WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: ৯৯.৭১% মাধ্যমিক ২০২৬-এ একাই শীর্ষে উত্তর দিনাজপুরের অভিরূপ, প্রথম দশে হাওড়ারই ৪ পড়ুয়া

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live Updates: ৮ মে, মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। এ বছর পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় ৯.৭১ লক্ষ। জেনে নিন মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ সময় ও কোথায়, কীভাবে দেখবেন রেজাল্ট?

| Last Updated: Friday, May 8, 2026 - 10:25
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

8 May 2026, 10:15 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: ষষ্ঠ স্থানে (৬৯২ নম্বর) রয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের অর্জিতা চক্রবর্তী, হুগলির সোহিনী কোলে, কোচবিহারের রৌনক মিত্র, দীপ্তরাগ নাথ, সুস্মিতা পণ্ডিত এবং আলিপুরদুয়ারের দেবারতি সরকার।

 

8 May 2026, 10:15 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: পঞ্চম স্থানে (৬৯৩ নম্বর) রয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের সোহম জোয়ারদার, বেদাশ্রুতি সিনহা, সমন্বয় দেবনাথ, দক্ষিণ দিনাজপুরের আয়ুষ সাহা, অনরণ্য সরকার, নদীয়ার দ্বৈপায়ন বিশ্বাস, আলিপুরদুয়ারের স্বরূপ কাণ্ড এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সায়মন্তক কুণ্ডু।

8 May 2026, 10:00 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন তিনজন ছাত্র— পূর্ব মেদিনীপুরের অরিজিৎ বার, বাঁকুড়া জিলা স্কুলের রোম কর্মকার এবং রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দিরের সুদীপ দাস (৬৯৪ নম্বর)।

8 May 2026, 10:00 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: চতুর্থ: অরিজিত্‍ বয়াল, পূর্ব মেদিনীপুর- ৬৯৪
সন্দীপ দাস, রায়গঞ্জ- ৬৯৪

8 May 2026, 10:00 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: তৃতীয়
মৈনাক মণ্ডল, বাকুঁড়া- ৬৯৫
অঙ্কন কুমার জানা, পূর্ব মেদিনীপুর- ৬৯৫
সৌর জানা, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন- ৬৯৫ 

 

8 May 2026, 09:45 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: দ্বিতীয়: প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়(বীরভূম) ৬৯৬

 

8 May 2026, 09:45 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: সারদা বিদ্যামন্দির, রায়গঞ্জ(উত্তর দিনাজপুর): অভিরূপ ভদ্র ৬৯৮, ৯৯.৭১%

 

8 May 2026, 09:45 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: ৯৯.৭১ শতাংশ নিয়ে পরীক্ষার্থী প্রথম হয়েছে। 

 

8 May 2026, 09:45 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: ১-১০ মেরিট লিস্টে ১৩১ জন পরীক্ষার্থী। ১৯ জেলা থেকে আসছে। ১০৩ ছাত্র এবং ২৮ ছাত্রী।

8 May 2026, 09:45 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: এবছর পাশের হার  সবথেকে বেশি কালিম্পংয়ে ৯০.০১%
পূর্ব মেদিনীপুরে পাশের হার ৯৪.৮২%
কলকাতা ৯২.৩১%
পশ্চিম মেদিনীপুর ৯১.৪০ %

8 May 2026, 09:30 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: এবারের পরীক্ষা সকলেই খুবই শান্তিপূর্ণভাবে দিতে পেরেছে: পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

 

8 May 2026, 09:30 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: এবারে মাধ্যমিকে ছাত্রের সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৩হাজার ১০৩, ছাত্রীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৫০। 

 

8 May 2026, 09:00 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হয় ১২ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যজুড়ে মোট ২,৬৮২টি কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পরীক্ষা হয়। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,৭১,৩৪০ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪,২৬,৭৩৩ জন। আর ছাত্রী সংখ্যা ৫,৪৪,৬০৬ জন। গত কয়েক বছরের মতো এবছরও ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

8 May 2026, 09:00 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে
ওয়েবসাইটে সমস্যা হলে আপনি নিচের অ্যাপগুলোর মাধ্যমেও রেজাল্ট জানতে পারবেন।

অ্যাপের নাম: iResults, Madhyamik Results, অথবা Edutips।

পদ্ধতি: গুগল প্লে-স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করে আপনার রোল নম্বর ও জন্ম তারিখ দিয়ে রেজিস্টার করুন। রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়া মাত্রই আপনি সেটি দেখতে পাবেন।

8 May 2026, 09:00 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মার্কশিট ডাউনলোড
ধাপ ১: প্রথমে wbresults.nic.in অথবা wbbse.wb.gov.in ওয়েবসাইটে যান। 
ধাপ ২: হোমপেজে "Madhyamik Pariksha (SE) Results-Year 2026" লিঙ্কে ক্লিক করুন।

ধাপ ৩: আপনার রোল নম্বর এবং জন্ম তারিখ (DD/MM/YYYY ফরম্যাটে) লিখুন।

ধাপ ৪: 'Submit' বাটনে ক্লিক করলেই আপনার রেজাল্ট স্ক্রিনে দেখা যাবে।

ধাপ ৫: রেজাল্টটি PDF হিসেবে সেভ করুন। তারপর প্রিন্টআউট নিয়ে নিন।

8 May 2026, 09:00 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: পরীক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত সরকারি ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারবে:
১. wbbse.wb.gov.in
২. wbresults.nic.in

 

8 May 2026, 09:00 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: রেজাল্ট জানতে পারবে এসএমএসের মাধ্যমেও। ফলাফল দেখার জন্য পরীক্ষার্থীদের তাদের রোল নম্বর এবং জন্মতারিখ হাতের কাছে রাখতে হবে। 

 

8 May 2026, 09:00 AM

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: ৮ মে, সকাল ৯:৩০ মিনিটে সাংবাদিক সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে এবছরের মাধ্যমিকের মেধাতালিকা ও রেজাল্ট ঘোষণা করবেন বোর্ড সভাপতি। এরপর সকাল ১০:১৫ মিনিট থেকে পরীক্ষার্থীরা পর্ষদের অনুমোদিত ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে নিজেদের রেজাল্ট দেখতে ও মার্কশিট ডাউনলোড করতে পারবে।

