West Bengal Weather Update: বিকেল থেকেই হাওয়া বদল, দক্ষিণের সব জেলাতেই বৃষ্টি-দমকা বাতাস, বিশ্বকর্মা পুজোর পরদিন থেকেই...

West Bengal Weather Update: বিকেল থেকেই হাওয়া বদল, দক্ষিণের সব জেলাতেই বৃষ্টি-দমকা বাতাস, বিশ্বকর্মা পুজোর পরদিন থেকেই...
West Bengal Weather Update: শুক্রবার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শনিবারে শুধু দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে
অয়ন ঘোষাল: ভাদ্র মাসের কাঠফাটা রোদ এবং অসহ্য অস্বস্তি কাটিয়ে আজ থেকে ফের বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি কয়েক পশলা বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূল এবং লাগোয়া কোনো কোনো এলাকায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে।
শনিবার থেকে ফের কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে, অস্বস্তি বাড়বে। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বাড়বে আর্দ্রতাজনিত ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি।
উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।
শুক্রবার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শনিবারে শুধু দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে।
আরও পড়ুন-শুধু ট্রাম্পের আমেরিকাই নয়, ভারতের নো এন্ট্রি এবার কানাডাতেও! ৮০ % পড়ুয়ার ভিসার আবেদন বাতিল...
আরও পড়ুন-বিদেশি সন্দেহে অসমে কেউ ধরা পড়লে ১০ দিনের মধ্যে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে, না পারলে...
কলকাতায় আজ থেকে দুদিনের জন্য ফের হওয়া বদল। সকালে রোদের দেখা মিললেও বেলা বাড়লে আকাশ প্রথমে আংশিক এবং বিকেলের দিকে সম্পূর্ণ মেঘলা হবে। সন্ধ্যে বা রাতের দিকে বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।
শনিবার থেকে কলকাতায় ফের ফিরবে দুর্বিষহ গরম এবং ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পর্যন্ত সেইভাবে আর উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই কলকাতায়।
বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন ১৮ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ফের বৃষ্টির পরিমান বাড়বে কলকাতায়।
দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)