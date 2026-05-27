  Breaking News LIVE Update: পুরীর হোটেল থেকে আটক তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল
Breaking News LIVE Update: পুরীর হোটেল থেকে আটক তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল

Breaking News LIVE Update: কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিস তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘিরে ফেলল। তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের সহযোগী তৃণমূল নেতার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন কালিয়াগঞ্জ এলাকায় বাড়ি ঘিরল পুলিস।

Published: May 27, 2026, 08:58 AM IST|Updated: May 27, 2026, 10:32 AM IST
27 May 2026 10:30 AM (IST)

Dilip Mandal Detained: তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল আটক

তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল আটক পুরীর একটি হোটেল থেকে। এসটিএফ তাকে আটক করে। ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে বাংলায় আনা হচ্ছে। গোপন সূত্রে খবর ছিল তিনি লুকিয়ে রয়েছেন পুরীতে। এর আগ বকখালি থেকে দিলীপ মণ্ডলের ছেলে অর্ঘ মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। 

27 May 2026 09:15 AM (IST)

Jahangir Khan Arrest:জাহাঙ্গীর খানের গ্রেফতারের দাবি তুলল ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ফলতা বিধানসভা জাহাঙ্গীর খানের গ্রেফতারের দাবি তুলল ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ তবে এখন। এখন ফলতা জুড়ে স্বাধীনতার আনন্দ নিজেদের দোকান খুলতে শুরু করেছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মধ্যে দিয়ে চলতে চাইছে। তবে ব্যবসায়ীরা পুরনো স্মৃতি ভুলতে পারেনি দোকান লুটপাট , তোলার টাকা দেওয়া জাহাঙ্গীর খানের নেতৃত্বে এলাকার সন্ত্রাস এখনো ব্যবসায়ীদের চোখে মুখে দেখা যাচ্ছে। তবে সব স্মৃতি ভুলতে চায় তারা নতুন করে নিজেদেরকে বাঁচতে এখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হয় কেটে গেছে মানুষের মন থেকে তাই । এমনই প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে ব্যবসায়ীরা তাদের উপরে যে জুলুম হয়েছে সেইসব খোব উগরে দিচ্ছে জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে । ব্যবসায়ীরা বলছেন কে কোমরে দড়ি বেঁধে ফলতা এলাকায় করানো হোক তাকে গ্রেফতার করা হোক।

27 May 2026 09:15 AM (IST)

Messi Statue: লেকটাউন ঘড়ি মোড়ে বিপজ্জনক মেসি

লেকটাউন ঘড়ি মোড়ে বিপজ্জনক মেসি মূর্তি অক্ষত অবস্থায় নামানোটা এখন চ্যালেঞ্জ PWD ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে।

 সেই কারণেই বারবার পিডব্লিউডির ইঞ্জিনিয়াররা পরিদর্শন করছে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে তাদের কাছ থেকে সাজেশন নিচ্ছে। কিভাবে এই মূর্তি অক্ষত অবস্থায় নামানো যায়।

 কিন্তু সেই মূর্তি নামাতে গেলে একাধিক সমস্যা রয়েছে, তার কারণ ৪৪ ফুটের এই মূর্তি নামাতে গেলে যে ভারী ক্রেন প্রয়োজন সেই ক্রেন রাখার জায়গায় একটা সমস্যা। যে পি ডব্লিউ ডি জায়গার উপরে মূর্তিটা রয়েছে তার নিচে রয়েছে সাবওয়ে। সেখানেই ভারী ক্রেন রাখতে গেলে সাবওয়ের ক্ষতি হতে পারে, মূর্তির পেছনে যে রাস্তাটি রয়েছে সেটিও সরু রাস্তা সেখানে ক্রেন রেখে মূর্তি নামানো টা চ্যালেঞ্জের।

 গতকালই দেখা গেছে , দড়ি এবং বাঁশ দিয়ে সেই মূর্তিটিকে বেঁধে রাখা হয়েছে তার কারণ আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর আজ থেকে ঝড় বৃষ্টির হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণে যাতে কোনরকম বিপদ না হয় সেই কারণেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পিছনে রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যান চলাচল।

