Breaking News LIVE Update: বৃহস্পতিবার দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, নিরাপত্তার মোড়কে ঢাকা

LIVE Update: আক্রোশ বশত প্রতিবেশীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত আসামির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ ঘাটাল মহকুমা আদালতের

| Last Updated: Wednesday, December 24, 2025 - 10:00
24 December 2025, 10:00 AM

Tarek Rahman: বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ফিরছেন তারেক রহমান।। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তারেক রহমানের জন্য দলের বিএনপির পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা নেওয়া হবে।

 

24 December 2025, 10:00 AM

Malbazar: গত কয়েকদিন যাবত রাত হতেই কুয়াশার চাঁদরে ঠাকছে ডুয়ার্সের রাস্তাঘাট।  আর সেই সঙ্গে বাড়ছে বাইকে দৌরাত্ম।  আর এবার সেই বাইকের গতিতেই প্রাণ গেল এক পথ চলতি মানুষের। ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার শহরের পানোয়ার বস্তি এলাকায় অবস্থিত আনন্দ বিদ্যাপীঠ স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এলাকার বাসিন্দা খোকন রায় (৫৫) পায়ে হেঁটে ওই এলাকা দিয়ে যাবার সময় দুরন্ত গতির একটি বাইক ধাক্কা মারলে গুরুতরভাবে আহত হন। আহত হন বাইক চালক মহঃ ইসলাম (২০)। স্থানীয়রা  আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। আঘাত গুরুতর থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার পরই আহত খোকন রায়কে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাবার পূর্বেই রাস্তাতেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনার থলে এসে পৌঁছায় মালবাজার ট্রাফিক বিভাগের পুলিশকর্মীরা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটিকে মালবাজার ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ কর্মীরা নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশিরভাগ সময়ই পাড়ার অলিগলি দিয়ে দুরন্ত গতিতে বাইক চলাফেরা করে। যার কারণেই দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। কুয়াশার কারনে রাস্তাঘাটে দৃশ্যমানতা কম থাকে। সেই কারনে গাড়ির গতিপ্রকৃতি বোঝা মুসকিল। অবিলম্বে প্রশাসনের বাইকের গতি নিয়ন্ত্রন করা দরকার বলে স্থানিয়দের দাবি।

 

24 December 2025, 09:15 AM

kolkata Traffic: ২৪ ডিসেম্বর বিকেল ৪টে থেকে ২৫ ডিসেম্বর ভোর ৪টে পর্যন্ত পার্ক স্ট্রিটে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে।। বন্ধ করা হবে কিনা তা নির্ভর করবে ভিড়ের ওপর। যদি ভিড় বেশি হয় সেক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরু রোড থেকে উড স্ট্রিট হয়ে পার্কস্ট্রিট সহ মিডলটন স্ট্রিটের রাস্তা বড়দিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। রাস্তাটি সম্পূর্ণ ভাবে ওয়াকিং স্ট্রিট হতে পারে। আরও কয়েকটি রাস্তা প্রয়োজন অনুয়ায়ী নিয়ন্ত্রিত বা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে৷ এছাড়াও বেশ কয়েকটি গাড়ির গতিপথও ঘোরানো হবে। মেয়ো রোড ও জওহরলাল নেহেরু রোড হয়ে আসা গাড়িগুলির গতিপথ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। লালবাজারের তরফে জানা গিয়েছে, জওহরলাল নেহেরু রোডে দক্ষিণ দিকে যাওয়া যানবাহনগুলিকে হয় পার্কস্ট্রিট ফ্লাইওভারের দিকে অথবা মেয়ো রোডের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, ডাফরিন রোড বা খিদিরপুর রোডের দিকে যাওয়ার গাড়িগুলি অন্যান্য রুট দিয়ে ঘোরানো হবে।

24 December 2025, 09:15 AM

Kalna: ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা কালনা। কুয়াশার কারণে সামনের দৃশ্য ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না তাই দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে বন্ধ কালনা ও নদিয়া ফেরি চলাচল, চরম বিপাকে সাধারণ মানুষ, কুয়াশা না কাটলে বন্ধ থাকবে ফেরি ঘাট, এমন কি আলো জ্বালিয়ে যানবাহন চালাচ্ছেন অনেকেই।

24 December 2025, 09:15 AM

Ghatal: আক্রোশ বশত প্রতিবেশীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত আসামির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ ঘাটাল মহকুমা আদালতের। ২০২২ সালের মে মাসে প্রতিবেশীকে খুনের ঘটনায় এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ২ বছরের সাজা ঘোষণা করলেন ঘাটাল মহকুমা আদালতের বিচারক।অভিযুক্তের নাম সৌরভ গিরি ওরফে তুফান,বাড়ি দাসপুর থানার কিসমৎ নাড়াজোল গ্রামে।জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের ১৪ ই মে রাতে প্রতিবেশী অসিত মাইতি (৫৫) গ্রামেই একটি পুকুর পাহারা দিচ্ছিলেন। আক্রোশ বশত একটি চেলা কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে সৌরভ। ঘটনার চিৎকার শুনে গ্রামের তিনজন ছুটে গিয়ে যান ঘটনাস্থলে।আহত অসিতকে উদ্ধার করে নাড়াজোল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় অসিতের।ঘটনার পরের দিনই দাসপুর থানায় অভিযোগ জানায় মৃতের পরিবার।অভিযোগের ভিত্তিতে সৌরভকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।ঘাটাল মহকুমা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ময়ুখ মুখোপাধ্যায় এর এজলাসে শুরু হয় বিচারপর্ব। ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর সোমবার সৌরভকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক।মঙ্গলবার ৩০২ ধারায় খুনের মামলায় দোষীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেন বিচারক।সেই সাথে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন অনাদায়ে ২ বছরের সাজা ঘোষণা করেছেন বলে জানান সরকারি আইনজীবী চিত্ত কর্মকার।

24 December 2025, 09:15 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়িতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দুজনের। উত্তেজিত জনতা গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। মৃত ব্যক্তির মধ্যে একজন তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি  এবং অপরজন এলাকারই এক তরুণ। ঘটনার তদন্তে পুলিস। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা- আমবাড়ি পূর্ত দফতরের সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে। চালক পলাতক হলে ঘটনায় ক্ষিপ্ত জনতা ঘাতক গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। চালক পলাতক। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বেলাকোবা ফাড়িঁর পুলিস সহ অনান‍্য পুলিশ অফিসারেরা। 

স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর একটি ছোটো মালবাহী চার চাকার গাড়ি বেলাকোবার রাস্তা ধরে আমবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় আচমকাই সরকার পাড়ায় মুলিন রায় (১৮) নামে এক তরুণকে সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ওই তরুণের মৃত্যু হয় বলে খবর। এরপর ওই বেপরোয়া ঘাতক গাড়ি ফের বাগডোগড়া অফিস মোড়ে উত্তম রায় (৪০) নামে ব‍্যাক্তিকে ধাক্কা মারে। অবশ‍্য ঘাতক গাড়িটি ধাক্কা মেরে পালাতে পারেনি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে পরে যায়। আর সেই সুযোগেই চালক পালিয়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। খবর পেয়ে ছুটে আছে দমকল কর্মীরা। 

