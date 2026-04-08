West Bengal Election 2026 Live: ভবানীপুরে আজ মনোনয়ন পেশ মমতার, এনিয়ে চতুর্থবার

8 April 2026, 10:00 AM
Rajarhat Fire: ফের বিধ্বংসী আগুন, পুড়ে ছাই একের পর এক দোকান। ঘটনাস্থলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। মঙ্গলবার গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হল একাধিক দোকান । চাঞ্চল্য ছড়াল রাজারহাট রায় গাছিতে আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত হয়েছে একাধিক দোকান । অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান ।
N R S Medical Collage: ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট এর পর এবার, নিউরো মেডিসিন এবং নিউরো সার্জারি opd পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হল। এখানেও বিল্ডিং এর বিভিন্ন জায়গা থেকে ভেঙে পড়ছে আস্তরণ। কোনও ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে,সেখানে মেরামতির কাজ চলবে, এমনই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বন্ধ করা হল আউটডোর পরিষেবা। গত ১ এপ্রিল ইউ এন বি বিল্ডিংয়ের ৫ তলা থেকে সিসিইউ ইউনিটে ভেতরে ছাদের আস্তরণ ভেঙে পড়ে, যার জেরে গতকালই ccu ইউনিট পুরোপুরি তুলে দিয়ে , তা সরানো হয় ফ্রেজার বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। এবার নিউরো মেডিসিন এবং নিউরো সার্জারি opd পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হল এন আর এস মেডিকেল কলেজে।
Bengal Election 2026 Live Updates: সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে শাসক দলের মধ্যে বড়সড় ভাঙন।কলকাতার রাজ্য বিজেপি অফিসে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মন্ডল সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে ক্যনিং পশ্চিম বিধানসভা থেকে বিজেপিতে যোগ দিলেন শৈবাল লাহিড়ী, অর্ণব রায়,রফিক সেখ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।
Share Price: ইরান-আমেরিকা যুদ্ধবিরতির বার্তায় শেয়ার সুচক ঊর্ধ্বমুখী। Sensex ২৭০০ পয়েন্ট প্লাস, নিফটি নিফটি ৭০০ পয়েন্ট প্লাস। বিগত কয়েকদিন ধরে শেয়ার সূচক নিম্নমুখী ছিল। যুদ্ধ বিরোধী বার্তাতেই আজ শুরুতেই ঊর্ধ্বমুখী।
Bengal Election 2026 Live Updates: চতুর্থবারের জন্য আজ ভবানীপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন পেশ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু বার উপনির্বাচন এবং দু বার সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালে সুব্রত বক্সী বিধায়ক পদে ইস্তফা দিলে ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে লড়াই করেন মমতা। ২০২১ এ ও শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে ইস্তফা দিলে ফের উপনির্বাচনে প্রার্থী হন মমতা। ২০১৬ র পর ২০২৬ এ ফের সাধারণ নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।