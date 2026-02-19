English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Breaking News LIVE Update: ভেন্টিলেশনে থাকা ছেলেকে দেখতে বীরভূম থেকে দুর্গাপুরে এসে দিশেহারা ৮০-র বৃদ্ধা, জানতে পেরেই পুলিস..

Breaking News LIVE Update: ভেন্টিলেশনে থাকা ছেলেকে দেখতে বীরভূম থেকে দুর্গাপুরে এসে দিশেহারা ৮০-র বৃদ্ধা, জানতে পেরেই পুলিস..

LIVE Update: পানিহাটি ধানকল মোড়ে বাসের ধাক্কায় মৃত এক,আহত তিন,এলাকায় উত্তেজনা, ঘটনাস্থলেখড়দহ থানার পুলিশ  

| Last Updated: Thursday, February 19, 2026 - 10:53
Comments |
Breaking News LIVE Update: ভেন্টিলেশনে থাকা ছেলেকে দেখতে বীরভূম থেকে দুর্গাপুরে এসে দিশেহারা ৮০-র বৃদ্ধা, জানতে পেরেই পুলিস..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

19 February 2026, 10:45 AM

Birbhum:অসুস্থ ছেলেকে দেখতে বীরভূম থেকে দুর্গাপুরে একা একা রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিস খুঁজে বের করে ছেলের সাথে হাসপাতালে দেখা করল ৮০উর্ধ এক বৃদ্ধাকে। অসুস্থ ছেলেকে দেখতে বীরভূমের ভীমগড়, রতনপুর থেকে সোজা দুর্গাপুরে পাড়ি ৮০ উর্ধ এক বৃদ্ধার। বৃদ্ধার নাম পরিমল পাঁজা। পুলিস সূত্রে খবর, বুধবার বেলার দিকে গান্ধী মোর সংলগ্ন এক বেসরকারি হাসপাতালের সামনে এক বৃদ্ধাকে অসহায় অবস্থায় দেখে ট্রাফিক ডিউটি কর্তব্যরত ট্রাফিক গার্ড সৌরভ দাস বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি ট্রাফিক ওসি সুকান্ত দাসকে জানান। সুকান্ত বাবু তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে গিয়ে বৃদ্ধার কাছে থেকে একটি ফোন নাম্বার নিয়ে ফোন করে জানতে পারেন বৃদ্ধার ছেলে জগবন্ধু পাঁজা বিধান নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে আছে। তাকে দেখতেই বৃদ্ধার এই অভিযান। পুলিশি সহযোগিতায় বৃদ্ধাকে বিধান নগরের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেন ট্রাফিক ওসি সুকান্ত দাস। পুলিসের মানবিকতাকে কুর্নিশ জানায় পরিবার।

19 February 2026, 10:45 AM

Alipurduar: ২০২৩ সালে ৯ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার সফরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । বিকেলে ভ্রমনে বেরিয়ে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের বেহাল রাস্তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । হেটে এসেই সংবাদমাধ্যমের সামনে জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাস্তাটা ভাল করার জন্য। 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভাল সাজতে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর তড়িঘড়ি সেদিন রাতেই রাস্তা তৈরী করে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশংসা লাভ করেছিলেন সেদিন।কিন্তু বছর ঘুরতেই সেই রাস্তা আবার পুনঃরায়ের জায়গায়। বিরোধিরা বলছেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৈরী রাস্তার হাল যদি এমন হয় , তবে পুরসভার বাকি রাস্তা গুলো কোন মানের তৈরী হচ্ছে তা অনুমান করা যায়। 