 সূত্রের খবর আজকেও পরিদর্শনে আসবে পিডব্লিউডির ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের একটি টিম। মূলত এই বিপদজনক মেসি মূর্তি কিভাবে নামানো যায় সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে অন্যথা এই মূর্তিটিকে এখানেই রিপেয়ারিং করে ইন্সটল করা হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবর।

 

27 May 2026 09:15 AM (IST)

Teesta River: তিস্তা নদীতে জল বাড়ার সম্ভাবনা, প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলছে মাইকিং

গজলডোবা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। তিস্তা নদীতে জল বাড়ার সম্ভাবনা, প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলছে মাইকিং। পাহাড়ে ভারি বৃষ্টিতে তিস্তার জল বাড়ছে, রাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সতর্ক করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি তিস্তার বুকে চরের জমিতে এখনও রয়েছে ফসল, চিন্তায় তিস্তায় পাড়ে ভীড় করছে কৃষকরা। সজাগ রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।

27 May 2026 09:00 AM (IST)

Jalpaiguri: তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘিরল কেন্দ্রীয় বাহিনী

কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিস তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘিরে ফেলল। তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের সহযোগী তৃণমূল নেতার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন কালিয়াগঞ্জ এলাকায় বাড়ি ঘিরল পুলিস।  নেতার খোঁজে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিস বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। পলাতক তৃণমূল নেতা। ভোট গণনার পর কৃষ্ণ দাস এবং তার বেশ কিছু সহকর্মীরা মিলে বিজেপি নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ করার ঘটনায় সহ বেশ কয়েকজন বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হলেও এখনো কৃষ্ণ দাস সহ বেশ কয়েকজন পলাতক। এলাকা পুলিস এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীতে টহলদারি জারি রয়েছে। বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন পুলিস পুলিসের কাজ করছে অবশ্যই খুঁজে বের করবে।

27 May 2026 09:00 AM (IST)

Nagrakata: খাবারের সন্ধানে ঘর ভাঙলো জংলি হাতি

হাতির উপদ্রব লেগেই রয়েছে নাগরাকাটা ব্লকে। গতকাল রাতে একটি হাতি নাগরাকাটা ব্লকের ধরনিপুর চাবাগান এলাকায় খাবারের সন্ধানে তিনটি ঘর ভেঙ্গে দেয় । স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে ডায়না জঙ্গল থেকে একটি হাতি চলে আসে ধরনীপুর চাবাগানের স্কুল লাইনে। সেখানে শ্রমিকদের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে খেয়ে নেয় আনাজপাতি।  রাতে ভয়ে পালিয়ে যায় বাড়ির লোকজন।  রাতেই হাতিটি আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলো বন দপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। 

 

27 May 2026 09:00 AM (IST)

Nagrakata: খাবারের সন্ধানে ঘর ভাঙলো জংলি হাতি

হাতির উপদ্রব লেগেই রয়েছে নাগরাকাটা ব্লকে। গতকাল রাতে একটি হাতি নাগরাকাটা ব্লকের ধরনিপুর চাবাগান এলাকায় খাবারের সন্ধানে তিনটি ঘর ভেঙ্গে দেয় । স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে ডায়না জঙ্গল থেকে একটি হাতি চলে আসে ধরনীপুর চাবাগানের স্কুল লাইনে। সেখানে শ্রমিকদের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে খেয়ে নেয় আনাজপাতি।  রাতে ভয়ে পালিয়ে যায় বাড়ির লোকজন।  রাতেই হাতিটি আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলো বন দপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। 

27 May 2026 09:00 AM (IST)

Dilip Ghosh: বাংলাদেশি যারা ছিল তাদের SIR-এ নাম কাটা গেছে

Dilip Ghosh: বাংলাদেশি যারা ছিল তাদের SIR-এ নাম কাটা গেছে। তৃণমূল রেখে দিতে চেয়ে ছিল তাদের। নতুন সরকার পশ্চিমবাঙলায় এসেছে। আর এখানে থাকা যাবে না । চলে যাচ্ছে ভাল নিজের দেশে। সারা ভারতবর্ষে এরকম লক্ষ্য লক্ষ্য বাংলাদেশি বসে আছে তারা নিজেরা চলে গেলেই ভালো।। না হলে জোর করে পাঠানো হবে বাংলাদেশে।

