  • West Bengal Election 2026 Live: উলটে গেল ভোটের অংক, হেভিওয়েট বাম নেতার তৃণমূলে যোগ দিতেই বড় পরিবর্তন

West Bengal Election 2026 Live: উলটে গেল ভোটের অংক, হেভিওয়েট বাম নেতার তৃণমূলে যোগ দিতেই বড় পরিবর্তন

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার ভোটের বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- 

| Last Updated: Monday, April 20, 2026 - 12:14
West Bengal Election 2026 Live: উলটে গেল ভোটের অংক, হেভিওয়েট বাম নেতার তৃণমূলে যোগ দিতেই বড় পরিবর্তন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

20 April 2026, 12:15 PM

I-PAC Controversy: ইডির নোটিশ পেলেও এখনও দিল্লির ইডি দফতরে এখনও পৌঁছননি আইপ‍্যাকের অন্যতম কর্তা ঋষি রাজ। তাঁকে আজ সকাল ১১টায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হতে বলা হয়েছিল। সূত্রের খবর, তামিলনাড়ুর ভোটের কাজে ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে এ দিনও তিনি হাজিরা এড়ানোর আবেদন জানাতে পারেন। উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুর দিকেই ইডি আইপ‍্যাকের দুই কর্তা ঋষি রাজ ও প্রতীক জৈনকে তলব করেছিল। বাংলা ও তামিলনাড়ুর নির্বাচনী দায়িত্বে ব্যস্ততার কথা জানিয়ে তাঁরা অতিরিক্ত সময়ের জন্য দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

20 April 2026, 10:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ৮০০ জন তৃণমূল কর্মীর গ্রেফতারির আশঙ্কা। আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে হাইকোর্টে মামলাকারীরা। জাতীয় নির্বাচন কমিশন পুলিশের মাধ্যমে বিধানসভার প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৮০০ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নাম শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতারের আশঙ্কা করা হচ্ছে। অবিলম্বে আদালতে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক। এমনটাই অভিযোগ নিয়ে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দৃষ্টি আকর্ষণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মামলা দায়েরের অনুমতি ও দ্রুত শুনানির আবেদন।

20 April 2026, 10:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পাথরপ্রতিমা বিধানসভা এলাকায় কেন্দ্রের বাহিনী জলপথে লঞ্চে নৌকায় দ্বীপ অঞ্চলে পৌঁছাচ্ছেন পাশাপাশি জলপথে টহল দিচ্ছে , করার নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দিকগুলোতে নির্বাচন করতে সেনাবাহিনীদের একদিক থেকে আরেক দিকে পৌঁছানোর জন্য নৌকায় করে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে।

20 April 2026, 10:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: হাতেগোনা কয়েকটা দিন বিধানসভা ভোটের, এরই মাঝে চোপড়ায় বিজেপি শিবিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা সামনে এল। জানা যায় চোপড়ার কালাগছ এলাকায় বিজেপির যুব মোর্চার একটি সম্মেলন চলছিল, সেখানেই বিজেপির ব্লক প্রমুখ ভবেশ করের নেতৃত্বে দলবল এসে সম্মেলনের কারণ জানতে চাইলে চোপড়া ব্লকের বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি তন্ময় বিশ্বাসের সাথে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয় চোপড়া ব্লক বিজেপি প্রমুখ ভবেশ করের, মুহূর্তেই পরিস্থিতি মারপিটের আকার নেয়, ফলে এই ঘটনায় একজন মহিলা সহ মোট ছয় জন আহত হয়, এদের মধ্যে একজনকে চিকিৎসার জন্য চোপড়া ব্লক দলুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। 

20 April 2026, 10:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: নির্বাচনে ক্যানিং পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে ক্যানিং গোলাবাড়িতে যাতে কেউ না যায় এলাকার বাসিন্দারা, তার জন্য বেশ কয়েক যুবক  বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। বিজেপি থেকে বলা হয় শাসকদলের দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। তবে তৃণমূলের তরফ থেকে সম্পূর্ণ বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। তারা জানায় বিজেপি মিথ্যা কথা বলে মানুষের মন পেতে চাইছে। কিন্তু ক্যানিং পশ্চিমের বাসিন্দারা তৃণমূল কে জয়ী করবে। এই নিয়ে রাতে এলাকায় চাপা উত্তেজনার ছড়ায়। ঘটনাস্থলে যায় কেন্দ্র বাহিনী ও পুলিস।

