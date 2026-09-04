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  • /Train Cancellation Full List: দার্জিলিং মেল থেকে তিস্তা তোর্সা হয়ে পদাতিক, বন্দে ভারত-শতাব্দীও! রইল ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ট্রেন বাতিলের পুরো তালিকা

Train Cancellation Full List: দার্জিলিং মেল থেকে তিস্তা তোর্সা হয়ে পদাতিক, বন্দে ভারত-শতাব্দীও! রইল ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ট্রেন বাতিলের পুরো তালিকা

Train Cancellation Full List:  

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 04, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:14 PM IST
Train Cancellation Full List: দার্জিলিং মেল থেকে তিস্তা তোর্সা হয়ে পদাতিক, বন্দে ভারত-শতাব্দীও! রইল ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ট্রেন বাতিলের পুরো তালিকা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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