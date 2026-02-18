English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Breaking News LIVE Update: ঝোপের আড়াল থেকে বাইকে ঝাঁপ চিতাবাঘের, মূহূর্তে রাস্তায় পড়ে...

Breaking News LIVE Update: ঝোপের আড়াল থেকে বাইকে ঝাঁপ চিতাবাঘের, মূহূর্তে রাস্তায় পড়ে...

LIVE Update: দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর-এর গোবিন্দপুর এলাকায় এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম রাকেশ পাত্র   

| Last Updated: Wednesday, February 18, 2026 - 10:36
Breaking News LIVE Update: ঝোপের আড়াল থেকে বাইকে ঝাঁপ চিতাবাঘের, মূহূর্তে রাস্তায় পড়ে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

18 February 2026, 10:30 AM

Purulia: রাজ্যে সরকারের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়ার হুড়া ব্লকের চিরকুন্দা গ্রামের অদূরে জনমানবহীন এলাকায় নির্মাণ করা হয় শৌচালয়টি । বসানো হয়েছিল শৌচালয়ের সমস্ত জিনিসপত্র, জলের ট্যাঙ্ক, সোলার প্যানেল,  বৈদ্যুতিক সংযোগ করে লাগানো হয়েছিল লাইট । মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি ভাবে এই শৈচালয়ের উদ্বোধনও করেছিলেন । কিন্তু নির্জন এলাকার তৈরি হওয়া এই শৌচালয়টি কোনোদিন ব্যবহারই হয়নি । দেখভালের অভাবে চুরি গিয়েছে সোলার প্যানেল, ইলেকট্রিক সুইচ - বোর্ড, ভেঙ্গে গিয়েছে শৌচালয়ের সমস্ত জিনিসপত্র । স্থানীয়দের অভিযোগ, ফাঁকা জায়গার সুযোগ নিয়ে প্রতিদিন চলে মদ জুয়ার আসর, চলে অসামাজিক কাজকর্ম। সরকারের টাকা নয়ছয় না করে, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই শৌচালয় নির্মাণ হলে সকলেই উপকৃত হতেন। বিষয়টি নিয়ে বিজেপি পরিচালিত হুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সন্দ্বীপ সিং সর্দারও বলেন একই কথা । গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত তৃণমূলের বোর্ড চলার সময় এই কাজ হয় । তার দাবি, কাটমানির টাকা খেয়ে জনগণের ট্যাক্সের টাকা অপচয় করা হয়েছে ।

18 February 2026, 10:00 AM

Malda: মালদার জাতীয় সড়ক থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশী। জাতীয় সড়কে সন্দেহভাজন ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে অভিযান চালিয়ে গাজল থানার পুলিশ এক বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গাজোলের পান্ডুয়া এলাকা থেকে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে,ধৃতের নাম ফিরোজ শেখ।বাড়ি বাংলাদেশের জয়হাট জেলার রসুলপুর ফুলবাড়ি এলাকায়।মালদার গাজলের ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে টহলদারির সময় তাঁকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে গ্রেফতার করে পুলিশ।জিজ্ঞাসাবাদে সে বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে স্বীকার করেন। অভিযোগ,ওই ব্যক্তি অবৈধ ভাবে ভারতে এসে জাল আধার কার্ড তৈরি করে গুজরাটে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। পরে বাংলায় এসে ভাড়া বাড়ির খোঁজ করছিলেন।ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে।

 

