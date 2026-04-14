  West Bengal Election 2026 Live: বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা মারধর, থানা ঘেরাও করে তুলকালাম

West Bengal Election 2026 Live: বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা মারধর, থানা ঘেরাও করে তুলকালাম

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার ভোটের বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

Last Updated: Tuesday, April 14, 2026 - 10:56
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

14 April 2026, 11:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026: আজ ময়নাগুড়ি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে প্রচারে ময়নাগুড়ির‌ ভোটপট্টি‌ এলাকায় এক বিশাল জনসভা‌ করতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সভা স্থলের পাশেই তৈরি করা হয়েছে হেলিপ্যাড। সকাল থেকেই তৃণমূলের পতাকা ফেস্টুনে সেজে উঠেছে ময়নাগুড়ি সহ ভোটপট্টি সংলগ্ন এলাকা। পুলিশের আটোসাট নিরাপত্তা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। আজ তিনটে নাগাদ ময়নাগুড়ি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে জনসভায় উপস্থিত থাকার কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর।

14 April 2026, 11:00 AM

Haldia: হলদিয়া পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড সুতাহাটা এলাকায় বেহাল রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার অভাবের প্রতিবাদে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রায় ৩০টি পরিবারের অভিযোগ, প্রতি নির্বাচনের আগে প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে আর খোঁজ নেন না। তাই ২০২৬ সালের নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। বাসিন্দাদের দাবি, বর্ষা এলেই রাস্তায় জল জমে যায়, স্কুল পড়ুয়াদের জল পেরিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে চলাচল করাও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা, পথবাতি ও নিকাশির সমস্যা জানানো হলেও সমাধান হয়নি।

14 April 2026, 11:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ২০২৬-এর নির্বাচনের প্রচারে এবার গণসঙ্গীতকেই অন্যতম হাতিয়ার করেছে বামেরা। গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে চলছে জোরকদমে প্রশিক্ষণ, তৈরি হচ্ছে একের পর এক গান। সেই গান নিয়েই জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে প্রচার। খেটে খাওয়া মানুষের সমস্যা থেকে শুরু করে নিত্যদিনের জীবনের নানা সংকট—সবকিছুই উঠে আসছে এই গণসঙ্গীতের কথায় ও সুরে। এই গানগুলির মাধ্যমে বামেদের বার্তা স্পষ্ট—মেহনতী মানুষের জীবনযুদ্ধ, সামাজিক বৈষম্য এবং পরিবর্তনের দাবি। পাশাপাশি, রাজ্যে বাম সরকার এলে উন্নয়নের সম্ভাবনাও তুলে ধরা হচ্ছে এই সঙ্গীতের মাধ্যমেই।

14 April 2026, 11:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026: রোদ-গরমের কারণে সকাল সকাল পথে নেমে প্রচারে জোর কাটোয়া কেন্দ্রের মধ্য সত্তর পার করা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের।মঙ্গলবার সকালে হুড খোলা গাড়িতে করে কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে কাটোয়ার স্টেশন এলাকা থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগরপল্লি, সার্কাসময়দান, ঘুটকিয়া পাড়া হয়ে গোয়েঙ্কা মোড়ে এসে নির্বাচনী প্রচার শেষ হয়। বিগত কয়েকদিন ধরে সমগ্র বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় রবীন্দ্রনাথ বাবু সকাল এবং বিকালে নির্বাচনের প্রচার করছেন। প্রবীন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, কর্মী সমর্থক থেকে ভোটারদের কথা ভেবে সকাল এবং বিকালে প্রচার শুরু করেছি।বেলা বাড়লেই রোদের প্রখর তাপে ঘর থেকে বের হওয়া দুস্কর হয়ে পড়েছে। 

14 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: নিজের হাতে চা বানিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তা বিলি করে নির্বাচনী প্রচারে নামলেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফিরদৌসী বেগম। ‘চা খাওয়ানো’ কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোর বার্তা দেন তিনি। প্রার্থীর দাবি, গোটা বিধানসভা জুড়েই এই ধরনের কর্মসূচি চালানো হবে। তবে এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশীষ ধর তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, “এখান থেকে বাঁচতে হলে বিদেশে পালাতে হবে। গত ১৫ বছরে বহু মানুষের ক্ষতি হয়েছে, বেআইনি ভাবে টাকা বিলি ও দেওয়াল দখলের অভিযোগ রয়েছে।” তিনি আরও দাবি করেন, সাধারণ মানুষই এর জবাব দেবে। এদিকে বাম প্রার্থী মোনালিসা সিনহা-ও এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে বলেন, “লোক ডেকে চা খাওয়ানোর কী প্রয়োজন? বাড়িতেও করা যায়। এলাকায় উন্নয়নের কথা কেন বলা হচ্ছে না?” পাশাপাশি তার অভিযোগ, সোনারপুর উত্তর সহ গোটা রাজ্যের মানুষ আর তৃণমূলকে চাইছেন না। চা-রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সোনারপুর উত্তর বিধানসভায় ক্রমেই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ।

