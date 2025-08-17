English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News Live Update: ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল

Bengal News LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, August 17, 2025 - 08:43
Comments |
Breaking News Live Update: ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

 

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

পরবর্তী খবর

Jalpaiguri Miracle: ১ কোটির লটারি জয়! স্বাধীনতা দিবসে চা শ্রমিক দম্পতির অবিশ্বাস্য লক্ষীলাভ... কুঁড়েঘর থেকে কোটি টাকার জীবনের উড়ান ...

Jalpaiguri Miracle: ১ কোটির লটারি জয়! স্বাধীনতা দিবসে চা শ্রমিক দম্পতির অবিশ্বাস্য লক্ষীলাভ... কুঁড়েঘর থেকে কোটি টাকার জীবনের উড়ান ...
School Exam: সরকারি ছুটি, সাপ্তাহিক কিছুই মানছে না! রবিবারেও পরীক্ষা রাজ্যের স্কুল? পড়ুয়ারা...

School Exam: সরকারি ছুটি, সাপ্তাহিক কিছুই মানছে না! রবিবারেও পরীক্ষা রাজ্যের স্কুল? পড়ুয়ারা...

Bangladesh Cricket Board: ৪৬০০০০০০০ টাকার আর্থিক দুর্নীতি! চরম সিদ্ধান্ত বোর্ডের, আর এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে....

Bangladesh Cricket Board: ৪৬০০০০০০০ টাকার আর্থিক দুর্নীতি! চরম সিদ্ধান্ত বোর্ডের, আর এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে....
Singer Arijit Singh: অরিজিত্ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ, থানায় কথা উঠতেই ঘটনায় নতুন মোড়...

Singer Arijit Singh: অরিজিত্ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ, থানায় কথা উঠতেই ঘটনায় নতুন মোড়...
Dev: ভানু থেকে রঘু! দেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শুভশ্রী, উত্তরে মেগাস্টার বললেন...

Dev: ভানু থেকে রঘু! দেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শুভশ্রী, উত্তরে মেগাস্টার বললেন...
Bula Chowdhury: পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরির কিনারা করে ফেলল পুলিস, উদ্ধার মেডেল...

Bula Chowdhury: পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরির কিনারা করে ফেলল পুলিস, উদ্ধার মেডেল...
PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: নতুন চাকরিতে যোগ দিলেই সরকার সরাসরি দেবে ১৫০০০! ১ লাখ কোটির নয়া প্রকল্প ঘোষণা মোদীর...

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: নতুন চাকরিতে যোগ দিলেই সরকার সরাসরি দেবে ১৫০০০! ১ লাখ কোটির নয়া প্রকল্প ঘোষণা মোদীর...
Nurse Death: প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন! নার্সের মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্তে গোল...

Nurse Death: প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন! নার্সের মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্তে গোল...
US New Tariff Law: ট্রাম্পের চড়া শুল্কে বিপদে ২০০০০ পোশাক কারখানা, আশঙ্কায় ৩০ লাখ শ্রমিক!

US New Tariff Law: ট্রাম্পের চড়া শুল্কে বিপদে ২০০০০ পোশাক কারখানা, আশঙ্কায় ৩০ লাখ শ্রমিক!
GST Reform: কর কমবে অনেক! GST-তে আসছে বিশাল পরিবর্তন, দেশবাসীর জন্য &#039;ডবল দিওয়ালি&#039; ঘোষণা মোদীর....

GST Reform: কর কমবে অনেক! GST-তে আসছে বিশাল পরিবর্তন, দেশবাসীর জন্য 'ডবল দিওয়ালি' ঘোষণা মোদীর....