  • West Bengal Election 2026 Live: আজ সুপ্রিম কোর্টে বাংলার SIR মামলার শুনানি, নজরে ভোটারদের অধিকার ও ট্রাইব্যুন্যালের ভবিষ্যৎ

West Bengal Election 2026 Live: আজ সুপ্রিম কোর্টে বাংলার SIR মামলার শুনানি, নজরে ভোটারদের অধিকার ও ট্রাইব্যুন্যালের ভবিষ্যৎ

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার ভোটের বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Monday, April 13, 2026 - 11:07
West Bengal Election 2026 Live: আজ সুপ্রিম কোর্টে বাংলার SIR মামলার শুনানি, নজরে ভোটারদের অধিকার ও ট্রাইব্যুন্যালের ভবিষ্যৎ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

13 April 2026, 11:00 AM

Hooghly Road Accident: ভোররাতে পথ দুর্ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি, জখম হলেন একজন চিকিৎসক-সহ ছ'য়জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের হুগলির  গুরাপে। কেন্দ্রীয় বাহিনী চারচাকা গাড়িটি সামনে চলন্ত একটি গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘুরে যায়। সেই সময় পিছন থেকে আসা অপর একটি গাড়ি এসে ওই গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। ফলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার নেয়।

13 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে তৃণমূলের প্রধান এবং তার স্বামী সহ তার দল-বল নিয়ে শতাধিক পরিবার বিজেপিতে যোগদান। অস্বস্তিতে তৃণমূল। আর্থিক অসুখের অভিযোগ উঠেছিল প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে সাফাই তৃণমূলের। এতে কোন অসুবিধা হবে না। স্বামী-স্ত্রী দুজন ছাড়া সেরকম আর সেরকম কেউই তৃনমুল ছেড়ে বিজেপি তে যোগদান করেনি বলে দাবি তৃণমূলের। তবে প্রধান এবং প্রধানের স্বামী ছাড়া অন্য কোন পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপিতে যোগদান করেনি বলে দাবি তৃণমূলের। বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের।

13 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠল শাসকদলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় সরব হয়েছে বিজেপি প্রার্থী। ঘটনায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। গত শনিবার মেমারিতে তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে তারকা প্রচারে অংশ নেন সাংসদ তথা দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মেমারির বিডিও অফিস থেকে নতুন বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত  রোড শো অনুষ্ঠিত হয়।

13 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: বর্ধমান উত্তরে প্রচারে বৈপরীত্য! কোথাও প্রণাম, কোথাও বাধা বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় দাসকে। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়েছে বর্ধমানে। যদিও তৃণমূলের দাবি এলাকার সাধারণ মানুষ স্লোগান দিয়েছেন। ভোটের মুখে জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় দাস। তাঁর প্রচারে ধরা পড়ল সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ছবি একদিকে সৌজন্য ও নম্রতা, অন্যদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনা।

13 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল। কমিশনের তরফে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, আইপিএস অফিসার সর্বনা বিবেক এম-কে পুলিস অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট অনুযায়ী এই নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচনী সময়কালে তিনি নির্বাচন কমিশনের অধীনে দায়িত্ব পালন করবেন এবং কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার আওতায় থাকবেন।

13 April 2026, 08:45 AM

ED: তোলাবাজি, জোর করে জমি দখল মামলায় আজ আইপিএস অফিসার গৌরব লাল ও ব্যবসায়ী জয় কামদারকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করেছে ইডি। সম্প্রতি এই মামলায় জয় কামদারের সংস্থা সান গ্রুপ ও কসবার কুখ্যাত দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পুর বাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। তল্লাশিতে তোলাবাজি ও দুর্নীতির বিপুল অঙ্কের টাকা লেনদেনের ডিজিটাল নথি উদ্ধার করে ইডি। সেই ডিজিটাল নথি ও একাধিক বেক্টিকে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে হাওড়ার জয়েন্ট সিপি রাঙ্কের অফিসার গৌরব লালের নাম। গৌরব লাল দীর্ঘদিন কলকাতা পুলিশের ইস্ট ডিভিশন ও ইস্ট সুবুরবান ডিভিশনে ডিসি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। সোনা পাপ্পু বা এই ধরনের দুষ্কৃতীরা তোলাবাজি সিন্ডিকেট বেআইনি নির্মাণের বিপুল অঙ্কের টাকা একাধিক প্রভাবশালীদের নিয়মিত পাঠাত বলে জানতে পেরেছে ইডি তার ভিত্তিতেই ecir দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ইডি।

