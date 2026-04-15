West Bengal Election 2026 Live: প্রচারে চমক, দলের কর্মীদের মাছের ঝোল রান্না করে খাওয়াবেন মদন মিত্র, বানিয়ে দেবেন লেবুর শরবত

15 April 2026, 08:15 AM
West Bengal Election 2026 Live Updates: নন্দীগ্রামকে ঘিরে একগুচ্ছ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তেহার ও থিম সং প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। এই ইশতেহারে এলাকার পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্যক্ষেত্রে উন্নয়নের একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়েছে।
ইস্তেহার অনুযায়ী, কেন্দামারী-হলদিয়া হলদি নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হবে, যার ফলে নন্দীগ্রামের মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যেও গতি আসবে। পাশাপাশি, দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে নন্দীগ্রামে একটি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট স্থাপনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তর করার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে কৃষকদের সুবিধার জন্য হরিপুরের কিষাণ মান্ডিকে আধুনিক পরিকাঠামো ও ডিজিটাল সুবিধাসহ উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। মৎস্যজীবীদের জন্য মাছ সংরক্ষণে উপযুক্ত হিমঘর নির্মাণ এবং তাদের পরিবারগুলিকে সহায়তার কথাও ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া খোদামবাড়িতে একটি আধুনিক ক্রীড়া স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ইশতেহার নন্দীগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এবং এলাকার গুরুত্ব আরও বাড়াবে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক, প্রতিকুর রহমান, সংগীতশিল্পী কেশব দে, শেখ সুফিয়ান, বাপ্পাদিত্য গর্গ এবং প্রার্থী পবিত্র কর সহ নন্দীগ্রামের একাধিক নেতা-নেত্রী।
West Bengal Election 2026 Live Updates: ভাতারে জয় শ্রীরাম বনাম জয় বাংলা স্লোগান যুদ্ধ, উত্তেজনা ছড়াল ঢেড়িয়া গ্রামে। ভোটপ্রচারের ময়দানে ফের স্লোগান যুদ্ধ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভা এলাকায়। ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যা নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা আরও তীব্র হয়েছে। নির্বাচনের মুখে এই ধরনের ঘটনায় ভাতার বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। মঙ্গলবার বিকেলে ভাতারের বলগোনা অঞ্চলের ঢেড়িয়া গ্রামে বিজেপি ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে বচসা থেকে ঠেলাঠেলির ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, বিকেলে বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফা নির্বাচনী প্রচারে ঢেড়িয়া গ্রামে যান। গ্রামে প্রবেশ করার সময় তাঁর সমর্থকরা জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে শুরু করেন। অভিযোগ, সেই সময় উপস্থিত কয়েকজন তৃণমূল কর্মী পাল্টা জয় বাংলা স্লোগান দেন। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে তা দ্রুত ঠেলাঠেলিতে রূপ নেয়।
West Bengal Election 2026 Live Updates: ইস্তেহার প্রকাশ এশিয়াডে সোনাজয়ী তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের। রাজগঞ্জের বেলাকোবায় ইস্তেহার প্রকাশ করলেন রাজগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বপ্না বর্মন। কী রয়েছে সেই ইস্তেহারে? বলা হয়েছে, রাজগঞ্জে দমকল কেন্দ্র, বিন্নাগুড়িতে মহিলা কলেজ, ভোরের আলো, সরস্বতীপুর চা বাগান, বেঙ্গল সাফারি পার্ক, দেবী চৌধুরানী মন্দির ও ভ্রামরী দেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে পর্যটন সার্কিট গড়ার অঙ্গীকার।
Bengal Election 2026 Live Updates: বাংলা নতুন বছর ১৪৩৩ এর প্রথম দিন প্রচারে চমক কামারহাটির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মদন মিত্রের। প্রার্থী বড় নয়। দল বড়। দলের কর্মীরা বড়। মানুষ বড়। তাই মা মাটি মানুষের প্রার্থী বাংলা নববর্ষে সবাইকে নিজের হাতে মাছের ঝোল রান্না করে খাওয়াবেন। তপ্ত বৈশাখে তাদের বানিয়ে দেবেন লেবুর শরবত।