14 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: নির্বাচনের হাতেগোনা আর কয়েকটি দিন। এর মধ্যেই বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগে সরগরম বনগাঁর রাজনৈতিক মহল। সোমবার বনগাঁ থানার পাটশিমুলিয়া এলাকায় খেলার অজুহাতে অশান্তি সৃষ্টি করে বিজেপির যুব মোর্চার সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জকে মারধরের অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলেন্টিয়ার তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ওই বিজেপি কর্মী। আহত কর্মীর নাম সম্রাট দাস। সম্রাটের মা জানিয়েছেন তৃণমূল কর্মী স্বরজিত রায় পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার রবিবার রাতে ক্রিকেট খেলার টাকা নিয়ে অশান্তি তৈরি করে মারধর করে। সম্রাটের মা আরও বলেন আমরা বিজেপি করি ওরা তৃণমূল করে এই কারণে আমার ছেলেকে মারেছে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

14 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: টাকা দিয়ে ভোট কিনছে কংগ্রেস প্রার্থী। প্রকাশ্য জনসভায় মালদার সুজাপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন এমনই অভিযোগ করলেন। সুজাপুর বিধানসভার লালবাজারে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূলের প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন সাধারণ ঘরের মেয়ে তিনি। টাকা দেওয়ার সামর্থ্য তাঁর নেই। কংগ্রেস যেভাবে ভোট প্রচার করছে। আমি সেইভাবে করতে পারবো না। আমি প্রত্যেকটা অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ভোট প্রচার করছি। কঃগ্রেস প্রার্থী যেভাবে ৫০হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে ভোট কিনছে। আমি তা পারবো না। আমি জিতলে ৫০হাজার নয় ৫০কোটি টাকার উন্নয়নের কাজ করবো। তৃণমূল প্রার্থীর এমন অভিযোগে নস্যাৎ করে কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল হান্নান দাবী করেন টাকা দিয়ে ভোট করছেন না। তিনি টাকা বিলি করার মতন লোক নন। সাবিনা ইয়াসমিন অপমানজনক কথা বলছেন। তাতে কিছু আসে না। তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে মনে করেন না। ভয় পাচ্ছেন। তাই এইসব বলছেন। বঙ্গভোটের যুদ্ধে এই তরজায় সরগরম মালদার সুজাপুর বিধানসভা।

14 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: আবার কংগ্রেসের গড়ে ভাঙণ। মালদার সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচজন নেতৃত্ব সহ পাঁচশো কংগ্রেস কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন। সুজাপুর বিধানসভার চামাগ্রামে তৃণমূলের নির্বাচনী পথসভায় সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের প্রাক্তণ প্রধান মহঃ আরিফ সহ কংগ্রেস নেতৃত্বরা কর্মী সমর্থক নিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের হাত থেকে জোড়াফুলের ঝান্ডা ধরেন। বিধানসভার আগে এই যোগদানে কংগ্রেসের শক্তগড় কার্যত তৃণমূলের শক্তগড়ে পরিবর্তন হল।

14 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: বরানগর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড আলম বাজার হনুমান মন্দির আমতলা অঞ্চল, কাল রাত ৯ টা নাগাদ বিজেপি প্রার্থী সমর্থনে কর্মীসভা ছিল সেই সবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায় মারধর করা হয়। এমনটাই অভিযোগ, আহত হন তিন থেকে চারজন বিজেপি কর্মী সমর্থক। খবরটির ঘটনা চলে আসেন সজল ঘোষ তারা আরো অভিযোগ পুলিশের সামনে তাদের কর্মী সমর্থকদের মারধর করা হয়েছে এরপর বড়নগর থানা ঘেরাও করেন। পরে পুলিসের আশ্বাসে উঠে যায়। 

 

