West Bengal Election 2026 Live: তৃণমূলের বাইক মিছিল শেষে ধুন্ধুমার পিংলায়: বিজেপি কার্যালয়ে তাণ্ডব, হাসপাতালে এক কর্মী

12 April 2026, 08:45 AM
Kolkata Accident: ব্যস্ততম রাস্তার ধারে জমে রয়েছে মাটির স্তূপ দ্রুত গতিতে যেতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটির স্তূপে ধাক্কা মেরে সামনে থাকা চলন্ত লরিতে ধাক্কা মোটরবাইকের। গুরুতর আহত মোটর বাইক চালক ডেলিভারি বয়। মধ্যরাতে ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন কেপি রোডে পথ দুর্ঘটনায় আহত ওই ডেলিভারি বয়কে হাসপাতালে নিয়ে যান পথ চলতি মানুষজন। পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা, গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে দেয় মাটির স্তুপ।
12 April 2026, 08:45 AM
West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরজুড়ে বাড়তি সতর্কতায় নেমেছে প্রশাসন। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে নাকা তল্লাশি ঘুরে দেখলেন পুলিস কমিশনার অজয় কুমার নন্দ। শনিবার রাতে সিঁথি,শ্যামবাজার, মোড়, টালা ব্রিজ,সেন্ট্রাল এভিনিউ,রবীন্দ্র সরণি সহ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। এদিন অজয় কুমার নন্দ জানান শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নাকা তল্লাশি চলছে কোনরকম নগদ লেনদেন ড্রাগ পাচার রুখতেই বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।
12 April 2026, 08:30 AM
Purulia: বিয়ের ভূত মাথায় চড়েছে। সাত সকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলের ট্যাংকিতে উঠে বিয়ের দাবি করে বসলো এক যুবক। রবিবার পুরুলিয়া শহরের দুলমি এলাকায় থাকা জলের ট্যাংকিতে উঠে পড়ে যুবক। পুরুলিয়া মফস্বল থানার রামপুর গ্রামের বাসিন্দা ২২ বছর বয়সী যুবকের নাম আব্বাস আনসারী। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় যুবকের পরিবারের লোকজন। ভিড় জমায় এলাকাবাসীরা। পৌঁছায় দমকল বাহিনী ও পুরুলিয়া সদর থানার পুলিস। যুবকের বাবা বলেন, ছেলে বিয়ের দাবি করছে। আমরাও বলেছিলাম বিয়ে দেব। কিন্তু আজ সকালে দেখি জলের ট্যাংকিতে উঠে বসে রয়েছে।
12 April 2026, 08:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমান স্থানীয় স্তরে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলেন। রাজ্য তৃণমূলের নির্দেশে স্থানীয়স্তরে পাঁচটি কাজ করার সংকল্প নেওয়া হয়। হরিশ্চন্দ্রপুরের সোনাকোলার জনসভার মঞ্চে এই নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়। বাংলার ভোটবঙ্গে বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের উপর নির্যাতন ইস্যু এবার তৃণমূলের হাতিয়ার। আর তাই একসময়ের পরিযায়ী শ্রমিক মতিবুর রহমানকে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার প্রার্থী করেছে তৃণমূল। ভোট প্রচারে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের লড়াই এর কাহিনী তুলে ধরছেন তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর আর্জি ভোটে জিতলে নতুন হরিশ্চন্দ্রপুর গড়ে তুলবেন তিনি। ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা নিয়ে লড়াই করবেন তিনি। টাকা রোজগারের জন্য তিনি রাজনীতিতে পা রাখেন নি। নিজের মাতৃভুমি তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের উন্নয়নের জন্য নির্বাচনে লড়াই করছেন।
12 April 2026, 08:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: নাগরাকাটা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরের সমর্থনে বড়ো মিছিল করা হলো।পাশাপাশি নির্বাচনী কার্যালয়েরও উদ্বোধন করা হলো।মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই মিছিল করা হয়।এলাকার টেনসন মোরে নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। টেনসন মোর থেকে মিছিল টি শুরু হয়ে যায় কাচু মোড় পর্যন্ত।মিছিলে তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরও সামিল হয়। ঢাক ঢোল সহ মিছিল পরিক্রমা করে।মিছিলে তৃণমূলের নেতৃত্বরাও সামিল হয়। মিছিলের পর কাচু মোরে হয় পথসভা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।
12 April 2026, 08:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: রাজ্যে ২৯৪টি আসনের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে সর্বত্র। তারই অংশ হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে কড়া নাকা চেকিং ও পুলিসি নজরদারি। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পুলিস, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগে চলছে তল্লাশি অভিযান। বিশেষ করে ডেবরা-পটাশপুর রাজ্য সড়কের পিংলা থানার অন্তর্গত মোগলানিচক এলাকায় দিনরাত নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে।
12 April 2026, 08:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা বিধানসভার অন্তর্গত খড়গপুর ২ নম্বর ব্লকের পূর্ব কালিয়াড়া গ্রামে আজ তৃণমূলের একটি বাইক মিছিল হয়, সেই বাইক মিছিল বিজেপির দলীয় কার্যালয় আবার ফিরে এসে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করেছে বলে এমনটাই অভিযোগ পিংলা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী স্বাগতা মান্নার। তিনি বলেন, এখানেই তৃণমূলের বাইক মিছিল চলছিল, মিছিল চলে যাওয়ার ১০ মিনিট পর তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীরা ফিরে এসে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় লুটপাট করে ভেতরে এলসিডি টিভি চেয়ার যা কিছু ছিল সব ভাঙচুর করে। সমস্ত ঝান্ডা ফ্লেক্স সব কিছু তুলে উপড়ে ফেলে দেয়। এবং একজন কার্যকর্তাকে ধরে মারধোর করেছে। ও এখন হসপিটালে আছে। কেন্দ্র বাহিনী এসেছে আমরা লিখিত অভিযোগ জানাচ্ছি। তৃণমূলীদের ধিক্কার জানাচ্ছি, যারা হসপিটাল বানাতে পারেনা। তারা এসে দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করছে। যারা নারীদের সুরক্ষা দিতে পারে না তারা পার্টি অফিস ভাঙছে। এরা জেনে গেছে তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। পিংলাবাসী জানিয়ে দিয়েছে পিংলার বুকে বিজেপি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এই কারণে চক্রান্ত করে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে।