English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

West Bengal Weather Update: বিকেল থেকেই হাওয়া বদল, দক্ষিণের সব জেলাতেই বৃষ্টি-দমকা বাতাস, বিশ্বকর্মা পুজোর পরদিন থেকেই...

West Bengal Weather Update: শুক্রবার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শনিবারে শুধু দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Sep 11, 2025, 07:38 AM IST
West Bengal Weather Update: বিকেল থেকেই হাওয়া বদল, দক্ষিণের সব জেলাতেই বৃষ্টি-দমকা বাতাস, বিশ্বকর্মা পুজোর পরদিন থেকেই...

অয়ন ঘোষাল: ভাদ্র মাসের কাঠফাটা রোদ এবং অসহ্য অস্বস্তি কাটিয়ে আজ থেকে ফের বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি কয়েক পশলা বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূল এবং লাগোয়া কোনো কোনো এলাকায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে। 
 
শনিবার থেকে ফের কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে, অস্বস্তি বাড়বে। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বাড়বে আর্দ্রতাজনিত ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি। 

Add Zee News as a Preferred Source

উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। 

শুক্রবার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শনিবারে শুধু দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে।

আরও পড়ুন-শুধু ট্রাম্পের আমেরিকাই নয়, ভারতের নো এন্ট্রি এবার কানাডাতেও! ৮০ % পড়ুয়ার ভিসার আবেদন বাতিল...

আরও পড়ুন-বিদেশি সন্দেহে অসমে কেউ ধরা পড়লে ১০ দিনের মধ্যে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে, না পারলে...

কলকাতায় আজ থেকে দুদিনের জন্য ফের হওয়া বদল। সকালে রোদের দেখা মিললেও বেলা বাড়লে আকাশ প্রথমে আংশিক এবং বিকেলের দিকে সম্পূর্ণ মেঘলা হবে। সন্ধ্যে বা রাতের দিকে বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। 

শনিবার থেকে কলকাতায় ফের ফিরবে দুর্বিষহ গরম এবং ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পর্যন্ত সেইভাবে আর উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই কলকাতায়। 

বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন ১৮ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ফের বৃষ্টির পরিমান বাড়বে কলকাতায়।

দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
West Bengal Weather UpdateRain In BengalBengal Weatherrai in Puja
পরবর্তী
খবর

Burdwan Lottery: রাতারাতি ভাগ্যবদল, ৩০ টাকার লটারিতে কোটিপতি! শেষে ৪ দিন থানায়...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Weather Update: বিকেলের পর বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণের ৮ জেলা, বিশ্বকর্মা পুজোর পর...