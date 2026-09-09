/আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের সব জেলা, ভারী বর্ষণ এইসব জায়গায়

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সব জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি পশ্চিমের সব জেলায়। উত্তরবঙ্গে আপাতত বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টি শুক্রবার থেকে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা এই পাঁচ জেলাতে। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎস সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস হইতে পারে।
কাল বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে। উইকেন্ডে ক্রমশ কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। শনি রবি দক্ষিণবঙ্গে জুড়ে বাড়বে তাপমাত্রা। ভাদ্র মাসের কাঠফাটা গরমের সঙ্গে থাকবে তীব্র জলীয় বাষ্পের ঘর্মাক্ত অস্বস্তি।
উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার এবং কাল বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। ফের শুক্রবার ও শনিবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।
শুক্রবার দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কালিম্পং হারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
শনিবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি। ওপরের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
কলকাতায় আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। আজ বুধবার সন্ধ্যে পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। কাল থেকে কমবে বৃষ্টি।
১১ই সেপ্টেম্বর নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা পশ্চিম মধ্যে এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে। বাংলা থেকে অনেক দূরে থাকবে এর অবস্থান। ফলে বাংলায় এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয়।
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