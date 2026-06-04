/Breaking News Live Updates: গ্রেফতার একের পর তৃণমূল কাউন্সিলর, দেখে নিন তালিকা

KMC Councillor Arrest: ফের গ্রেফতার কাইন্সিলর
গতকাল গ্রেফতার করা হয় ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের অপর তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ কুমার শর্মাকে। আজ গ্রেফতার করা হল ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ মন্ডল কে গ্রেফতার করল রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিস। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে।
একের পর এক, কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলর গ্রেফতার
(১) ২০২৬ সালের ২২ মে = ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে কে গ্রেফতার করে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ।
(২) ২০২৬ সালের ২ জুন = ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শচীন সিং কে গ্রেফতার করে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ।
(৩) ২০২৬ সালের ২ জুন = ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর আরজিৎ দাস ঠাকুর ওরফে রানা কে গ্রেফতার করে গড়ফা থানার পুলিশ..
(৪) ২০২৬ সালের ৩ জুন = ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ শর্মা কে গ্রেফতার করে পোস্তা থানার পুলিশ।
(৫) ২০২৬ সালের ৪ জুন = ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ মন্ডল কে গ্রেফতার করে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ।
ফিরহাদ হাকিম মমতার হাত ছেড়ে ঋতব্রত হাত ধরলেন- হিন্দু ও মুসলিম সমাজকে উনি ধোঁকা দিয়েছেন। নইলে হুমায়ুন কবির বেরল কেন। যদি আমরা চমকায় বা বলে দিই পঞ্চায়েত পৌরসভায় কেউ থাকবে৷ ভাইপো বলেছিল দরজা খুলে দিলে বিজেপি থাকবে আমাদের দরজা বন্ধ আছে তাতেই এই অবস্থা৷
তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ শর্মা গ্রেফতার। বড়বাজার এলাকার কাউন্সিলর। গতকাল সন্ধেয় তাঁকে থানায় ডাকা হয়। তার পরই গ্রেফতার।
তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়ার যুব নেতা কৈলাশ মিশ্রর ভাইয়ের অফিসে অভিযান ড্রাগ কন্ট্রোল ব্যুরোর।আজ লিলুয়া অগ্রসেন স্ট্রিটে ওই অফিসে আজ অভিযান চালানো হয় বেলুড় থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে।জানা গেছে ওষুধের হোলসেল ব্যবসা রয়েছে কৈলাশের ভাইয়ের।সূত্র মারফৎ জানা গেছে সেখানে গরমিলের কিছু তথ্য যাচাই করতে আসেন ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা।তবে তদন্তের স্বার্থে কিছুই জানাতে চাননি তারা।
দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার শিক্ষক । টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে গ্রেপ্তার করা হলো অভিযুক্তকে। জানা গিয়েছে, মে মাসের ১১ তারিখ সবং-এর একটি গ্রামে এক নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তা করে কয়েকজন। ১২ তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় সবং থানায়। তদন্তে নেমে বেশ কিছু জায়গায় বিভ্রান্ত হয়ে পুলিস। এরপরেই নির্যাতিতার পরিবারের কাছে গোটা বিষয়টি মীমাংসার জন্য একটি ফোন আসে। সেই ফোনের কথা জানতে পেরে প্রথমে সিডিয়ার খতিয়ে দেখে পুলিস। এরপর টাওয়ার ডাম্পিং করে গ্রেপ্তার করা হয় ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় মূল অভিযুক্তের নাম। এরপর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল অভিযুক্ত প্রসূন বেরা। তার মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এসওজি সেল। নারায়ণগড় থানার কাছ থেকে বুধবার বেলা দুটো নাগাদ গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত প্রসুন বেরাকে। জানা গিয়েছে পুলিসের জালে ধৃত এই ব্যক্তি পেশায় শিক্ষক। ধৃতের বিরুদ্ধে পকশো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিস। বৃহস্পতিবার ধৃত ব্যক্তিকে তোলা হবে আদালতে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা।
যুব কংগ্রেসকে না জানিয়ে তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগদানের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কার্যালয় রাজীব ভবনে। জেলা নেতৃত্বের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এলেন যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নব্যেন্দু মৌলিক সহ যুব কংগ্রেস কর্মীরা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য, এদিন জলপাইগুড়ি জেলা পার্টি কার্যালয়ে দুই কর্মীর দলে যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তারই প্রাক্কালে উপস্থিত হন নব্যেন্দু সহ অন্যান্য যুব কংগ্রেস কর্মীরা। জেলা নেতৃত্বের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন তারা। যুব কংগ্রেস সভাপতি নব্যেন্দু মৌলিক বলেন, এই যোগদান কর্মসূচি