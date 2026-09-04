/Train Cancellation Full List: দার্জিলিং মেল থেকে তিস্তা তোর্সা হয়ে পদাতিক, বন্দে ভারত-শতাব্দীও! রইল ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ট্রেন বাতিলের পুরো তালিকা

রণজয় সিংহ: মালদহ ডিভিশনের নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে ভূমিধসের কারণে একের পর এক উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন বাতিল হয়েছে। আজ, ৪ সেপ্টেম্বর একাধিক উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতগামী ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করেছে পূর্ব রেল। আগামিকালও বাতিল বহু ট্রেন। তালিকায় দার্জিলিং মেল থেকে তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস, রয়েছে বন্দে ভারত-শতাব্দীও! দেখে নিন বাতিল হওয়া ট্রেনের পুরো তালিকা। উত্তরবঙ্গে পুরোপুরি বিপর্যস্ত রেল পরিষেবা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেট করছে ট্রেন। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, ধূপগুড়ি স্টেশন বেশ কিছু স্টেশনে যাত্রীশূন্য পরিস্থিতি, চরম ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা। টিকিট ক্যানসেলের হিড়িক। অনেককেই বাধ্য হয়ে বিমানে ফিরছেন কলকাতায়। চরম ভোগান্তি যাত্রীদের।
(৪/০৯/২০২৬ বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা)
১৩১৭০ সহরসা - শিয়ালদহ হাটে বাজার এক্সপ্রেস
১৩১৯০ বালুরঘাট - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস
১৩০৩৪ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস
১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস
২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
১৩০৬৪ বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেস
১৩১৫০ আলিপুদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস
১২৩৪৪ হলদিবাড়ি – শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল
১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস
১৩৪৩২ বালুরঘাট – নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস
১৩৪৩৬ গোমতীনগর – মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস
৬৩০৩১/৬৩০৩২ আজিমগঞ্জ – কাটোয়া – আজিমগঞ্জ মেমু
৫৩০৫৫/৫৩০৫৬ কাটোয়া – আহমেদপুর – কাটোয়া যাত্রী
৬৩০৩৯/৬৩০৪০ কাটোয়া – আহমেদপুর – কাটোয়া মেমু
(৫/০৯/২০২৬ তারিখের যে ট্রেনগুলি বাতিল হল)
০৮০৪৮ — নাহারলাগুন–সাঁতরাগাছি স্পেশ্যাল
১২৩৪৬ — গুয়াহাটি–হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস
১৩১৪৮ — বামনহাট–শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস
১৩১৫০ — আলিপুরদুয়ার–শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস
১২৩৪৪ — হলদিবাড়ি–শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল
১৩১৯০ — বালুরঘাট–শিয়ালদহ এক্সপ্রেস
১২৩৭৮ — নিউ আলিপুরদুয়ার–শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস
১৩১১৬ — জলপাইগুড়ি রোড–শিয়ালদহ হামসফর এক্সপ্রেস
১৩১৪৬ — রাধিকাপুর–কলকাতা এক্সপ্রেস
১৩১৬০ — জোগবনি–কলকাতা এক্সপ্রেস
১৩০৩৪ — কাটিহার–হাওড়া এক্সপ্রেস
১৩০৫৪ — রাধিকাপুর–হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস
১৩১৬২ — বালুরঘাট–কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস
১৩১৪২ — নিউ আলিপুরদুয়ার–শিয়ালদহ তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস
১৩০১২ — মালদা টাউন–হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেললাইন মেরামতের কাজ চলছে বলেই এখন রেল সূত্রের খবর। দ্রুত ধসের জায়গা মেরামত করে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে রেল। তবে ঠিক কখন পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন নিত্যযাত্রীরা। তাঁদের আশা, দ্রুত মেরামতের কাজ শেষ হবে এবং স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে উত্তরবঙ্গের রেল পরিষেবা।
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