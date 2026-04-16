West Bengal Election 2026 Live: সুজাপুরে কংগ্রেসকে সাহায্য করছে বিজেপি, চাঞ্চল্যকর দাবি সাবিনার

16 April 2026, 10:30 AM
Woman Bill 2026: দুপুর ১২:৩০ নাগাদ লোকসভায় নারী শক্তি বন্দনা অধিনিয়ম বিলের ওপর বলবেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বাংলায় বলবেন তিনি। দলের বক্তব্যই সংসদে তুলে ধরবেন কাকলি। কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়াও বিল নিয়ে বলবেন জুন মালিয়া। লোকসভায় উপস্থিত থাকবেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌগত রায়দের মতো প্রবীণ সাংসদরা।
16 April 2026, 10:30 AM
West Bengal Election 2026 Live Updates:তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ। যখম উভয় পক্ষের পাঁচ জন। রাতেই প্রার্থীর নেতৃত্বে খানাকুল থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। খবর পেয়েই আহতদের দেখতে গিয়ে যখম দুই তৃণমূল কর্মীকে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করান তৃণমূল প্রার্থী। রাত থেকেই চরম উত্তেজনা খানাকুলে।
বিজেপির অভিযোগ তাদের দুই কর্মী রাতে ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই তাদের রাস্তাতে ফেলে পেটায় তৃণমূলের লোকজন। অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ চিংড়াতে মিটিং সেড়ে বাড়ি ফেরার পথে তাদের দুই কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে বিজেপির লোকজন।ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনা স্থলে হাজির হয় খানাকুল থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।
16 April 2026, 10:30 AM
West Bengal Election 2026 Live Updates:বাগ্রাকোটে ‘ব্রাত্য’ বুলু! গোষ্ঠী কোন্দলে থমকে তৃণমূলের প্রচার? মাল বিধানসভার নির্বাচনী লড়াই যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখনও বাগ্রাকোটে দেখা মেলেনি তৃণমূল প্রার্থী বুলু চিক বরাইকের। ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১১টিতেই জোরকদমে প্রচার সারলেও, রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলকে এখনও এড়িয়ে চলায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে দলীয় অন্দরে।
বাগ্রাকোটে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। একদিকে রাজু শাহি–অনুপ শর্মা–সুশীল মাঝি শিবির, অন্যদিকে রাজেশ ছেত্রী–সেলিনা ছেত্রী–স্টিফেন তির্কী গোষ্ঠী—এই দুই পক্ষের টানাপোড়েনে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ। দলীয় সূত্রের দাবি, যে কোনও এক পক্ষকে প্রাধান্য দিলে অন্য পক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই কি ‘সমতা রক্ষা’র কৌশলে এখনও বাগ্রাকোটে পা রাখছেন না প্রার্থী?
এদিকে বসে নেই বিরোধীরাও। বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এলাকায় নিজেদের প্রচার পর্ব অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে। ফলে তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ। তাঁদের কথায়, প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে প্রচারের ধার কিছুটা হলেও কমছে।
তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এটি বুলু চিক বরাইকের ‘নীরব রণকৌশল’। কোনও পক্ষকে অখুশি না করে, সঠিক সময় বুঝে মাঠে নামার পরিকল্পনাই নিয়েছেন তিনি।
প্রার্থী নিজে অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, “খুব তাড়াতাড়ি অবশ্যই বাগ্রাকোটে যাব। কর্মীরা তো প্রচার চালাচ্ছেনই।”
জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপও জানিয়েছেন, নির্ধারিত সূচি মেনেই শীঘ্রই সেখানে প্রচার শুরু হবে।
প্রায় ২৫ হাজার ভোটারের বাগ্রাকোট অঞ্চল মাল বিধানসভার ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে প্রার্থীর প্রতিটি পদক্ষেপই এখন রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর। ফলে সব জল্পনার মাঝেই, প্রার্থীর আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনছেন বাগ্রাকোটের সাধারণ মানুষ।
16 April 2026, 10:15 AM
West Bengal Election 2026 Live Updates: ঝাড়গ্রাম শহরে বিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিলে শাসক দলের কপালে ভাঁজ। তৃণমূল সরকারের মূল ভোটার মহিলা ব্রিগেডে এবার ভাঙন ধরিয়েছে বিজেপি। দাবি ঝাড়গ্রামের বিজেপি পার্থী লক্ষীকান্ত সাউ এর। তাদ দাবি যে ভুল নয় তার প্রমান রাখলো আজ ঝাড়গ্রাম শহরের হাজার খানেক মহিলাদের নিয়ে মিছিল। ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে সুরক্ষিত নারী শক্তিশালী পশ্চিমবঙ্গ নামে ঝাড়গ্রাম শহরে পদযাত্রা করলেন। এই পদযাত্রায় ঝাড় গ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। সুসজ্জিত হাজার খানেক মহিলার মিছিল ছিলো যথেষ্ট নজর কাড়া। ঝাড়গ্রাম বিধানসভার প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউ এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন মিছিল থেকে লক্ষীকান্ত সাহু দাবি করেন স্বতঃস্ফূর্ত মহিলাদের এই মিছিল প্রমাণ করে বাংলায় মহিলারা আর দিদির দিকে নেই আর লক্ষ্মীর ভান্ডারে দেড় হাজার টাকার দিকে নেই। মোদীজির সংকল্প তিন হাজার টাকা তার দিকেই মহিলারা আছেন। শুধু ৩০০০ টাকা নয় এক লাখ টাকা অব্দি ঋণ নিয়ে মহিলারা স্বাবলম্বী হবেন তাই মহিলারা আজ মোদিজীর সমর্থনে এই মিছিলে। ঝাড়গ্রাম এর হিন্দু মিশন মাঠ থেকে শুরু করে ঝাড়গ্রামের পাঁচ মাথার মোড় হয়ে শিব মন্দির মোড় হয়ে প্রায় ৩কিমি রাস্তায় মিছিল করে আবার হিন্দু মিশন মাঠে শেষ হয় মিছিল।
16 April 2026, 10:15 AM
West Bengal Election 2026 Live Updates: আবার বিস্ফোরক মালদার সুজাপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর দাবি এই কেন্দ্রে বিজেপি কংগ্রেসকে সহযোগিতা করছে। প্রচারে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন করছেন। তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের যুক্তি এই কেন্দ্রে বিজেপি জিততে পারবে না। তাই তৃণমূলকে হারাতে কংগ্রেস চেষ্টা করছে বিজেপি ট্যাগ করে ভোট করতে। যদিও এই চক্রান্ত সফল হবে না। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই বলেছিলেন যেখানে সংখ্যালঘু ভোট থাকবে সেখানে বিজেপির ভোট কংগ্রেসে ড্রাইভাট করা হবে। তারই গেমপ্ল্যান। যদিও কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল হান্নানের দাবী এমন কোন কিছু আমার জানা নেই। তবে এই এলাকার সাধারণ ভোটার ভালোবেশে তাকেই ভোট দিবেন। কারণ দল হিসাবে নয়। সমাজসেবী হিসাবে ভোট পাবেন। তবে বিজেপির প্রার্থী অভিরাজ চৌধুরী জানান তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। তাই এমন মিথ্যা তথ্য তৈরী করছেন। সুজাপুর কেন্দ্রে ইতিহাস তৈরী করবে বিজেপি। উল্লেখ্য সুজাপুর বিধানসভায় মোট ভোটার প্রায় ২লক্ষ ৩০হাজার। এসআইআরে নাম বাতিল হয়েছে প্রায় ২৬হাজার। সংখ্যালঘু ভোট শতাংশ প্রায় ৯২। এই অবস্থায় কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে ভোট ভাগাভাগিতে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কই এই যেকোন দলের জয়ের জন্য এই কেন্দ্রে ফ্যাক্টর। আর বিজেপির ভোট কংগ্রেসে ঝুকে গেলে কপালে ভাঁজ রয়েছে তৃণমৃল প্রার্থীর।
