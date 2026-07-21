/Live: একুশে জুলাইয়ের এলাহি আয়োজন! সল্টলেকে বসিয়ে জোড়া ডিমের ঝোল-ভাত

অসিত মজুমদারকে চুঁচুড়া থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছে।মমতার শহীদ সভায় যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা! ২১ জুলাই কালীঘাট তৃনমূলের সভায় যাওয়া কথা ছিলো হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অসিত মজুমদারের। সেই মত তৈরি হচ্ছিলেন তিনি। তাঁর বাড়িতে হাজির হয় চুঁচুড়া থানার পুলিসের একটি দল। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে থানায় নিয়ে আসে। অসিতের অনুগামীদের অভিযোগ পুলিস অন্যায় ভাবে তাকে আটকে রেখেছে যাতে মমতার শহীদ সভায় যেতে না পারে। পুলিস সূত্রে খবর, সিবিআই পরিচয় দিয়ে অসিতের বাড়ি গিয়ে হুমকি ভয় দেখানো টাকা চাওয়ার অভিযোগে হাবরা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করে এনেছে চুঁচুড়া থানার পুলিস। তাকে চিহ্নিত করতে অসিতকে ডাকা হয়েছে।
সল্টলেকে স্টেডিয়ামে, কংগ্রেসের তরফ থেকে একুশে জুলাইয়ে শহীদ স্মরণ এর মঞ্চে যারা উপস্থিত হবে তাদের জন্য এলাহী ব্যবস্থা। বসিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে কংগ্রেস কর্মীদের। মেনুতে থাকছে ভাত, ডাল, সয়াবিনের তরকারি, দুটো করে পাতে থাকছে ডিমের ঝোল, দুটি করে ডিম।
এবছর একুশে জুলাই এর উল্টো ছবি ধরা পড়ল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে প্রতি বছরই আরামবাগ থেকে প্রচুর কর্মী সমর্থক এবং অনুগামীরা কলকাতায় একুশে জুলাই শহীদ সমাবেশে যোগ দিতে যেতেন। কিন্তু পরিবর্তনের বাংলায় ২১ জুলাই এ উলটপুরান এবছর। আরামবাগ থেকে প্রকাশ্যে কোনো বাসই কলকাতায় শহীদ সমাবেশ মুখী নেই। প্রতিবছর গর্ব করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বলতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল দিয়েছেন আরামবাগে। তাই তারা রেল পথেই শহিদ সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। কিন্তু এই বছর কোন কর্মীকেই রেলে করে শহীদ সমাবেশে যেতে দেখা গেল না। রেল যাত্রী থেকে হকার সবাই বলছেন তারাও কোনো তৃণমূল কর্মী সমর্থক দেখতে পান নি। বিধানসভা ভোটে যেখানে প্রায় আড়াই কোটি ভোট পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সেখানে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কোথায় গেল? কেন আরামবাগ মহকুমা থেকে কোন তৃণমূল কর্মী সমর্থক প্রকাশ্যে ট্রেন অথবা বাসে দেখতে পাওয়া গেল না! আরামবাগ,গোঘাট, মায়াপুর প্রভৃতি রেল স্টেশন থেকে প্রতিবছর ট্রেনে করে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক একুশে জুলাই কলকাতার শহীদ সমাবেশ মুখী হলেও এ বছর কর্মী সমর্থক তো দূরের কথা। একটি তৃণমূলের পতাকা ও দেখতে পাওয়া যায়নি।
উত্তরে বৃষ্টি অব্যাহত। জলপাইগুড়িতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্ত ভাবে জেলা জুড়েই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তিস্তার মেখলিগঞ্জ এ অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর উপরেও হলুদ সর্তকতা। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে গজল এবং কালি ছাড়া ব্যারেজ থেকে। গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৬৪৮ ও কালিঝরা ব্যারেজ থেকে ১৭২২ কিউসেক জল ছাড়া হয়।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ‘সিবিআই’ (CBI)-এর ভুয়ো অফিসার সেজে তোলাবাজি করার অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থেকে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম প্রকাশ রায়। অভিযোগ, সিবিআই পরিচয় দিয়ে চুঁচুড়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে লাখ লাখ টাকা দাবি করেছিলেন তিনি। চুঁচুড়া ও হাবড়া থানার পুলিসের যৌথ অভিযানে অবশেষে শ্রীঘরে ঠাঁই হল এই প্রতারকের। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মাসের ২৯ তারিখ হুগলি জেলার চুঁচুড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ ছিল, এক ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে এসে নিজেকে সিবিআই অফিসার পরিচয় দেন এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয় দেখিয়ে ১৭ লক্ষ টাকা দাবি করেন।