18 February 2026, 10:00 AM

Malda: রেজিস্টার পরিবর্তন নিয়ে উপাচার্যকে ঘেরাও করার ঘটনায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক কে শোকজ করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাদের বিরুদ্ধে, জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরে প্রবেশ করা, উপাচার্যের কাজে বিঘ্ন ঘটানো, দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখা, হেনস্তা করা সহ বেশ কিছু অভিযোগ আনা হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে তাদের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এই দুই অধ্যাপক হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সনাতন দাস ও এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপক দেবব্রত দেবনাথ। এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য সহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত মুখ খুলতে না চাইলেও শোকজ পাওয়া দুই অধ্যাপক জানিয়েছেন নিয়ম বহির্ভূতভাবে রেজিস্টার বদল করা হয়েছিল। তার প্রতিবাদে গত শুক্রবার আমরা উপাচার্যর কাছে গিয়েছিলাম। তার কাজে আমরা কোন অসুবিধা সৃষ্টি করিনি। সনাতন দাস বলেন, আমাকে অধ্যাপক হিসাবে শোকজ করে চিঠি পাঠানো হয়েছে । কিন্তু আমি গিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসির মেম্বার হিসেবে। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অধ্যাপক দেবব্রত দেবনাথ বলেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন হিসেবে সেদিন গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে অধ্যাপক বলে। প্রসঙ্গত গত শুক্রবার, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন অস্থায়ী রেজিস্টার বিশ্বজিৎ দাসের পরিবর্তন করে নতুন রেজিস্টার নিয়োগ করা হয় জোৎস্না সাহাকে। আর এই নিয়োগ নিয়মবহির্ভূতভাবে হয়েছে এই অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশীষ ভট্টাচার্যকে ঘেরাও করে অধ্যাপকদের একাংশ।

 

18 February 2026, 10:00 AM

Nanur: নানুর বিধানসভার থুপসারা অঞ্চলের কুড়গ্রামে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এক ঘটনাকে ঘিরে। অভিযোগ, নানুর ৩ নাম্বার মণ্ডলের বিজেপির সভাপতি রামকৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়ির সামনে বুধবার রাত্রে  অজ্ঞাতপরিচয় কেউ সাদা থান রেখে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিজেপি নেতাদের দাবি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় বিজেপির প্রভাব খর্ব করতে এবং কর্মীদের ভয় দেখাতেই তৃণমূলের কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করেছে।

 

18 February 2026, 10:00 AM

Malda: কংগ্রেস ও বিজেপি জোট পরিচালিত মালদার মানিকচক ব্লকের ধরমপুর পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ তুললো বিজেপি। কংগ্রেস প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ব্লক প্রশাসনিক আধকারিক ও জেলাশাসককের কাছে লিখিত অভিযোগ বিজেপির উপপ্রধান সহ অন্যান্য সদস্যের। লিচপিটের কাজে পূর্বে বরাত পাওয়া উপভোক্তাদের নামে পুনরায় কাজ বরাদ্দ করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। তাই বিজেপির উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যরা রেজুলেশনে সই করেননি। আর যার ফলে প্রধানের স্বামীর সদস্যদের হুমকি দিচ্ছেন এমনই অভিযোগ সদস্যদের। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি কংগ্রেস প্রধানের স্বামীর।