19 February 2026, 10:45 AM

Jalpaiguri: স্কুল বাঁচাতে নিজেদের বেতন থেকে ছাত্রীদের ফি মেটাচ্ছেন শিক্ষিকারা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মুদিপাড়া গার্লস জুনিয়র হাইস্কুলে উঠে এল এই ছবি। একসময় স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা অনেক থাকলেও এখন কমতে কমতে ২১ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় এলাকার মেয়েরা যাতে এই স্কুলে ভর্তি হয়, সেজন্য শিক্ষিকারা নিজেরাই ভর্তির ফি দিয়ে দিচ্ছেন। খেলাধুলো থেকে স্কুলের পিকনিক সবেতেই গাঁটের পয়সা খরচ করছেন শিক্ষিকারা। কিন্তু তার পরও কাটছে না দুশ্চিন্তা। কারণ, এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঢু মেরেও মিলছে না ছাত্রী।

 

19 February 2026, 10:30 AM

Siliguri: নদীর  গতিপথ পরিবর্তন করে নদীর চর দখলের ছক কষে ছিল জমি মাফিয়ারা ! সেই খবর সম্প্রচার হতেই প্রথম অবস্থায় প্রশাসন নড়েচড়ে বসলেও বর্তমানে শীতঘুমে! গত ২১ জানুয়ারি শিলিগুড়ি মহকুমার নক্সালবাড়ির মনিরাম গ্ৰাম পঞ্চায়েতের মিরজাংলা সংসদের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ী খরস্রোতা বিজলীর নদীর গতিপথ পরিবর্তনের খবর তুলে ধরি আমরা! নদীর গতিপথ পরিবর্তনের খবর সম্প্রচার হতেই ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে মনিরাম গ্ৰাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ প্রতিনিধি দল এবং ভূমি দফতর ও সেচ দফতর । সেই নদীর গতিপথ স্বাভাবিক করতে  সরজমিনে খতিয়ে দেখেন ।তবে নদীর বুকে খনন করে গতিপথ দিশা বদলে দেওয়া হলেও এক মাসেও স্বাভাবিক রুপ ফিরে পাইনি বিজলি নদী। এতেই শুরু রাজনৈতিক বির্তক। 
বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা কিশোরী দর্জির অভিযোগ, তৃনমূলের প্রধান, পঞ্চায়েতের থাকার সত্ত্বেও নদীর গতিপথ পরিবর্তনের  একমাস হলেও গতিপথ ফিরেনি। তৃণমূলের মদতেই নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে কটাক্ষ বিজেপির । 

 

19 February 2026, 10:15 AM

Panihati Accident:পানিহাটি ধানকল মোড়ে বাসের ধাক্কায় মৃত এক,আহত তিন,এলাকায় উত্তেজনা, ঘটনাস্থলে খড়দহ থানার পুলিস। পানিহাটি ধানকল মোড় এর কাছে বিটি রোডে দুটি বাসের রেষারেষির জেরে রাস্তার পাশে থাকা দুটি সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা।।তারপর বাইক ও অটোতে ধাক্কা।।বাসের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত এক।।আহত তিন জন।।তাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে সাগর দত্ত হাসপাতালে।।ঘটনায় কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়।

 

19 February 2026, 10:15 AM

Belur Math: রামকৃষ্ণদেবের ১৯১তম জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে বেলুড় মঠে। এই উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। ভোর সাড়ে চারটেয় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতির মধ্যে দিয়ে পূজার সূচনা হয়। এরপর দিনভর চলে নানা অনুষ্ঠান। ঊষাকীর্তন, বেদপাঠ, স্তবগান, ভজন, ভক্তিগীতি, গীতি আলেখ্য, তাল বাদ্য, যন্ত্র সঙ্গীত, ধর্মসভা প্রমুখ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন। এই বিশেষ দিনে বেলুড় মঠে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছে। ভক্তদের জন্য হাতে হাতে প্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

 

পরবর্তী খবর

Imran Khan Big Update: গাভাসকর-কপিলদের বিদ্রোহে কেঁপে গেল পাকিস্তান! মারাত্মক চাপে জেলে থেকে বের করা হচ্ছে ইমরান খানকে...