নিয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। মলয় রায় নামে যাকে দলে যোগদান করানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তিনি কয়েকদিন আগে পর্যন্তও তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন। যারা কংগ্রেসকে লাগাতার অপমান করে গেছে সেইসব টেইন্টেড অভিযুক্তদের দলে যোগদানে আমরা ঘোরতর বিরোধী। এর তীব্র প্রতিবাদ আমরা করছি। অন্যদিকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অমিত ভট্টাচার্যের দাবি, এই যোগদান কর্মসূচি বিষয়ে সকলকেই জানানো হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেক সময় সব খুঁটিনাটি সকলকে জানানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ রয়েছে দল যাতে আরও বাড়ে। সেই হিসেবেই কাজ করা হচ্ছে। যারা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন তাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই দল পরবর্তীকালে আরো গভীরভাবে দেখবে।
মহিষাদল এর প্রাক্তন বিধায়ক তিলক চক্রবর্তীকে গভীর রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার নামে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। চাকরি দেওয়ার নামে মোটা অংকের টাকা হাতানোর অভিযোগ। আজ হলদিয়া মহকুমা আদালতে তাকে তোলা হবে। গেঁওখালির এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার।
মেসি কাণ্ডে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এফআইআর এবং তলব। হাজিরা দেবেন কি অরূপ বিশ্বাস? জল্পনা তুঙ্গে। আজ সকাল সাড়ে ১০ টায় মেসি কাণ্ডে আয়োজক শতদ্রু দত্তের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে করা FIR এর নিরিখে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তলব করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে অরূপের নামে এই হাজিরার সমন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুবভারতী স্টেডিয়াম ভাঙচুর চলে। হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কাটা দর্শকরা অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। গা বাঁচাতে অরূপ বিশ্বাস গোটা পরিস্থিতির দায় চাপিয়ে দেন মেসি GOAT শো এর আয়োজন শতদ্রু দত্তের দিকে। তার জেরে মমতা সরকারের পুলিশ শতদ্রু দত্ত কে গ্রেফতার করে। পরিবর্তনের পর রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক জানান, মেসি কাণ্ডের ফাইল রিওপেন হবে। সেইমতো গত শনিবার রাতে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত হয় বিধাননগর দক্ষিণ থানায়। গত ১৭ই মে মেসি ইভেন্টের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে। প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩(৫)/ ৩০৮ (২)/ ৩১৮(৪)/৩৫১(২)/৬১(২) ধারা অর্থাৎ টিকিটে কালোবাজারি, বেআইনি ভাবে টাকা তোলা, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, প্রতারণা সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ এনেছেন মেসি গোট টুরের আয়োজক শতদ্রু দত্ত। পাশাপাশি ৫০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং আরও ৫০ কোটি টাকার মানহানির ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন শতদ্রু দত্ত। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই তলব।
বিধাননগর পুলিশের কাছ শতদ্রু দত্ত দাবি করেছিলেন, মেসি ইভেন্টের জন্য প্রায় ২২ হাজার টিকিট কালোবাজারি করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।
ভাঙ্গড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ কান্ডে শওকত মোল্লার বাড়িতে NIA দল। ভোর থেকে চলছে তল্লাশি অভিযান ও জিজ্ঞাসাবাদ। বিধানসভা ভোটের কিছুদিন আগেই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিল। আইএসএফের পক্ষ থেকে NIA তদন্তের দাবি করা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তদন্তের দায়ভার নেয় NIA এবং এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা ওয়াহিদুল ইসলাম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে NIA এবার সেই তদন্তে শওকত মোল্লার বাড়িতে পৌছালেন NIA এর একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল। শওকত মোল্লা সম্ভবত বাড়িতে নেই। মামার বাড়ি থেকে তার ছেলে ইমরান মোল্লাকে নিয়ে এসেছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। বাড়ির সামনে কেন্দ্র বাহিনী ও জীবনতলা থানার পুলিস।
West Bengal Breaking News Live Updates: সকালে শওকত মোল্লার বাড়িতে হানা এনআইএর। একটি বোমা বিস্ফোরণ মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। আজ বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা প্রাক্তনমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। মহিষাদল এর প্রাক্তন বিধায়ক তিলক চক্রবর্তীকে গভীর রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিস। থাকছে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES
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