মালদহের মানিকচক ব্লকের ১০ আসন বিশিষ্ট ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস ও বিজেপির ঝুলিতে যায় চারটি করে আসন তৃণমূল পায় দুটি। কংগ্রেস ও বিজেপি একে অপরের হাত ধরে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করে। প্রধান হন কংগ্রেসের কোদবানু বিবি এবং উপপ্রধান হয় বিজেপি সদস্য লতিকা মন্ডল। তবে মাস কয়েক আগে পঞ্চায়েতের প্রধান সদস্যদের অন্ধকারে রেখে স্বচ্ছ ভারত মিশনের লিচ পিটের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া করা হয়। সরকারি টাকা আত্মসাৎ এর চেষ্টার অভিযোগ তুলে প্রথমে ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে এবং পরে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপির সদস্যরা। আদালত টেন্ডার প্রক্রিয়া যাচাই করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসকে। জেলাশাসক সেই মত তদন্ত করে টেন্ডার বন্ধ করে দিতে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। কিন্তু বাতিল হওয়া তালিকার কাজ গোপনে শুরু করে দিয়েছে প্রধান এমনই অভিযোগ বিজেপির উপপ্রধানের। সমস্ত সদস্যকে অন্ধকারের রেখে সাদা রেজুলেশনে স্বাক্ষরের করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। তাতে সদস্যরা রাজি না হওয়ায় বেজায় ক্ষেপে যান পঞ্চায়েতের প্রধান ও তার স্বামী বলে অভিযোগ। স্বাক্ষর না করলে হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয় সদস্যদের বলে অভিযোগ। পরে ভুয়ো স্বাক্ষর দেখিয়ে টেন্ডার করে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে প্রধান। এমনকি পূর্বে যে সমস্ত উপভোক্তাকে কাজ দেওয়া হয়েছিল তাদেরই নাম পুনরায় সেখানে দিয়ে কাজ না করে টাকা আত্মসাৎ এর চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উপপ্রধান লতিকা মন্ডলের।এবিষয়ে তিনি বলেন, প্রধান নিজের তৈরি করা উপভোক্তাদের তালিকায় লিচ পিটের কাজ করাচ্ছেন সেও পুরনো তালিকা অনুযায়ী। প্রধানের এমন চক্রান্তেতে যুক্ত রয়েছে পঞ্চায়েতের সরকারি কর্মচারীরাও। প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা ভুয়া বিল করে আত্মসাৎ করে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে প্রধানের। বেশ কিছু কাজও শুরু করে দিয়েছেন তিনি। তাই আমরা মিলিতভাবে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছি। প্রশাসন প্রধানের সমস্ত চক্রান্ত বন্ধ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক তার দাবি জানিয়েছি। এবিষয়ে প্রধান কোদবানু বিবির স্বামী শেখ শাহজাহান বলেন, কোন ধরনের টেন্ডার এখনও করা হয়নি। সমস্ত অভিযোগই ভিত্তিহীন। যদিও মানিকচকের ব্লক সূত্রে জানা গেছে অভিযোগের ভিত্তিতে খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে।

 

18 February 2026, 09:45 AM

South 24 Prgs: দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর-এর গোবিন্দপুর এলাকায় এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম রাকেশ পাত্র (২০)। 
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় চার-পাঁচ মাস আগে পাশের গ্রাম নগেন্দ্রগঞ্জের বাসিন্দা রিনা মন্ডল নামে এক যুবতীকে ভালোবেসে বিয়ে করেন রাকেশ। এই বিয়েকে ঘিরে দুই পরিবারের মধ্যে শুরু থেকেই মতবিরোধ ছিল বলে অভিযোগ। রাকেশের শ্বশুর তাঁকে ফোন করে বাড়িতে ডাকেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে রাকেশ শ্বশুরবাড়িতে যান। শ্বশুরবাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে কাকা  শ্বশুরবাড়ির  গোয়ালঘরে গলায় গামছা জড়ানো অবস্থায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় রাকেশের। পরে শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকেই খবর দেওয়া হয় রাকেশের পরিবারকে। খবর পেয়ে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে পরিবার। সঙ্গে সঙ্গে সাগর থানা-য় জানানো হয় ঘটনা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মর্গে পাঠায়, এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

 

18 February 2026, 09:45 AM

Leopard Attack: রাতে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত বাইকের উপর আচমকা চিতাবাঘের ঝাঁপ। গুরুতর জখম হলেন ২ মাছ ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার রাত প্রায় নটা নাগাদ মাল ব্লকের ডামডিম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামবাবু শা (৪০) ও শিবেন বর্মন (৫২) নামে দুই মাছ ব্যবসায়ী  বেইতগুড়ি চা বাগানে মাছ বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। বিক্রি সেরে রাতে তাঁরা বাইকে চেপে ডামডিম স্টেশন এলাকার দিকে ফিরছিলেন। অভিযোগ, অঞ্চল অফিস ও স্থানীয় লাইব্রেরির মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছতেই রাস্তার ধার ঘেঁষে থাকা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে একটি  চিতাবাঘ আচমকা বাইকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হঠাৎ আক্রমণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার মাঝখানে ছিটকে পড়ে যায়। দু’জন আরোহীই রাস্তায় পড়ে গিয়ে জখম হন। তাঁদের চিৎকার ও বাইকের শব্দে চিতাবাঘটি কিছুক্ষণ তৎপর থাকলেও পরে দ্রুত পাশের চা বাগানের ভিতরে ঢুকে যায় বলে স্থানীয়দের দাবি।

 

