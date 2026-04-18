Breaking News LIVE Update: বিজেপির জয় নিশ্চিত: ভোটের মুখে দল ভারী হতেই হংকার গেরুয়া শিবিরের, দলে দলে যোগ

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার ভোটের বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Saturday, April 18, 2026 - 08:37
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

18 April 2026, 08:30 AM

Kolkata Incident: ফের ভেঙে পড়ল তারাতলা উড়ালপুলের হাইট বার। বেহালা থেকে গার্ডেনরিচ শিল্পাঞ্চল যাওয়ার পথে ১২ চাকার কন্টেনার পূর্ণ গতিতে ধাক্কা মেরে উপড়ে ফেলল হাইট বার। এমনিতেই এতো ভারী পণ্যবাহী গাড়ি তারাতলা উড়ালপুলে ওঠা নিষিদ্ধ। উড়ালপুলে ওঠার আগে থেকেই ভারী গাড়ি আটকানোর জন্য পুলিশের গার্ড রেল বসানো আছে। তবে এক্ষেত্রে ওই ভারী পণ্যবাহী কন্টেনার কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে প্রথমে পরপর গার্ড রেল ধাক্কা মেরে সব গার্ড রেল রাস্তায় ফেলে দেয়। পরে পূর্ণ গতিতে হাইট বারে ধাক্কা মেরে সেটি সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলে। চালকের দাবি, ভোর রাতে ড্রাইভিংয়ের সময় তার চোখ লেগে গিয়েছিল। পুলিশ খতিয়ে দেখছে চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল কিনা। ঘটনার জেরে তারাতলা উড়ালপুলের খিদিরপুর গামী লেন সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়া হয়।

18 April 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: নরেন্দ্রপুর থানার আইসি পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। আগের আইসি সুরিন্দর সিংকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় দায়িত্বে আনা হয়েছে প্রসেনজিত বিষ্ণুকে। এই নিয়োগ ঘিরেই উঠেছে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তথা সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন কমিশনকে চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন, নতুন আইসি প্রসেনজিত বিষ্ণু এবং সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ধর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ, তাঁরা একই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। চিঠিতে প্রসেনজিত বিষ্ণুকে ওই থানা থেকে সরানোর আবেদন জানানো হয়েছে।

18 April 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। শহর থেকে গ্রাম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সাজোঁয়া গাড়ি। শান্তিপূর্ণ ভোট গড়ার লক্ষ্যে কাশ্মীরের যুদ্ধে ব্যবহৃত গাড়ি সিআরপিএফ এর জাওয়ানরা জেলা পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেছে রুট মার্চ।

 

18 April 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: দলীয় কর্মীদের কড়া হুঁশিয়ারী।দলের নির্দেশ মত কাজ না করলে দলের সাংগঠনিক পরিকাঠামো থেকে বের করে দেওয়া হবে বলে কার্যত হুমকি দিলেন গলসি ১ নম্বর ব্লক যুব সভাপতি রহমত মোল্লা এবং জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জাকির হোসেন।যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপান উতর। পাশাপাশি বৈঠকে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জর্নাধন চ্যাটার্জী না থাকায় শাসকদলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দলের চেহারাটা আরো সামনে এসেছে। সুয়োগ পেয়ে খোঁচা দিয়েছে বিজেপি।  পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ নম্বর ব্লকের সিমনোড়ী গ্রামে শুক্রবার বিকেলে যুব তৃণমূলের কর্মী বৈঠকে রীতি কড়া নির্দেশ দেন ব্লক যুব সভাপতি রহমত মোল্লা এবং জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জাকির হোসেন।

18 April 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপির পোস্টার ফেস্টুন ছিঁড়ে দিচ্ছে কয়েকজন দুষ্কৃতি। বিজেপির অভিযোগ যারা পোস্টার ফেস্টুন ছিঁড়ে দিচ্ছে প্রচার গাড়ি থেকে তারা তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতি। অভিযোগ তৃণমূল বারাবনি বিধানসভা এলাকায় বিভিন্নভাবে বিজেপিকে প্রচারে বাধা দিচ্ছে। এই নিয়ে পুলিশের দারস্ত হয়েছে বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়। যদিও বা পুলিশ তাকে আশ্বাস করে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে ইতিমধ্যে আটক করা হচ্ছে অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা বরুন তিওয়ারি বলেন মদ খেয়ে কোন মাতাল এ ধরনের কাজ করেছে এই কাজের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কোনভাবে জড়িত নয়। বারাবনির মাটি বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়-দের ঘাঁটি। তাই এখানে বিজেপির বেনার ফেস্টুন ছেঁড়ার প্রয়োজন নেই, বিজেপি অযথা হাইলাইট হওয়ার জন্য এইসব অভিযোগ দিচ্ছে।

18 April 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই আবহেই বিভিন্ন জায়গায় দলবদলের প্রবণতা নজরে আসছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।
শুক্রবার রাতে নাগরাকাটা বিধান সভার মেটেলি ব্লকের ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর ধুপঝোরা এলাকায় একটি যোগদান সভা হয়। ওই সভায় সুনু ওঁরাও ও কালু ওঁরাও-এর নেতৃত্বে একাধিক পরিবার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগদান করেছেন বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। বিজেপির দাবি অনুযায়ী প্রায় ১৪টি পরিবার এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন। এদিন নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির সমতল মন্ডল সভাপতি মুন্না আলম। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য মজনুল হক, নেতা হামিদুল ইসলাম, জগবন্ধু রায়, শ্যামল ছেত্রী, চামু ভূজেল, বিশাল কুমার সহ একাধিক নেতা-কর্মী। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই যোগদানের ধারা আরও জোরদার হবে এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন ক্রমশ তাদের দিকে বাড়ছে। 

