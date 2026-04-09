  West Bengal Election 2026 Live: আজ রাজ্যে ৩ সভা মোদীর, শনিবার ফের আসছেন বাংলায়

West Bengal Election 2026 Live: আজ রাজ্যে ৩ সভা মোদীর, শনিবার ফের আসছেন বাংলায়

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: রাজ্যে আরও ১৫০ কোম্পানি বাহিনী বৃদ্ধি করল নির্বাচন কমিশন। এখন রাজ্যে মোট বাহিনী দাঁড়াল ২৫৫০ কোম্পানি

| Last Updated: Thursday, April 9, 2026 - 09:21
West Bengal Election 2026 Live: আজ রাজ্যে ৩ সভা মোদীর, শনিবার ফের আসছেন বাংলায়

9 April 2026, 09:15 AM

Bengal Election 2026 Live Updates: আজ রাজ্যে আসছেন নরেন্দ্র মোদী। মোট ৩টি সভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী। প্রথম হলদিয়ায়, তারপর আসানসোল এবং শেষে সিউড়িতে। তিন সভা সেরে দিল্লি ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার ফের রাজ্যে মোদী।

9 April 2026, 08:45 AM

Bengal Election 2026 Live Updates: দিদির নামে এড জুডিগেশেনে আসে। এরপর কাগজপত্র নিয়ে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্নভাবে ছোটাছুটি করে অবশেষে দিদির নাম ভোটার লিস্ট থেকে ডিলিট হয়ে যায়। সেই নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি দিদির।  ভোটার লিস্টে নাম তুলতে পারিনি সেই অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ভাই। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপাড়া গ্রামে। মৃত যুবকের নাম কাবিরুল মোল্লা । রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলে আলিপাড়া গ্রামে প্রায় দুটি বুথে ৪১ জনের নাম বাদ গেছে সেই নিয়ে গ্রামে মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। যাদের নাম বাদ গেছে তাদের কি হবে সেই নিয়ে পরিবারে অনেকেই সমস্যা এবং চিন্তিত এর ফলে বাড়িতে বাড়িতে যেমন অশান্তি এবং চিন্তা তার ফলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত ব্যক্তি ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে নিয়ে আসা হয় এই মৃত্যুতে পরিবারের নেমে আসে ওকে ছায়া।

 

9 April 2026, 08:45 AM

Katwa Death: অবৈধ বালির নৌকা ডুবে নিখোঁজ এক, মৃত একজন। ঘটনাটি ঘটেছে কাটোয়া শাখায় ঘাটের কাছে। অবৈধ বালি বোঝাই নৌকা গুলি মুর্শিদাবাদ থেকে চোরাই বালি নিয়ে নদীয়ার বল্লভপাড়া ঘাটে নামায়। প্রাথমিক অনুমান ভোরের দিকে ঘটনাটি ঘটে। অন্যান্য নৌকা গুলি ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। এখনো নিখোঁজ ব্যাক্তির সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে তার সঙ্গী সাথীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। মাস খানেক আগেও কেতুগ্রামের মৌগ্রামের কাছেও অবৈধ বালি বোঝাই নৌকা নিয়ে যাওয়ার পথে মাঝ নদীতে নৌকা উল্টে এই ধরনের বিপত্তি ঘটে। প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিক ,দাবি এলাকাবাসীর।

9 April 2026, 08:45 AM

Bengal Election 2026 Live Updates: বয়স তার কাছে একটা সংখ্যা মাত্র। রাজনীতির ময়দানের সিজনড প্লেয়ার স্বপন দেবনাথের  প্রচার শুরু  ভোর থেকেই। বাড়িতে নয়, পার্টি অফিসেই থাকেন যৌবনকাল থেকেই।

এবারেও প্রচারব ম্যান টু ম্যান কন্টাক্টের সেই অব্যর্থ ফর্মুলা কাজে লাগাতে চাইছেন তিনি। হাটে বাজারে চরকি পাক দিচ্ছেন,কড়া নাড়ছেন ভোটারের বাড়িতে।

