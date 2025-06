Jagannath Rath Yatra 2025 LIVE Update: দীঘার জগন্নাথ ধামে প্রথমবার রথযাত্রা, লাখো ভক্তের ঢল... পুরী-মাহেশ-ইসকনেও ঐতিহ্যের যাত্রা...

27 June 2025, 11:45 AM

Rath Yatra 2025 LIVE Update: রথে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অভিষেক লিখেছেন, "রথযাত্রার শুভ উপলক্ষে, আমি ভগবান জগন্নাথের সকল ভক্তদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলায়, এই বছরের উদযাপন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শী নেতৃত্বে, দীঘা এখন গর্বের সাথে একটি নব-পবিত্র জগন্নাথ ধাম ধারণ করে, একটি পবিত্র স্থান যা আগামী কয়েক দশক ধরে একটি আধ্যাত্মিক পীঠস্থান হিসেবে কাজ করবে। আজ যখন ঐশ্বরিক রথ এগিয়ে চলেছে, তখন এর সঙ্গে প্রত্যেক ভক্তের আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যেক পরিবারের আশা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য এগিয়ে চলেছে। নতুন নির্মাণে ভয় না পেয়ে, ঐতিহ্যকে আঁকড়ে এগোক বাংলার প্রতি ঘর। জয় জগন্নাথ।"

On the auspicious occasion of Rath Yatra, I extend my warmest greetings to all devotees of Lord Jagannath.

In Bengal, this year’s celebration is especially meaningful. Under the visionary leadership of Hon’ble CM Smt. Mamata Banerjee, Digha now proudly houses a newly consecrated…