Imran Khan Big Update: গাভাসকর-কপিলদের বিদ্রোহে কেঁপে গেল পাকিস্তান! মারাত্মক চাপে জেলে থেকে বের করা হচ্ছে ইমরান খানকে...
Ritwick Chakraborty-Koushani Mukherjee: শহর কলকাতায় নারী নিগ্রহ, শ্রেয়াংশীর ওপর নির্যাতনের বদলা নিতে জোট বেঁধেছেন ঋত্বিক-কৌশানী...

Ritwick Chakraborty-Koushani Mukherjee: শহর কলকাতায় নারী নিগ্রহ, শ্রেয়াংশীর ওপর নির্যাতনের বদলা নিতে জোট বেঁধেছেন ঋত্বিক-কৌশানী...
Deadly Road Accident: পিছন থেকে মরণধাক্কা বাইকে! হাড়হিম পথদুর্ঘটনায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী-সহ বাবার মৃত্যু...

Deadly Road Accident: পিছন থেকে মরণধাক্কা বাইকে! হাড়হিম পথদুর্ঘটনায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী-সহ বাবার মৃত্যু...
Polar Vortex Shift: ধেয়ে আসছে মরণঠান্ডা মেরুঘূর্ণি! ভয়াল পোলার রাক্ষসের ভয়ংকর আক্রমণে ফেব্রুয়ারিতেই অচল বিশ্ব...

Polar Vortex Shift: ধেয়ে আসছে মরণঠান্ডা মেরুঘূর্ণি! ভয়াল পোলার রাক্ষসের ভয়ংকর আক্রমণে ফেব্রুয়ারিতেই অচল বিশ্ব...
Dipu Chandra Das Death: পরিবর্তনের বাংলাদেশে বড় খবর! গণপিটুনিতে মৃত দীপু দাসের পরিবারকে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ...

Dipu Chandra Das Death: পরিবর্তনের বাংলাদেশে বড় খবর! গণপিটুনিতে মৃত দীপু দাসের পরিবারকে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ...
Australia Silent Pandemic: সাইলেন্ট প্যানডেমিকে শ্মশান হচ্ছে দেশ! সপ্তাহে একশোর বেশি মৃত্যু, সংক্রমণের আতঙ্কে কাঁটা...

Australia Silent Pandemic: সাইলেন্ট প্যানডেমিকে শ্মশান হচ্ছে দেশ! সপ্তাহে একশোর বেশি মৃত্যু, সংক্রমণের আতঙ্কে কাঁটা...
Veteran Actor Pravina Deshpande Passes Away: ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষ, ষাটেই প্রয়াত অভিনেত্রী প্রবীণা দেশপাণ্ডে...

Veteran Actor Pravina Deshpande Passes Away: ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষ, ষাটেই প্রয়াত অভিনেত্রী প্রবীণা দেশপাণ্ডে...
Bangladesh Election 2026: তারেক প্রধানমন্ত্রী হয়ে কত টাকা বেতন পাবেন? বাংলাদেশে মন্ত্রী হলে কী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়? জানলে মাথা ঘুরে যাবে আপনার...

Bangladesh Election 2026: তারেক প্রধানমন্ত্রী হয়ে কত টাকা বেতন পাবেন? বাংলাদেশে মন্ত্রী হলে কী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়? জানলে মাথা ঘুরে যাবে আপনার...
Indore Murder: কী করবি ভাই জেনে, যা করার করেছি! MBA তরুণীকে মেরে নির্বিকার প্রেমিকের হাসিমুখে ব্যঙ্গ... অবিশ্বাস্য...

Indore Murder: কী করবি ভাই জেনে, যা করার করেছি! MBA তরুণীকে মেরে নির্বিকার প্রেমিকের হাসিমুখে ব্যঙ্গ... অবিশ্বাস্য...
Tollywood: শিকড়হীন মানুষের লড়াই, দেশভাগের ক্ষত নিয়ে বড়পর্দায় কিঞ্জল-লোকনাথ...

Tollywood: শিকড়হীন মানুষের লড়াই, দেশভাগের ক্ষত নিয়ে বড়পর্দায় কিঞ্জল-লোকনাথ...