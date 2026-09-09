Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের সব জেলা, ভারী বর্ষণ এইসব জায়গায়

আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের সব জেলা, ভারী বর্ষণ এইসব জায়গায়

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা এই পাঁচ জেলাতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 09, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:11 AM IST
আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের সব জেলা, ভারী বর্ষণ এইসব জায়গায়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Breaking News Live Updates: চুরি নাকি ছিল অন্য কোনও কারণ! কারখানায় ঢুকে মর্মান্তিক
2
3
4
5