আন্ডারপাস এবং নীচু এলাকার নদী সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা।ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জল স্তর বাড়বে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা কমবে। দার্জিলিং ও পাহাড়ের বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তায় ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটা কমবে।
কলকাতা
আজ মূলত মেঘলা আকাশ। স্বাভাবিকের ওপরে তাপমাত্রা। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা; আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির সম্ভাবনা বেশি। আগামী কয়েক দিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। মেঘলা আকাশের কারণে তাপমাত্রা সামান্য কমবে; আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৩ থেকে ৯২ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৮.৬ মিলিমিটার।
ভিন রাজ্যে
আসাম মেঘালয় সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। এই রাজ্যগুলির কিছু কিছু এলাকায় ২০০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তা। অরুণাচল প্রদেশ বিহার উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশ। জম্মু ও কাশ্মীর লাদাখ মোজাফফরাবাদে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত।
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পাঞ্জাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। অন্ধ্রপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে ভারী বৃষ্টি। তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি করাই কাল এবং তেলেঙ্গানা তেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি হবে নাগাল্যান্ড মনিপুর মিজোরাম এবং ত্রিপুরাতে। ওড়িশা কঙ্কন গুয়া এবং কেরালা ও মাহেতে ভারী বৃষ্টি।
