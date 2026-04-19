West Bengal Election 2026 Live: সাতসকালে জন্মদিন পালন, খড়্গপুরে স্ত্রীকে নিয়ে কেক কেটে সোজা ভোট ময়দানে দিলীপ ঘোষ

19 April 2026, 09:15 AM
West Bengal Assembly Election 2026: কয়েক হাজার বাইক র্যলি করে কর্মী সমর্থকদেরকে নিয়ে ক্যানিংয়ে নির্বাচনী প্রচার করলেন ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী পরেশ রাম দাস। প্রচারের শেষে তিনি জানান, ক্যানিং পশ্চিম আবারও তিনি দ্বিতীয় বারের জন্য এক লক্ষ বেশি ভোটে তিনি জিতবেন। যেভাবে পশ্চিমের মানুষ তার পাশে আছেন, তাকে ভালবাসেন, তিনি আশাবাদী একুশের থেকেও আরো বেশি ভোটে তিনি জয়লাভ করবেন। পাশাপাশি তিনি জানান ২৪ তারিখে ক্যানিং স্টেডিয়ামে প্রথমবারের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রচারে আসছেন। শেখানেও কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হবে। তাই কোন বিরোধীদল সে বিজেপি হোক বা আইএসএফ পশ্চিমের বিধানসভায় তৃণমূলকে হারাতে পারবেনা। ১০০ শতাংশ নিশ্চিত এবারে তিনি জিতবেন।
Purulia: আজ পুরুলিয়ায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । পুরুলিয়া শহরের অদূরে রায়বাঘিনী ময়দানে জনসভা করবেন তিনি। সেই জনসভা ঘিরে এখন প্রস্তুতি তুঙ্গে রয়েছে। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। চলছে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি । মূল মঞ্চের পাশাপাশি তিনটি প্রায় ১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের শেড তৈরি করা হচ্ছে। জনসভার স্থল থেকে ১ কিমি দূরে তৈরি করা হয়েছে হেলিপেট গ্রাউন্ড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় উপস্থিত থাকবেন পুরুলিয়া জেলার ৯ টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীরা, পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহতো, জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বরা । ২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুরুলিয়া জেলাবাসীর উদ্দেশ্যে এবং বিজেপি নেতাকর্মী এবং বিজেপি প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সকলেই।
West Bengal Assembly Election 2026: রাস্তার বেহাল দশা, নিজ খরচায় সংস্কারে এগিয়ে এলেন গ্রামের এক বাসিন্দা।বারে বারে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দরবার করেও শুকনো প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই স্থানীয়দের দাবী মেনে এগিয়ে এলেন শেখ হবিবর রহমান ওরফে বাবলু।ভোটের মুখে এই ঘটনায় বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়ে নি।পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের সগড়াই অঞ্চলের শুনিয়া গ্রামের মুসলিম পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার বেহাল অবস্থা। নানা জটিলতার কারণে নতুন করে রাস্তা নির্মাণ না হওয়ায়, পুরনো রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়ে কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টির সময় এলাকাবাসীদের চরম সমস্যায় পড়তে হয়।
Chandrakona: শনিবার রাতে ফাঁকা রাস্তায় এক মহিলার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল চন্দ্রকোণায়।এমনই ঘটনাটি ঘটে চন্দ্রকোণা পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের নিশ্চিন্তিপুর এলাকায়।জানাযায়,চৈতালি দাস নামের নিশ্চিন্তিপুর এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা সাইকেলে করে বাড়ি থেকে ঠাকুরবাড়ি বাজার যাচ্ছিলেন। সেই সময় বাড়ি থেকে প্রায় তিনশো মিটার দূরে পুরসভার রাস্তায় উপর ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটে।মহিলার দাবি,সাইকেলে যাওয়ার সময় আচমকাই পেছন থেকে একটি মোটরবাইক আরোহী এক যুবক সাইকেলের সামনের খাঁচায় রাখা একটি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত গতিতে চলে যায়।সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ওই মহিলার চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন।আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন।ততক্ষণে মহিলার ব্যাগ নিয়ে ফেরার মোটরবাইক আরোহী।
West Bengal Assembly Election 2026: রাজ্য পুলিসের এএসআই তন্ময় দত্তকে ঘিরে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এসেছে। গত ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে তার মগরাহাট থানায় বদলির নির্দেশ জারি হলেও যোগদানের আগেই তাকে ডিপারচার দেওয়া হয় বলে দাবি। পরবর্তীতে তিনি ডায়মন্ড হারবার পুলিস ডিস্ট্রিক্টের পুলিস লাইনে ফিরে এসে পৈলান পুলিস ব্যারাকে থেকে বিভিন্ন জায়গায় ডিউটি করছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় থেকেই সহকর্মীদের একাংশ, বিশেষত শম্ভুনাথ ধারা, তার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য ও মানসিক নির্যাতন শুরু করেন।
West Bengal Assembly Election 2026: রবিবার সকাল সকাল ভোট প্রচারে নাগরাকাটা বিধান সভার বিজেপি পার্থী পুনা ভেংরা। ছুটির দিন নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ভোট প্রচারে বেরিয়ে পরেন কর্মি সমর্থকদের নিয়ে। পুনা ভেংরা বলেন জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত। শুধু এখন সময়ের অপেক্ষায় আছি। গত বারের তুলনায় দ্বিগুণ ভোটে জয়ী হবো আমি। পাশাপাশি এবার রাজ্যেও ক্ষমতায় আসবে বিজেপি বলে তিনি জানান।
West Bengal Assembly Election 2026: সাতসকালে খড়্গপুর শহরে নিজের বাংলোতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জন্মদিন পালন করলেন দিলীপ ঘোষ। জন্মদিনের কেক কেটে ৬৪ তম জন্মদিন পালন দিলীপ ঘোষের। এরপর খড়গপুর শহরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন দিলীপ ঘোষ।