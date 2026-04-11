  West Bengal Election 2026 Live: ভোটমুখী বাংলায় ফের অ্যাকশনে ইডি, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে চলছে তল্লাশি

West Bengal Election 2026 Live: ভোটমুখী বাংলায় ফের অ্যাকশনে ইডি, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে চলছে তল্লাশি

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার ভোটের বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

Last Updated: Saturday, April 11, 2026 - 10:52
West Bengal Election 2026 Live: ভোটমুখী বাংলায় ফের অ্যাকশনে ইডি, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে চলছে তল্লাশি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

11 April 2026, 09:00 AM

Behala: রাজনৈতিক অশান্তির অভিযোগে রাতে আটক কংগ্রেস নেতা। বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে  রাতে ১৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে আক্রান্ত হলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC)-এর  রাজ্য  সেক্রেটারি তথা যুব কংগ্রেসের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর গৌতম সরকার সাহা। অভিযোগের তির শাসক দল তৃণমূলের দিকে |

11 April 2026, 09:00 AM

Bhangar: ভাঙড়ে হিরোইন বিক্রেতা  বাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র তদন্তে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের শানপুকুর অঞ্চলের কার্যালা মানিকতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজগার মোল্লা নামে এক ব্যক্তি এলাকায় হিরোইন ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত, তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হল একটি আগ্নেয়াস্ত্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশিপুর থানার পুলিস গভীর রাতে হানা দেয় ওই আজগার মোল্লার বাড়িতে এরপর দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে তার বালিশের তলা থেকেই উদ্ধার হয়েছে একটি ওয়ান শাটার আগ্নেয়াস্ত্র এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। 

11 April 2026, 09:00 AM

SIR in Bengal: ভোটার লিস্টে নাম কাটা গিয়েছে, কিন্তু ভোটের ডিউটি করবেন। প্রিসাইডিং অফিসারদের ক্ষেত্রে বজায় থাকছে এই নিয়ম। কমিশন সূত্রে খবর, ভোটার লিস্টে যত প্রিসাইডিং অফিসারের নাম কাটা গিয়েছেন, তারা শুধু মাত্র ভোট দিতে পারবেন না। কিন্তু নিজেদের কাজে বহাল থাকবেন। অর্থাৎ প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবেই কাজ করবেন।

11 April 2026, 09:00 AM

South 24 Parganas: দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলা মোহিত কমপ্লেক্সের দোতলায় উদয় শঙ্কর অধিকারী নামে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় হারু লাল ঘোষ নামে এক যুবক। হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন তিনজন- রেজিস্টার অফিসার উদয় শঙ্কর অধিকারী, তাঁর মেয়ে বৈশাখী ঘোষ এবং শাশুড়ি লিপিকা প্রধান। চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এলে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে বিষ্ণুপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক হারু লালকে আটক করে এবং অস্ত্রটি উদ্ধার করে। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের আমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

11 April 2026, 09:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে জোরদার হচ্ছে দলবদলের রাজনীতি। সেই আবহেই কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী) ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগদানের ঘটনা সামনে এল মেটেলিতে। গতকাল রাতে ব্লকের ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১/৯২ নম্বর বুথে একটি যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় দয়াল রায়ের নেতৃত্বে চারটি পরিবারের মোট প্রায় ১৫ জন ভোটার সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। এদিন নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির সমতল মণ্ডল সভাপতি মুন্না আলম। উপস্থিত ছিলেন হামিদুল ইসলাম, বিজেপি নেতা জগবন্ধু রায়, জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য মজনুল হক, শ্যামল ছেত্রী, চামু ভূজেল, বিশাল কুমার সহ একাধিক নেতা-কর্মী। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের আগে এই যোগদানের ধারা আরও জোরদার হবে এবং বহু সাধারণ মানুষ তাদের পাশে দাঁড়াবেন বলে তারা আশাবাদী।

