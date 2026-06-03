/West Bengal, India Breaking News Live Updates: বিধানসভায় আজ বড় অঘটন! ফাটল বড় হতে চলেছে তৃণমূলে?

পুরনো কয়লা মামলায় ফের সক্রিয় ইডি। এবার রাজ্যের ৪ আইপিএস অফিসারকে দিল্লিতে তলব করল ইডি। এরা হলেন সুকেশ জৈন, রাজীব মিশ্র, কোটেশ্বর রাও ও তথাগত বসু। সম্প্রতি বেশ কয়েকজন কয়লা মাফিয়াকে জিজ্ঞসাবাদ করে ইডি। তার পরেই এই পদক্ষেপ।
কুলতলী থানার গোদাবর এলাকা থেকে ১৮ জন বাংলাদেশিকে আটক করলো কুলতলী থানার পুলিশ। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা ১২ জন এবং ৬ জন বাচ্চা রয়েছে।
কুলতলী থানার গোদাবর এলাকা থেকে ১৮ জন বাংলাদেশিকে আটক করলো কুলতলী থানার পুলিশ। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা ১২ জন এবং ৬ জন বাচ্চা রয়েছে।
সংখ্যা জোগাড়ে সচেষ্ট ঋতব্রত-সন্দীপন শিবির। আজ ফের বিধায়ক আবাসে হাজির হলেন ঋতব্রত। সূত্রের খবর, বেশ কয়েকজন বিধায়কের সাথে আলোচনা। আজকেই জমা হতে পারে চিঠি। সূত্রের খবর এখন পর্যন্ত ৫৭ জন বিধায়কের সমর্থন আদায় হয়েছে।
ঘরের ভেতর থেকে নব বিবাহিত গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কীর্নাহারে। ঘটনাটি বীরভূমের কীর্নাহার থানার ঠিবা অঞ্চলের বাঘা গ্রামে। মৃত মহিলার নাম রেকসোনা শা বয়স 20। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মেয়ের বাবার বাড়ি বর্ধমান এলাকায়। গত 6 মাসে আগে বিয়ে হয় বাঘা গ্রামের ইমাজুল শা র সাথে। আজ সন্ধ্যা সময় ওই গৃহ বধূর ঘরের ভেতর থেকে রহস্য জনয় ভাবে মৃত দেহ উদ্ধার হয়ে করে কীর্নাহার থানার পুলিশ। পুলিশ ও গ্রামবাসীদের অনুমান ঘরের ভেতরে হযোৎ লেগে পরে গিয়ে মৃত্যু হয় বলে অনুমান পুলিশের। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।
অজ্ঞাত পরিচিত মহিলার মুণ্ডুহীন,হাত,পা কাটা এবং দ্বিখন্ডিত দেহাংশ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের মেমারির কালেশ্বরে। বর্ধমান-কালনা রোডের কালেশ্বরে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পিছনের ঝোপ থেকে পুলিশ মহিলার দেহাংশ উদ্ধার করে মেমারী গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। জানা গিয়েছে, মানব দেহাংশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রাই প্রথমে খবর দেন মেমারি থানায়।যদিও দেহাংশ এখনও সনাক্ত করা যায়নি।পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, খুন করে মহিলার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটার পর কেউ বা কারা রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে গেছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিস।
হেফাজতে নেওয়ার পর কালনায় ঘটকপাড়া এলাকায় থাকা কালনার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের নিয়ে তার বাড়িতে এসে তল্লাশি পুলিসের। বাড়ির মধ্যে রয়েছে তার আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর। সেখানে থাকতে পারে বিভিন্ন সামগ্রী এমনই অনুমান পুলিসের। বাড়ি থেকে কিছু দলিল পাওয়া গিয়েছে যেগুলি পুলিস খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি গভীর রাত পর্যন্ত চলছে তাকে নিয়ে তল্লাশি। তার বাড়ি ঘিরে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিস। অন্যদিকে তার বাড়ির আশেপাশে থাকা জনতা তিনি বাড়িতে ঢুকলেই তাকে ঘিরে এদিনও চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে। যদিও এদিন দুপুরের মতনই রাতেও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন।
জল্পনা রয়েছে ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব তৃণমূলের অন্তত ৫০ বিধায়ক বিরোধী দলের মর্যাদা দাবি করে চিঠি দিতে পারেন স্পিকারকে। খোদ ঋতব্রত এনিয়ে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও সরকার পক্ষের কিছু নেতার বক্তব্য, বড় কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে আজ। তবে সবটাই এখনও জল্পনার পর্যায়েই রয়েছে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: আজ বিধানসভায় যেতে পারেন তৃণমূল বিধায়করা। জল্পনা রয়েছে তৃণমূলের অন্তত ৫০ বিধায়ক গিয়ে বিরোধী হিসেবে চিঠি দিতে পারেন স্পিকারকে। এর পাশাপাশি থাকছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিপুল টাকা উদ্ধার নিয়ে খবর। পাশাপাশি আজ থেকেই দেওয়া হচ্ছে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা। থাকছে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES
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