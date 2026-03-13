English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Weather Update: রবিবার থেকে ফের বৃষ্টিতে নাজেহাল হবে দক্ষিণবঙ্গ, ভিজবে উত্তরের এইসব জেলাও

West Bengal Weather Update: রবিবার থেকে ফের বৃষ্টিতে নাজেহাল হবে দক্ষিণবঙ্গ, ভিজবে উত্তরের এইসব জেলাও

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে। আজ শুক্রবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৬ জেলাতে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Mar 13, 2026, 07:53 AM IST
West Bengal Weather Update: রবিবার থেকে ফের বৃষ্টিতে নাজেহাল হবে দক্ষিণবঙ্গ, ভিজবে উত্তরের এইসব জেলাও

অয়ন ঘোষাল: গরম পড়ার আগেই বৃষ্টিতে ভিজল দুই বঙ্গ। গতকাল বৃষ্টি পেয়েছে উত্তরের ৫ জেলা। বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণের ৬ জেলাতেও। বৃষ্টি হয়েছে কলকাতাতেও। এর মাঝে আজ শুক্রবার ও আগামিকাল শুক্রবার দক্ষিণে বৃষ্টির সাময়িক বিরতি। ফের রবিবার থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ ও কাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। রবিবারের পর ফের কিছুটা কমবে। 

Add Zee News as a Preferred Source

বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত। সেই ঘুর্ণাবর্ত থেকে অক্ষরেখা। এর প্রভাবেই জলীয় বাষ্প ঢুকছে হুহু করে। বৃষ্টি থামলেও আজ এবং কাল দক্ষিণবঙ্গে জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি থাকবে। সেই অস্বস্তি বাড়তে পারে শনিবার রাত থেকে। 

আজ ও কাল দক্ষিণবঙ্গে মোটের ওপর পরিষ্কার আকাশ। পশ্চিমের জেলা এবং উপকূলের জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ। পরশু রবিবার থেকে ফের বৃষ্টি। রবি ও সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বীরভূম মুর্শিদাবাদ পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হতে পারে।

আরও পড়ুন-ফের দুবাইয়ে হামলা চালাল ইরান, বিমানবন্দরের কাছে পড়ল ড্রোন, আহত ১ ভারতীয়-সহ বহু

আরও পড়ুন-পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ফারুক আবদুল্লাকে গুলি, মুহূর্তে ভেস্তে দিলেন এনএসজি কমান্ডোরা, Video

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে। আজ শুক্রবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৬ জেলাতে। আজ শুক্রবার ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে। বাকি জেলা তো বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি। কাল শনিবার সাময়িক বিরতি নেবে বৃষ্টি। পরশু রবিবার থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টি।

কলকাতায় আজ ও কাল বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই। কাল শনিবার রাতের পর আবার হুহু করে ঢুকবে জলীয় বাষ্প। রবিবার থেকে মঙ্গলবার এর মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। আজ ও কাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়বে কলকাতায়। সঙ্গে দোসর হবে জলীয় বাষ্পের আধিক্য। দিনের পারদ আজ ও কাল সবমিলিয়ে প্রায় ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়বে। রবিবারের পর ফের তাপমাত্রা কমতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Bengal Weather UpdateRain In BengalDepression in Bengal
পরবর্তী
খবর

LPG crisis West Bengal: 'নুন দিয়ে চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়েই থাকতে হবে,' অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপক অসহায় লেখিকার কাতর পোস্ট
.

পরবর্তী খবর

Infosys Crisis: ব্রেকফাস্টে বাদ অমলেট, রাঁধলেই চাপ: ইনফোসিসের মতো কোম্পানিও বলে দিল বাড়ি থে...