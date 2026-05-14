  রাজ্য
  • /WBCHSE Class 12th Result 2026 Live: আজ উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ, কখন-কীভাবে দেখবেন ফলাফল
WBCHSE Class 12th Result 2026 Live: আজ উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ, কখন-কীভাবে দেখবেন ফলাফল

WBCHSE HS Result 2026 Live Updates: উচ্চ মাধ্যমিকে এখন সেমেস্টার পদ্ধতি হয়ে গিয়েছে। আজ তৃতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টার মিলিয়ে ফল প্রকাশ করা হবে। প্রায় ৭ লাখ ১০ হাজার পরীক্ষার্থী এবার উচ্চমাধ্য়মিক পরীক্ষায় বসেছিলেন

14 May 2026 09:15 AM (IST)

WBCHSE Class 12th Result 2026 Live: কীভাবে দেখবেন ফল?

ফলাফল জানতে যেতে হবে https://result.wb.gov.in/ wbresults.nic.in/ wbchse.wb.gov.in  এই ওয়েবসাইটে। 
দিতে হবে রেল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর। 
এতেই পেয়ে যাবেন ফল। সেই ফল ডাউনলোডও করা যাবে।

 

WBCHSE Class 12th Result 2026 Live: উচ্চ মাধ্যমিকে এখন সেমেস্টার পদ্ধতি

উচ্চ মাধ্যমিকে এখন সেমেস্টার পদ্ধতি হয়ে গিয়েছে। আজ তৃতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টার মিলিয়ে ফল প্রকাশ করা হবে। প্রায় ৭ লাখ ১০ হাজার পরীক্ষার্থী এবার উচ্চমাধ্য়মিক পরীক্ষায় বসেছিলেন। পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে।

 

WBCHSE Class 12th Result 2026 Live: মিলবে মেধাতালিকাও

উচ্চ মাধ্য়মিকের ফলাফলের পাশাপাশি এবার মেধা তালিকাও প্রকাশ করবে উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ।

 

14 May 2026 09:00 AM (IST)

WBCHSE Class 12th Result 2026 Live: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হতে চলেছে আজ বৃহস্পতিবার। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করবে উচ্চমাধ্য়মিক কাউন্সিল। ওয়েবসাইটে এই ফল পরীক্ষার্থীরা দেখতে পাবেন বেলা ১১টা থেকে। 

 

 

