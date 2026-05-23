/Bengal Weather Update: আগামী সপ্তাহে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণের সব জেলাতেই, অসহ্য এই গরম আর কতদিন

Bengal Weather Update: গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে
অয়ন ঘোষাল: অসহ্য় হয়ে উঠেছে গরম। অনেকেই গরমে শরীর খারাপ করছে বলেও অভিযোগ করছেন। এর মধ্যেই খুশির খবর দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বলা হচ্ছে, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। ঝড় বৃষ্টির কারণে কমতে পারে তাপমাত্রা। উইকেন্ডে তাপমাত্রা কমতে পারে ২-৩ ডিগ্রি।
ওড়িশাতে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। উত্তরপ্রদেশ থেকে এই ঘূর্ণাবর্ত পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা। এর প্রভাবে আজ উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।
রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে উপরের ৫ জেলায়। সোমবার এবং মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে।
এদিকে, আবহাওয়া দফতরের তরফে বলা হয়েছে মঙ্গলবার ২৬ মে পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। গরম ও অস্বস্তি বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। কলকাতা সহ বাকি জেলাতেও গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। ফিল লাইক টেম্পারেচার অনেকটা বেশি অনুভূত হবে।
আগামী ২৭ মে বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বৃহস্পতি ও শুক্রবার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)