প্রত্যেক বছর এই রানি শিরোমণি এক্সপ্রেসে হাজার হাজার তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের কলকাতায় শহীদ তর্পণ অনুষ্ঠানে যেতে দেখা যেত। এই বার সেভাবে কোনো কর্মী সমর্থকদের দেখা গেলো না। অনেক খুঁজে একজনকে পাওয়া গেল তিনি কলকাতা যাচ্ছেন। তাকে ধরতেই আমতা আমতা করতে শুরু করেন। বললেন তিনি তৃণমূলের শহীদ সমাবেশে যাচ্ছেন। কোন শিবির সেটাও বার বার প্রশ্ন করার পর ঢোক গিলে বললেন ঋতব্রত তৃণমূলের শহীদ মঞ্চে যোগ যাচ্ছেন। এই তৃণমূল নেতার নাম সঞ্জয় পান। তৃণমূলের একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা দীর্ঘদিন কেশপুরের ব্লক সভাপতি সামলেছেন।বর্তমান তাকে ঋত তৃণমূল ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি করেছেন। কিন্তু কোন কর্মী ছাড়াই তাকে একা যেতে দেখা গেল। তিনি বললেন বাকি প্রায় ৪০০ কর্মী নাকি বাসে যাবে।
তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেখা গেল আসানসোল রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হল। মমতা পন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রাক্তন কাউন্সিলররা রওনা দিল। তাদের বক্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের মা, তাই তারা মাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়টিকিট দিয়েছেন তাই তারা জয়লাভ করেছেন, তাই তার সঙ্গেই থাকবেন। তার সভাতেই আসানসোল থেকে কলকাতায় যাচ্ছেন।
আলিপুর দুয়ার থেকে একটি ট্রেনে আসছেন কংগ্রেস কর্মীরা। তৃণমূল কর্মীদের দেখা নেই শিয়ালদহ স্টেশনে, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা।
গত ১৫-১৬ বছরের বেশি সময় ধরে অন্যান্য ২১ জুলাইয়ের সঙ্গে আজকের হাওড়া স্টেশনের ছবির আমূল পার্থক্য। দলে দলে জেলা থেকে সমাবেশে আগত টিএমসি কর্মীদের সেই ছবি আর নেই। অন্যান্য আর পাঁচটা কর্ম দিনের মতো হাওড়া স্টেশনে সেই ব্যস্ততার ছবি। নেই তৃণমূলের কোনও ক্যাম্প বা পুলিসি ব্যস্ততা ।
Mamata Banerjee 21 July Martyrs Day Live Updates: তিনটে শহিদ দিবস পালন হবে কলকাতায়। তৃণমূলের দুটো আর কংগ্রেসের একটি একুশে জুলাই। তৃণমূলের দুই শিবিরে যোগদানের জন্য মানুষ ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছেন কলকাতায়। ফলে যানচলাচলের উপর বেলা বাড়লে প্রভাব পড়বে বলার অপেক্ষা রাখে না। শহিদ মিনারে ঋত তৃণমূলের শিবিরে যাবেন অনেকে। ফলত, মেয়ো রোড ও রেড রোডে সমর্থকদের দেখা যাবে। গাড়ি চলাচল করলেও গতি স্লথ হবে।
মেয়ো রেডের জন্য গাড়ি বন্ধ না হলেও, মেয়ো রেড ও ডাফরিন রোডে গাড়ি ধীরে চলবে। এই রাস্তাগুলোতে সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা অত্যাবশ্যকীয় ছাড়া অন্য সমস্ত পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ক্যাথিড্রাল রোডের জন্য গাড়ি থাকবে দুই মুখী রাস্তায় এক দিক দিয়ে। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্যাথিড্রাল রোড আজ সকাল থেকে পুলিশ সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়ায় ওই চত্ত্বরে যানজট হতে পারে। এসএসকেএম হাসপাতালের সামনে দিয়ে দুপুর ১ টার আগে হরিশ মুখোপাধ্যায় দিয়ে যাবে পার্ক স্ট্রিটের দিকে। এরপর দুপুর ১ টার পরে পার্ক স্ট্রিটের দিক থেকে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের দিকে। গাড়ির গতি স্লথ হতে পারে ভিক্টোরিয়ার সামনে ক্যাথিড্রাল রোড ক্রসিংয়েও।
একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES