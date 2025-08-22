Orange Alert Intense Rain: জারি কমলা সতর্কতা! কিছুক্ষণের মধ্যেই তীব্র ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ তুমুল বৃষ্টি! ভাসবে শহর! জেলায় জেলায় মহাবিপত্তি...

Orange Alert Intense Rain: জারি কমলা সতর্কতা! কিছুক্ষণের মধ্যেই তীব্র ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ তুমুল বৃষ্টি! ভাসবে শহর! জেলায় জেলায় মহাবিপত্তি...
Orange Alert For Intense Rain With Gusty Wind And Thundershower: আজ, ২২ অগাস্ট পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাস বওয়ার প্রবল সম্ভাবনা কলকাতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনায়। বাতাসের গতি হতে পারে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত।
অয়ন ঘোষাল: জারি কমলা সতর্কতা (orange alert)! হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত (light to moderate rain), হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিও (thundershower with intense rain)। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া (gusty wind)। কপালে দুর্ভোগ নাচছে কলকাতা (kolkata)-সহ আরও কয়েকটি জেলার। কোথায় কোথায়?
আরও পড়ুন: Kaushiki Amavasya Tarapith: মহাপুণ্য কৌশিকী অমাবস্যায় এক বিশেষ মুহূর্তে তারাপীঠে খুলে যাবে রহস্যদরজা! তারপরই সেই আশ্চর্য অলৌকিক...
কমলা সতর্কতা
আজ, ২২ অগাস্ট জারি হল কমলা সতর্কতা। বিশেষ বার্তায় বলা হল, পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই আসছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। হতে পারে তীব্র বৃষ্টি। দমকা বাতাস বওয়ার প্রবল সম্ভাবনা কলকাতা-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনায়। বাতাসের গতি হতে পারে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত।
ওদিকে ঘূর্ণাবর্ত
ওদিকে ঘূর্ণাবর্তের সতর্কাও জারি। জানা গিয়েছে, আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে একটি উপরি-বাতাসীয় ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হেলে আছে। বর্তমানে, মৌসুমি অক্ষরেখাটি সুরতগড়, রোহতক, ফতেহগড়, গয়া, দীঘা এবং সেখান থেকে পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব দিকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ২৫ অগাস্টের কাছাকাছি সময়ে ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নতুন নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই আবহাওয়ার পরিস্থিতির প্রভাবে, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলার এক বা দুটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
সকালের আবহাওয়া পূর্বাভাসেও
প্রসঙ্গত, সকালের আবহাওয়া পূর্বাভাসেও বলা হয়েছিল, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার উপরে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে চলতি মরশুমে বঙ্গোপসাগরে অষ্টম নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে আগামী ২৪ অগাস্ট রাতে অথবা ২৫ অগাস্ট সকালের দিকে। এই সিস্টেমের জেরে বঙ্গোপসাগর উত্তাল হবে। আগামী শনিবার ২৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলা ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
আরও পড়ুন: Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা...
আজ ও কাল ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি
দক্ষিণবঙ্গে আজ ও কাল ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি বেশিরভাগ জেলায়। সব থেকে বেশি বৃষ্টি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায়। কলকাতায় ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কলকাতায় কাল ভারী বৃষ্টি। কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া ও ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। কলকাতায় আগামীকাল ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। বৃষ্টি চলাকালীন ৩০ থেকে কোথাও কোথাও ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়া। সঙ্গে ঘন ঘন বাজ পড়ার সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে আজ অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরদুয়ারে। দার্জিলিং থেকে কোচবিহার পর্যন্ত পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে সোমবার পর্যন্ত। শনি ও রবি বৃষ্টি বাড়তে পারে নিচের দিকে জেলা মালদা ও দিনাজপুরে। উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস আগামী বুধবার পর্যন্ত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)