13 April 2026, 08:45 AM

SIR in Bengal: আজ সুপ্রিম কোর্টে বাংলার এসআইআর মামলার শুনানি। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে হবে শুনানি।
ট্রাইবুনাল গুলি কিভাবে এবং কত তাড়াতাড়ি কাজ করবে, সেই সঙ্গে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের পর বৈধ ভোটাররা এবার ভোট দিতে পারবেন কিনা, সে ব্যাপারে দিশা দেবে সুপ্রিম কোর্ট। 
এর মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নতুন দুটি আবেদন জমা পড়েছে। জনস্বার্থ আবেদনে বৈধ ভোটাররা যাতে এবারেই ভোট দিতে পারেন তার বন্দোবস্ত করা এবং ট্রাইবুনালকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। মালদার মোথাবাড়ির ঘটনায় প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট দিতে পারে এনআইএ।

পরবর্তী খবর

Dev Supports Makeup Artist: ২ বছর হাতে কাজ নেই, উল্টে খুনের হুমকি: টলিউডের ‘অন্ধকার’ ঘুচিয়ে মেকআপ শিল্পী সিমরনের পাশে দেব

Dev Supports Makeup Artist: ২ বছর হাতে কাজ নেই, উল্টে খুনের হুমকি: টলিউডের ‘অন্ধকার’ ঘুচিয়ে মেকআপ শিল্পী সিমরনের পাশে দেব
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বদলে গেল সমীকরণ: তৃণমূল ছেড়ে শুভেন্দুর হাত ধরেই বড় নেতার বিজেপি যোগ, বড় ধস

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বদলে গেল সমীকরণ: তৃণমূল ছেড়ে শুভেন্দুর হাত ধরেই বড় নেতার বিজেপি যোগ, বড় ধস
Kolkata Dating App Scam: কলকাতায় কেলেঙ্কারি: ফার্স্ট ডেটেই ক্যাফেতে ডাকল মেয়েটি, খেয়েদেয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে যেতেই ছেলের হাতে ৮৫০০ টাকার বিল

Kolkata Dating App Scam: কলকাতায় কেলেঙ্কারি: ফার্স্ট ডেটেই ক্যাফেতে ডাকল মেয়েটি, খেয়েদেয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে যেতেই ছেলের হাতে ৮৫০০ টাকার বিল
Smart TV New Rule: আচমকাই বন্ধ হতে চলেছে ১৫০ চ্যানেল: দেশজুড়ে কড়া নিয়ম জারি সরকারের

Smart TV New Rule: আচমকাই বন্ধ হতে চলেছে ১৫০ চ্যানেল: দেশজুড়ে কড়া নিয়ম জারি সরকারের
Vande Bharat Food: বিরাট &#039;বিখ্যাত&#039; বন্দে ভারতের পরিষেবা নিয়ে তীব্র বিতর্ক: কিছুদিন আগে মিলেছে পোকা, এবার খাবারে পাওয়া গেল লোহার টুকরো

Vande Bharat Food: বিরাট 'বিখ্যাত' বন্দে ভারতের পরিষেবা নিয়ে তীব্র বিতর্ক: কিছুদিন আগে মিলেছে পোকা, এবার খাবারে পাওয়া গেল লোহার টুকরো
Asha Bhosle Death: ভারতীয় লঘুসংগীতের আশাভঙ্গ, প্লেব্যাক সিংগিংয়ে যুগাবসান; প্রয়াত আশা ভোঁসলে

Asha Bhosle Death: ভারতীয় লঘুসংগীতের আশাভঙ্গ, প্লেব্যাক সিংগিংয়ে যুগাবসান; প্রয়াত আশা ভোঁসলে
SIR: দেশের ১২ রাজ্যে SIR-এ বাদ কত ভোটার, শীর্ষে কি বাংলা?

SIR: দেশের ১২ রাজ্যে SIR-এ বাদ কত ভোটার, শীর্ষে কি বাংলা?

Free home with job offer: চাকরির সঙ্গেই বিনামূল্যে বাড়ি- শর্ত মানলেই দুর্দিনে দারুণ অফার আপনার হাতের মুঠোয়

Free home with job offer: চাকরির সঙ্গেই বিনামূল্যে বাড়ি- শর্ত মানলেই দুর্দিনে দারুণ অফার আপনার হাতের মুঠোয়
West Bengal Assembly Election 2026: SIR-ঝড় সামলে লিস্টে নাম আছে তো? ভোট দেবেন কোন কার্ডে? নতুন না পুরনো? এল বিরাট আপডেট

West Bengal Assembly Election 2026: SIR-ঝড় সামলে লিস্টে নাম আছে তো? ভোট দেবেন কোন কার্ডে? নতুন না পুরনো? এল বিরাট আপডেট
Usain Bolt&#039;s Record Broken: অবিশ্বাস্য; ১৯.৬৭ সেকেন্ড, বোল্টের রেকর্ড ভেঙে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ইতিহাস, কে এই ১৮ বছরের গতিদানব?

Usain Bolt's Record Broken: অবিশ্বাস্য; ১৯.৬৭ সেকেন্ড, বোল্টের রেকর্ড ভেঙে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ইতিহাস, কে এই ১৮ বছরের গতিদানব?