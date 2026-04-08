English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  West Bengal Election 2026 Live: ভবানীপুরে আজ মনোনয়ন পেশ মমতার, এনিয়ে চতুর্থবার

West Bengal Election 2026 Live: ভবানীপুরে আজ মনোনয়ন পেশ মমতার, এনিয়ে চতুর্থবার

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates:  ইরান-আমেরিকা যুদ্ধবিরতির বার্তায় শেয়ার সুচক ঊর্ধ্বমুখী। Sensex ২৭০০ পয়েন্ট প্লাস, নিফটি নিফটি ৭০০ পয়েন্ট প্লাস

| Last Updated: Wednesday, April 8, 2026 - 09:58
Comments |
West Bengal Election 2026 Live: ভবানীপুরে আজ মনোনয়ন পেশ মমতার, এনিয়ে চতুর্থবার
-ছবি-এআই

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

8 April 2026, 10:00 AM

Rajarhat Fire: ফের বিধ্বংসী আগুন, পুড়ে ছাই একের পর এক দোকান। ঘটনাস্থলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। মঙ্গলবার গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হল একাধিক দোকান । চাঞ্চল্য ছড়াল রাজারহাট রায় গাছিতে আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত হয়েছে একাধিক দোকান । অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান ।

 

8 April 2026, 10:00 AM

N R S Medical Collage:  ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট এর পর এবার, নিউরো মেডিসিন এবং নিউরো সার্জারি opd পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হল। এখানেও বিল্ডিং এর বিভিন্ন জায়গা থেকে ভেঙে পড়ছে আস্তরণ। কোনও ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে,সেখানে মেরামতির কাজ চলবে, এমনই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বন্ধ করা হল আউটডোর পরিষেবা। গত ১ এপ্রিল ইউ এন বি বিল্ডিংয়ের ৫ তলা থেকে সিসিইউ ইউনিটে ভেতরে ছাদের আস্তরণ ভেঙে পড়ে, যার জেরে গতকালই ccu ইউনিট পুরোপুরি তুলে দিয়ে , তা সরানো হয় ফ্রেজার বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। এবার নিউরো মেডিসিন এবং নিউরো সার্জারি opd পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হল এন আর এস মেডিকেল কলেজে।

8 April 2026, 10:00 AM

Bengal Election 2026 Live Updates: সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে শাসক দলের মধ্যে বড়সড় ভাঙন।কলকাতার রাজ্য বিজেপি অফিসে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মন্ডল সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে ক্যনিং পশ্চিম বিধানসভা থেকে বিজেপিতে যোগ দিলেন শৈবাল  লাহিড়ী, অর্ণব রায়,রফিক সেখ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

8 April 2026, 10:00 AM

Share Price: ইরান-আমেরিকা যুদ্ধবিরতির বার্তায় শেয়ার সুচক ঊর্ধ্বমুখী। Sensex ২৭০০ পয়েন্ট প্লাস, নিফটি নিফটি ৭০০ পয়েন্ট প্লাস। বিগত কয়েকদিন ধরে শেয়ার সূচক নিম্নমুখী ছিল।  যুদ্ধ বিরোধী বার্তাতেই আজ শুরুতেই ঊর্ধ্বমুখী।

8 April 2026, 10:00 AM

Bengal Election 2026 Live Updates: চতুর্থবারের জন্য আজ ভবানীপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন পেশ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু বার উপনির্বাচন এবং দু বার সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালে সুব্রত বক্সী বিধায়ক পদে ইস্তফা দিলে ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে লড়াই করেন মমতা। ২০২১ এ ও শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে ইস্তফা দিলে ফের উপনির্বাচনে প্রার্থী হন মমতা।  ২০১৬ র পর ২০২৬ এ ফের সাধারণ নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরবর্তী খবর

Air Fare Hike: জ্বালানির উপর সারচার্জ একলাফে বাড়াল একাধিক এয়ারলাইন্স, এবার লাফিয়ে বাড়ছে বিমানের টিকিটের দাম

Gyanesh Kumar Impeachment Election Breaking: বিরাট আপডেট: মমতার মনোনয়নের জাস্ট আগেই জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

KKR vs PBKS IPL 2026: ইডেন যাচ্ছেন কেকেআর ম্যাচ দেখতে? বজ্রপাত-সহ শিলাবৃষ্টি নিয়েই ফুঁসছে কালবৈশাখী, খেলা ভেস্তে গেলে আদৌ রিফান্ড পাবেন?

Popular Tv Actress Death: স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেই চরম সিদ্ধান্ত? বাড়ি থেকে উদ্ধার জনপ্রিয় অভিনেত্রীর দেহ

Ambarish Bhattacharya on Rahul Death: &#039;রাতে ঘুমোতে পারছি না&#039;, রাহুলের মৃত্যুতে বড় সিদ্ধান্ত অম্বরীশের, ছাড়লেন লীনা-শৈবালের প্রযোজনা সংস্থার ২ ধারাবাহিক

Tv Actress Ahona Dutta: তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্য়া দীপঙ্করের, শ্যুটিং ফেলে হাসপাতালে ছোটেন অহনা: এখন কেমন আছেন অভিনেত্রীর স্বামী?

Iran-Israel-USA War: তেহরানে ভয়াবহ বিমানহামলা লড়াইখ্যাপা ট্রাম্পের: অগুনতি মিসাইল আর ড্রোনে ধোঁয়ামাখা আর্তনাদ, মাংসের তাল

Donald Trump removed as President: ইরান-কাঁটায় বিদ্ধ পোটাস: মেয়াদ ফুরনোর আগেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন ট্রাম্প? বিরাট আপডেট আমেরিকায়

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: বিরোধী দল থেকে কাতারে কাতারে মানুষ তৃণমূলে, অ্যাডভান্টেজ মমতা

94 children died in 19 days due to measles: ১৯ দিনে ৯৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৭০০ : সংক্রমণ-ত্রাসে কাঁপছে দেশ, কী এই রোগ? বাঁচতে কী করবেন?

