Breaking News LIVE Update: দেশে ফিরতে মরিয়া, হাকিমপুর সীমান্তের চেকপোষ্টে বাংলাদেশিদের ঢল

Breaking News LIVE Update: মেয়র পারিষদ, মাসিক অধিবেশন বাতিলের পর এবছর কলকাতায় পুরসভায় হল না মনসুন বৈঠক। এখানেই প্রশ্ন উঠছে পুর বোর্ডের টানাপোড়নে এবছর কি আরও ভোগান্তির শিকার হবেন শহরবাসী।

Written By Sekender Abu Zafar
Published: May 26, 2026, 08:22 AM IST|Updated: May 26, 2026, 10:23 AM IST
26 May 2026 10:15 AM (IST)

Narendrapur Fire: নরেন্দ্রপুর থানার রামচন্দ্রপুরে একটি কালী তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

Narendrapur Fire: নরেন্দ্রপুর থানার রামচন্দ্রপুরে একটি কালী তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে মঙ্গলবার সকালে। স্থানীয় সূত্রের খবর, কালী তৈরির জন্য নানারকম রাসায়নিক মজুত ছিল। তার জেরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসেছে। আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে।

26 May 2026 10:15 AM (IST)

Naoshad Siddique: ভাঙ্গরে এখন মানুষের সমস্যা সমাধানে জনসভা নওশাদ সিদ্দিকীর 

ভাঙ্গরে ২৬ এর ভোটে জিতে এবার ভাঙ্গরের বিধায়ক সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে করলেন জনসভা। যেখানে রাজনৈতিক কোন দলের  বিরুদ্ধে মুখ খুললেন না তিনি । তবে যারা তৃণমূলের নেতারা আবাস যোজনা ঘরের জন্য ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা করে কমিশন খেয়েছে বা কারো সমস্যা সমাধান করার জন্য তোলা টাকা নিয়েছে তাদেরকে তিনি ছাড়বেন না। সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। 

 

26 May 2026 10:15 AM (IST)

Bangladeshi Immegrants: হাকিমপুরে বাংলাদেশীদের ঢল

হাকিমপুর সীমান্তের চেকপোষ্টে ফের বাংলাদেশীদের ঢল। দেশে ফিরতে মরিয়া বাংলাদেশীরা। বাংলাদেশী নথি নিয়ে অপেক্ষায় ভারতে আসা অনুপ্রবেশকারীরা।

26 May 2026 08:45 AM (IST)

Bidhannagar Police: গাড়ির তেল বাঁচাতে এবার অভিনব উদ্যোগ বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেটের

গাড়ির তেল বাঁচাতে এবার অভিনব উদ্যোগ বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেটের। বাসে করে কল্যাণীর প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের পুলিশ কমিশনার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছে বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেট এর পুলিশ আধিকারিক। থাকছেন cp বিধান নগর, জয়েন্ট সিপি, dc, acp সহ উচ্চ পদস্থ আধিকারিক।

26 May 2026 08:30 AM (IST)

Chel River:  ডুয়ার্সের চেল, ঘীস, লীস-সহ একাধিক নদীতে বালি-পাথর উত্তোলন বন্ধ

ডুয়ার্সের চেল, ঘীস, লীস-সহ একাধিক নদীতে বালি ও পাথর উত্তোলন বন্ধ হতেই কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে নদী সংলগ্ন এলাকার শ্রমজীবী মানুষদের জীবন। রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকার জেরে আপাতত বন্ধ রয়েছে সমস্ত ধরনের বালি খাদানের কাজ। প্রশাসনের দাবি, সরকারি নিয়ম মেনেই ভবিষ্যতে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলন করা হবে। তবে কবে সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আর সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই গভীর আর্থিক সংকটে দিন কাটছে কয়েকশো শ্রমিক পরিবারের।
সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ঘীস নদী সংলগ্ন ঘীস বস্তি এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোটের আগেই নদীর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে দীর্ঘদিন কেটে গেলেও কাজ শুরু হয়নি। ফলে প্রায় কয়েক হাজার শ্রমিক এখন কার্যত কর্মহীন। নদীতে চালনি করা, বালি-পাথর গাড়িতে লোড করা— এই কাজগুলিই ছিল তাদের একমাত্র জীবিকার ভরসা।

26 May 2026 08:30 AM (IST)

Kamala Chatterjee School Rampage: কমলা চ্যাটার্জি স্কুলে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ২

কমলা চ্যাটার্জি স্কুলে ভাঙচুরের অভিযোগ গ্রেফতার ২ জন। এরা হলেন, রাজ কুমার চন্দ্র(৫৪) ও রাসেল কবীর(৪৯)।

 

26 May 2026 08:30 AM (IST)

KMC: কলকাতায় পুরসভায় হল না মনসুন বৈঠক

মেয়র পারিষদ, মাসিক অধিবেশন বাতিলের পর এবছর কলকাতায় পুরসভায় হল না মনসুন বৈঠক। এখানেই প্রশ্ন উঠছে পুর বোর্ডের টানাপোড়নে এবছর কি আরও ভোগান্তির শিকার হবেন শহরবাসী।
প্রসঙ্গত, বর্ষা দোরগোড়ায়। প্রতি বছর নিয়ম নেমে বর্ষা প্রবেশের এক মাস আগেই প্রস্তুতি বৈঠক সেরে নেয় কলকাতা পুরসভা। মেয়রের নেতৃত্বে কলকাতা পুরসভায় সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকেন রাজ্য সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিকেরা। তবে এবার মাস শেষ হতে চললেও হল না মনসুন বৈঠক। এদিকে কলকাতায় বর্ষাকাল সব সময় একটা বড় সমস্যা শহরবাসীর কাছে। ভারী বৃষ্টি হলে জল জমে সমস্যায় পড়তে হয় নাগরিকদের। একাধিক পরিকল্পনার পরেও জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়। সেখানে যদি বৈঠকই না হয়, তাহলে আগামী দিনে পরিষেবা কিভাবে দেওয়া হবে তা নিয়ে সদুত্তর দিতে পারিনি পুরসভার আধিকারিকরাও।

26 May 2026 08:30 AM (IST)

Breaking News LIVE Update: BDO প্রশান্ত বর্মণ

বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে পুলিস ফেরার দেখিয়েছিল। স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্লা খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিল ওই প্রশান্ত বর্মন। দীর্ঘদিন পুলিস তাকে খুঁজে পায়নি। আদালতে সরকারি আইনজীবীর পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছিল মূল অভিযুক্ত তিনি।

26 May 2026 08:30 AM (IST)

Breaking News LIVE Update: BDO Prashanta Barman আটক

নিউটাউনে আটক বিডিও প্রশান্ত বর্মন। গাড়ি চালিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা মারার অভিযোগ প্রশান্ত বর্মণের বিরুদ্ধে। স্থানীয়রা গাড়ি আটকে দেয়। এর পরেই দেখা যায় গাড়ি চালাচ্ছে প্রশান্ত বর্মন। এর পর ইকোপার্ক থানার পুলিস গিয়ে তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

 

About the Author

