  West Bengal Election 2026 Live: প্রচার-কর্মসূচিতে আজ একই জেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত শাহ

West Bengal Election 2026 Live: প্রচার-কর্মসূচিতে আজ একই জেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত শাহ

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল মিম। জানালেন আসাদুদ্দীন ওয়াইসি।

| Last Updated: Friday, April 10, 2026 - 08:58
West Bengal Election 2026 Live: প্রচার-কর্মসূচিতে আজ একই জেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত শাহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

10 April 2026, 09:00 AM

West Bengal Election 2026 Live: ওদিকে ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মীর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে এক আইএসএফ কর্মীর বাড়ি থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি কার্তুজ উদ্ধার করল পুলিস। ঘটনাটি ভাঙ্গড় ২ নম্বর ব্লকের ভোগালি ১ নম্বর অঞ্চলের রঘুনাথপুর খালপাড় এলাকার।

 

West Bengal Election 2026 Live: ক্যানিং পূর্বে দুই আইএসএফ কর্মীকে মারধরের অভিযোগ, তদন্তে পুলিস। রাতে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে দুই আইএসএফ কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

West Bengal Election 2026 Live: আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল মিম। জানালেন আসাদুদ্দীন ওয়াইসি। হুমায়ুনের মন্তব্যে পরিষ্কার, বাংলার মুসলিমরা কতটা অসহায়। এই অবস্থায় আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে আর থাকা যায় না। ভেঙে গেল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি এবং মিমের নির্বাচনী জোট। এমনিতেই বাংলার মুসলিমরা দরিদ্র অবহেলিত এবং বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক দশক ধরে সেক্যুলার সরকার চললেও মুসলিমদের জন্য কেউ কিচ্ছু করেনি। বাংলার নির্বাচনে তাদের কথা ভেবেই সরাসরি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মিম। হুমায়ুনের দলের সঙ্গে সমস্ত রকমের জোট-সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা একক ভাবে বাংলার কিছু আসনে ভোটে লড়বে সিদ্ধান্ত নিল মিম।

 