অসম্ভব প্রো-অ্যাকটিভ স্বপন এবারেও পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বাজি।তার বিপরীতে বিজেপির প্রাণকৃষ্ণ দফাদার।রয়েছেন বামফ্রন্ট প্রার্থী। এই আসনটি সি পি আই এম ( এল) কে ছেড়েছেন তারা। এস আই আর আবহে এবারের নির্বাচন কাটে কা টক্কর। তাই সকাল থেকেই ময়দানে স্বপনবাবু।

রাজ্যের  অন্যতম বর্ষীয়ান মন্ত্রী  হলেও তিনি একেবারে ঘরোয়া। প্রচারে বেরিয়ে তাই কখনো চুনো মাছ বেছে কিনছেন, সব্জির ব্যবসার হাল হকিকত জানছেন। গাল টিপে শিশুকে আদর করছেন।' সাইকেলে চেপে যাওয়া ছাত্রীকে দাড় করিয়ে জেনে নিচ্ছেন সাইকেল, কন্যাশ্রীর টাকা পেয়েছে কী না? অলিগলিতে ঘোরার ফাকে চায়ে চুমুক দিয়ে আড্ডার মেজাজে চলছে ভোট প্রচার। পেটাই পরোটা খুব প্রিয়।  না পেলে কচুরিই সই।  এমনকি চলতি টোটোয় উঠে মানুষকে বলছেন, ভোটের কথা। তার ভাষায়,মমতাদিদির উন্নয়নের কথা।

কেবল কথা নয়। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পই এলাকায় চাষী,তাঁতশিল্পী,জেলেদের,কুমোর বা লোকশিল্পের বিকাশে তার করা কাজ তুলে ধরছেন। আর জানাচ্ছেন, আগামী পাঁচ বছরের ড্রিম প্রজেক্ট কী কী?

 

9 April 2026, 08:45 AM

Khandaghosh Joint BDO: আগেই সাসপেণ্ড হয়েছিলেন। এবার তার বিরুদ্ধে এফআইআর হল থানায়। সমাজমাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্য করায় পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের জয়েন্ট বিডিও জ্যোৎস্না খাতুনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল। খণ্ডঘোষ বিধানসভার রিটার্নিং অফিসার তথা বর্ধমান দক্ষিণের মহকুমা শাসক শুক্রবার জয়েন্ট বিডিওর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় ফের নতুন করে শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী তরজা। 

9 April 2026, 08:45 AM

Bengal Election 2026 Live Updates: রাজ্যে আরও ১৫০ কোম্পানি বাহিনী বৃদ্ধি করল নির্বাচন কমিশন। এখন রাজ্যে মোট বাহিনী দাঁড়াল ২৫৫০ কোম্পানি। 

9 April 2026, 08:45 AM

Bengal Election 2026 Live Updates:  কান্দি থেকে বহরমপুর ফেরার পথে অধীরের কনভয়ে লড়ির ধাক্কা। রির্পোট তলব কমিশনের। প্রচারের শুরু থেকেই তৃনমূলী বিক্ষোভের মুখে বার বার পড়েছেন অধীর চৌধুরী। বিরোধী শিবিরকে প্রানে মারার চক্রান্ত? এমনটাই বললেন দিলীপ ঘোষ।  তিনি আরও বলেন, অধীরদার এবার নির্বাচন লড়াটা সুগম হচ্ছে না সহজ হচ্ছে না । এর আগেও উনার গাড়িতে এক্সিডেন্ট হয়েছে । বড় নেতা , ওনার সাবধান থাকা উচিত । সরকারের তদন্ত করা উচিত । সিনিয়র লিডারদের সাথে যদি এরকম ঘটনা হয় তাহলে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হবে ।

9 April 2026, 08:45 AM

Abu Hasem Khan Chowdhury: প্রয়াত প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু )। মালদহ দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ছিলেন তিনি। বুধবার রাতে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৮৯। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। ডালুর পুত্র ঈশা খান চৌধুরী মালদহ দক্ষিণের বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ। এলগিন রোডের একটি নার্সিংহোমে তাঁর মৃতদেহ রাখা রয়েছে। আজ হাসপাতাল থেকে পরিবারের তরফে মালদহে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হবে । এনিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, সিনিয়র ছিলেন, গতবারে পার্লামেন্টেও ছিলেন । বয়স হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন ধরে রাজনৈতিক কাজ করেছেন। তার আত্মার শান্তি হোক ।