20 April 2026, 10:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: প্রথম দফা নির্বাচনের আগে এক রাতে ১৩৫ জন দাগি অপরাধীদের গ্রেফতার করল পুলিস। কোচবিহার, দক্ষিন ২৪ পরগণা, মালদা, মুর্শি থেকে গ্রেফতার দাগিরা। কোন কোন থানায় কারা দাগি খোঁজ নিয়ে গ্রেফতার করার নির্দেশ। এক রাতে এত গ্রেফতার নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে।

20 April 2026, 08:30 AM

Kolkata: কলকাতায় এবার ধরা পড়ল ঢ্যাটা একগোয়ারে চোর। একই জায়গায় বার বার চুরি করতে গিয়ে আগেও ধরা পরেও চোরের শিক্ষা হয়নি তাই আবারও একই এলাকায় চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল চোর। সরশুনা এলাকায় হাতেনাতে একই চোর কে ধরতে ধরতে বিরক্ত এলাকাবাসী তুলে দেওয়া হল পুলিশের হাতে।

20 April 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূল কর্মী দিব্যেন্দু গায়েন গুলিবিদ্ধ। গোসাবার শম্ভু নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুপেন্দ্রপুরের ঘটনা। আহত তৃণমূল কর্মীকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। এরপর  প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর কলকাতা চিত্তরঞ্জন রেফার করা হয় আহত ওই তৃণমূল কর্মীকে। অভিযোগের তীর বিজেপি নেতা চিত্ত প্রমাণিকের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপি নেতার। ঘটনাস্থলে গোসবা থানার পুলিস। 

20 April 2026, 08:30 AM

Kolkata ED Raid: জমি জালিয়াতি প্রতারণার ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত ব্যবসায়ী জয় কামদারের দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এগুলো ফরেন্সিকে পাঠানো হবে। এই একজোড়া দামী ফোন থেকে কিছু সন্দেহজনক হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট উদ্ধার বা রিট্রিভ করেছে ইডি। একাধিক আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। ইডি সূত্রে খবর বাড়িতে ইডি আধিকারিকদের ঢুকতে দেখে বেশ কিছু ম্যাসেজ বা চ্যাট ডিলিট করা হয়েছে। সেই সমস্ত তথ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি ইডি। একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তির তথ্য পেতেই ফরেন্সিকে পাঠানো হচ্ছে দুটি ফোন।

20 April 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: পায়ে পায়ে প্রচার পূর্ব বর্ধমান তিনি রাজ্যের অন্যতম পুরনো বিধায়ক। ত্রিশ বছর ধরে হাত বা জোড়াফুল যে প্রতীকেই দাড়িয়ছেন জয় পেয়েছেন।দীর্ঘদিন ছিলেন কাটোয়ার পৌরপ্রধান । সিপিএমের ভরা সময়ে কাটোয়া শহরে নিজের সাংগঠনিক জাল ছড়িয়ে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম পরিচিত নেতা তিনিই। বেশ কয়েকবছর তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি তিনি। একের পর এক ভোটে দলকে সাফল্য এনে দিচ্ছেন। বয়স হয়েছে, তবু নট-আউট রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 

20 April 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের নাসিগ্রামে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন। সিপিএম নেতা শ্রীজিৎ কোঁয়ার শাসক শিবিরে যোগ দেওয়ার পরই তাঁর অনুগামীদের একাংশ অভিমানে বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন। গত বৃহস্পতিবার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন নাসিগ্রামের বাসিন্দা শ্রীজিৎ কোঁয়ার। তাঁর এই দলবদলের পরই এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। ওই রাতেই সিপিএমের দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা কুমকুম মাঝি ও শিখা মণ্ডল বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফার হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন সিপিএম কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে নাম লেখান।
নাসিগ্রাম বড়বেলুন ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি জনবহুল গ্রাম, যেখানে মোট ছ’টি সংসদ রয়েছে। যদিও পঞ্চায়েতের দখল শাসকদলের হাতে, বিগত নির্বাচনে গ্রামের দুটি বুথে জয় পেয়েছিল সিপিএম। ফলে এই দলবদলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

