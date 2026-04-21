West Bengal Election 2026 Live: ভোটের আগে কড়াকড়ি, তিন দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল ইন্দো নেপাল সীমান্ত

21 April 2026, 09:15 AM
Kolkata: প্রভেন্টিভ অ্যারেস্ট এর তালিকায় নাম থাকা খরগোশ গ্রেফতার। সোমবার স্ট্র্যান্ড রোড থেকে কার্তিক সোনকার ওরফে খরগোশ কে গ্রেফতার করেছে জোড়াবাগান থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই ২০ টি মামলা রয়েছে। এছাড়াও কাল তিলজলার শেখ মানোয়ার, মহম্মদ সিরাজ, কসবার উত্তম সাউ ওরফে উচ্ছে, মধ্য কলকাতার ইশতিয়াক আহমেদ ওরফে মিস্টার ইন্ডিয়া এবং উত্তর কলকাতার অনিল দাস এবং কৃষ্ণা খারওয়ার ওরফে ক্যাগি কে গ্রেফতার করা হয়েছে।
হরমুজ প্রণালী নিয়ে নতুন করে অচলাবস্থা তৈরি হতেই পড়ল টাকার দাম। সোমবার বাজার বন্ধের সময় ২৫ পয়সা নেমে ১ ডলার মার্কিন মুদ্রার ভারতীয় টাকায় দাম দাঁড়াল ৯৩ টাকা ১৬ পয়সা। পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের ভান্ডারে টান পড়ার আশঙ্কা থেকে বাড়ল ব্যারেল পিছু অশোধিত তেলের দাম। শুক্রবার যে দাম ৮৯ ডলারে নেমে গিয়েছিল সোমবার বিকেলে সেই দাম পৌঁছাল ৯৬ ডলারে।
West Bengal Assembly Election 2026: রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের রানিয়া মণ্ডলপাড়ায় বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, আচমকাই তাদের ওপর চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর তুলেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দেবব্রত দাসের ঘনিষ্ঠরাই এই হামলা চালায়। জানা গিয়েছে, সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ধরের সমর্থনে পোস্টার লাগাচ্ছিলেন কর্মীরা। সেই সময়ই হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, প্রার্থীর পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় দুই বিজেপি কর্মী মারধরের শিকার হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। একটি বাড়ির দেওয়ালে পোস্টার লাগানোর সময়ই এই ঘটনা ঘটে বলে দাবি। ইতিমধ্যেই নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
West Bengal Assembly Election 2026: নির্বাচনী প্রচারের পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে জয়নগরে ছড়াল উত্তেজনা। অভিযোগের তীর তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। জয়নগর এক নম্বর ব্লকের উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চলের গাজীপাড়া এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে বের হন জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের আইএসএফ সমর্থিত বামফ্রন্ট প্রার্থী অপূর্ব প্রামাণিক। প্রচার চলাকালীন তিনি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের কাছ থেকে জানতে পারেন, ওই এলাকায় তার প্রচারের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং তাঁর সম্পর্কে দেওয়ালে আপত্তিকর ভাষায় লেখা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার পুলিস। অপূর্ব প্রামাণিকের অভিযোগ, ২০২৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জমি সরে যাওয়ার আশঙ্কাতেই বিরোধী প্রার্থীদের এভাবে হয়রানি ও অপপ্রচার করা হচ্ছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার না করা হলে পরিস্থিতির দায় তাদের দল নেবে না। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
West Bengal Assembly Election 2026: পুরসভার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় প্রচারে গিয়ে অভাবনীয় সাড়া পেলেন কাটোয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুরসভার ৮, ৯ নম্বর ওয়ার্ডে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক বৈধ ভোটারের নাম এস আই আর -এর ফাঁসে পড়ে বাদ গেলেও তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারের সমর্থনে তার কোন প্রভাব পড়েনি। সোমবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ বাবু কাটোয়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বারোয়ারি তলা থেকে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে চেপে প্রচার শুরু করে বাগানে পাড়া হয়ে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কাছে শেষ করলেন।
West Bengal Assembly Election 2026: ঘরে ফিরছে পরিযায়ী শ্রমিকেরা , দার্জিলিং থেকে কালিম্পং ও সিকিম এর পাশাপাশি নেপালে বহু পরিযায়ী শ্রমিকের কর্মস্থল , তারা ক্ষোভ উগ্রে দিচ্ছেন বিজেপি ও বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলোর পরিস্থিতির উপর , মসনদে চান তৃণমূল সরকারকেই।
West Bengal Assembly Election 2026: ২৩ এপ্রিল বাংলায় প্রথম দফার নির্বাচন! নির্বাচনের জেরে ৭২ ঘন্টার জন্য বন্ধ ইন্দো নেপাল সীমান্ত! নির্বাচনী মূহুর্তে সীমান্ত এলাকায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনো রকম প্রভাব রুখতে ৭২ ঘন্টার জন্য বন্ধ ইন্দো- নেপাল সীমান্ত ! শিলিগুড়ি মহকুমা খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কি ইন্দো-নেপাল সীমান্ত বন্ধে প্রভাব পড়ছে সীমান্ত বাজারে। তবে এই নির্দেশিকায় যেমন অনুপ্রবেশকারী রোখা যাবে।তেমনি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে মত স্থানীয়দের। যদিও জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার জন্য যাতায়াত করতে পারে রোগীরা বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।