16 April 2026, 08:45 AM
Salt Lake Accident: আজ সকাল ৫ টা নাগাদ সেক্টর চিংড়িঘাটা থেকে ফাইভ মেট্রো স্টেশন হয়ে নিউ টাউন গামী ২টি গাড়ির সংঘর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, দুটি গাড়ি সেক্টর ফাইভ মেট্রো স্টেশন লাগোয়া ফ্লাইওভার থেকে ঝড়ের গতিতে নেমে নিউ টাউন এর দিকে যাচ্ছিল। মেট্রো স্টেশন পেরিয়ে ইউ টার্ন নেওয়ার ডিভাইডার পুলিসের দেওয়া গার্ড রেল দিয়ে কভার করা। সেখানে রাস্তা কিছুটা সংকীর্ণ। ঠিক সেই জায়গাতেই অ্যাপ ক্যাব হঠাৎ গতি কমায়। পিছনের বিলাসবহুল SUV গাড়ির তরুণী চালক, যিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, তিনি সামনে চলে আসা এবং গতি কমিয়ে দেওয়া অ্যাপ ক্যাবের পিছনে প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা মারেন এবং গাড়ি বেসামাল হয়ে উঠে যায় ফুটপাথের ডিভাইডারে। সেখানে একটি গাছ এবং বাতি স্তম্ভ উপড়ে বাতি স্তম্ভের ওপরেই আড়াআড়ি ভাবে আটকে যায় গাড়ি। পরে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিস রেকার ভ্যান দিয়ে দুটি গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। ক্যাব এবং প্রাইভেট গাড়ির চালক কে আহত অবস্থায় সেবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাইভেট গাড়ির তরুণী চালকের ব্রেথ অ্যানালাইজ হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
16 April 2026, 08:45 AM
Dilip Ghosh: নববর্ষে বিজেপি প্রার্থী দের নিজেদের বাঙালি প্রমাণের মরিয়া চেষ্টা কেন? দিলীপ ঘোষ বলেন, কেউ কেউ প্রভাবিত হয়ে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়। আমাদের নতুন নেতারা মনে করছেন তাদের নিজেদের বাঙালি প্রমাণ করতে হবে। আমাদের বাঙালি কিনা প্রমাণ করতে হয় না। ওদের প্রমাণ করতে হবে যারা ইউসুফ পাঠানকে এখানে এনে জেতায়। আমরা তো বাঙালি আছি। মাছ ভাত খাই। বাঙালিকে আমরা মাছে ভাতেই রাখব। এখনকার ধানের চাল খাবো। এখনকার মাছ খাবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধান চাষিদের শেষ করে দিয়েছেন। মাছ চাষিদের শেষ করেছেন। অন্ধ্র থেকে মাছ আনতে হয়।
16 April 2026, 08:45 AM
Dilip Ghosh: বাংলাদেশের ছাত্রনেতা সারজিস আলম তার বাবাকে নিয়ে ভারতে চিকিৎসা করাতে এসেছেন। এনিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, তৃণমূল এনেছে। তৃণমূলের ভাষায় ওরাও কথা বলে। তৃণমূল কি তার ভারতে আসার বিরোধিতা করেছে? ভারতের বিদেশ নীতি অনুয়ায়ী কাজ চলে। তৃণমূল তো বরাবর ভারতের বিরোধিতা করে চলেছে। তাহলে তৃণমূলের সমস্ত নেতা মন্ত্রীকে জেলে ঢোকানো হোক। বাংলাদেশ আর বাংলার মধ্যে তৃণমূল কোনো পার্থক্য রাখেনি। ওদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে আমরা মানবাধিকার গ্রাউন্ড ভারতে জায়গা দিয়েছি। সারা দুনিয়ার লোককে আমরা জায়গা দিয়েছি।
16 April 2026, 08:45 AM
West Bengal Election 2026 Live Updates: সল্টলেক AL-BL ক্রসিং এ কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে চলছে নাকা চেকিং। সল্টলেক থেকে যে গাড়ি গুলো সেক্টর ফাইভ ও নিউটাউনের দিকে যাচ্ছে সেই গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে কি কারণে যাচ্ছে, এবং নথি ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
16 April 2026, 08:45 AM
Bengal Election 2026 Live Updates: এবার ভোটে বিরাট ভূমিকা থাকছে ওয়েব কাস্টিং স্যফটওয়ারের। কোনও ভোটকেন্দ্রে চারজনের বেশি ভোটার থাকলে তা আধিকারিকদের নজরে এনে দেবে। এছাড়াও ইভিএম এর কাছে একজনের বেশি থাকলে সেই বিষয়টিও জানান দেবে।