/WBCHSE Class 12th Result 2026 Live: আজ উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ, কখন-কীভাবে দেখবেন ফলাফল

WBCHSE Class 12th Result 2026 Live: কীভাবে দেখবেন ফল?
ফলাফল জানতে যেতে হবে https://result.wb.gov.in/ wbresults.nic.in/ wbchse.wb.gov.in এই ওয়েবসাইটে।
দিতে হবে রেল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর।
এতেই পেয়ে যাবেন ফল। সেই ফল ডাউনলোডও করা যাবে।
উচ্চ মাধ্যমিকে এখন সেমেস্টার পদ্ধতি হয়ে গিয়েছে। আজ তৃতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টার মিলিয়ে ফল প্রকাশ করা হবে। প্রায় ৭ লাখ ১০ হাজার পরীক্ষার্থী এবার উচ্চমাধ্য়মিক পরীক্ষায় বসেছিলেন। পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে।
উচ্চ মাধ্য়মিকের ফলাফলের পাশাপাশি এবার মেধা তালিকাও প্রকাশ করবে উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ।
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হতে চলেছে আজ বৃহস্পতিবার। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করবে উচ্চমাধ্য়মিক কাউন্সিল। ওয়েবসাইটে এই ফল পরীক্ষার্থীরা দেখতে পাবেন বেলা ১১টা থেকে।
WBCHSE HS Result 2026 Live Updates: সেমেস্টার পদ্ধতিতে এটাই প্রথম উচ্চমাধ্যমিক। ফলে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের একটা ভাবনা থাকছেই। এবার প্রায় ৭ লাখ ১০ হাজার পরীক্ষার্থী এবার উচ্চমাধ্য়মিকে বসেছিলেন। ফলপ্রকাশের পাশাপাশি এবার মেধা তালিকাও প্রকাশ করবে উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ। ফলাফল দেখার পাশাপাশি এবার তা ডাউনলোডও করা যাবে। ফল দেখা যাবে result.wb.gov.in সাইটে।