English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Election 2026 Live: ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া প্রথম দফার সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশিত

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: ভোটের আগে গুজব,বিভ্রান্তি রুখতে সক্রিয়  পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক নিজে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে জানাচ্ছেন....  

| Last Updated: Wednesday, April 22, 2026 - 10:13
Comments |
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

22 April 2026, 09:00 AM

Bengal Election 2026 Live Updates: আর গোপনীয় নয়, এবার রাজ্যের ডিজিপিকে তালিকা সহ চিঠি লিখল নির্বাচন কমিশন। ভোটে সমস্যা সৃষ্টিকারীদের নামের তালিকা সহ চিঠি ডিজিকে। প্রিভেন্টিভ একশন অর্থাৎ পদক্ষেপ নেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হল ডিজিকে।

22 April 2026, 08:45 AM

Bengal Election 2026 Live Updates:ভোটের আগে গুজব,বিভ্রান্তি রুখতে সক্রিয়  পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক নিজে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে জানাচ্ছেন,ভোটার তালিকায় নাম থাকার সঙ্গে সাধারণ পরিষেবার কোনো সম্পর্ক নেই। ভোটের আগে জেলায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক গুজবকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়তেই কড়া বার্তা দিল জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার  রাতে সাংবাদিক বৈঠকে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে কাউকে এলাকা ছাড়তে হবে বা সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হবে এই ধরনের প্রচার সম্পূর্ণ ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর।
জেলাশাসক বলেন, যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া রয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ আবেদন করেছেন। যাঁরা এখনও আবেদন করেননি, তাঁদের দ্রুত অনলাইন বা অফলাইনে আবেদন করার আহ্বান জানান তিনি। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কিছুটা সময় লাগবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
তিনি আরও জানান, “এই সময়ে কেউ যেন কোনও গুজবে কান না দেন। জেলা প্রশাসন সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে এবং কারও সঙ্গে অন্যায় যাতে না হয়, তা দেখা হবে।”
একইসঙ্গে তিনি সতর্ক করেন, যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁদের ভোটদানে কেউ যাতে বাধা না দেয়, সেই বিষয়ে প্রশাসন বিশেষ নজর রাখছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যাতে সকল ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও আশ্বাস দেন জেলাশাসক। নানা এলাকায় গিয়ে তিনি ও অন্যান্য আধিকারিকরা সেই বার্তাই দিচ্ছেন।

Bengal Election 2026 Live Updates:তৃণমূল নেতার বাড়িতে বেআইনি মদ বিক্রির অভিযোগ ঘিরে তল্লাশি, তবে মেলেনি প্রমাণ। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে বেআইনিভাবে মদ বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। এই ঘটনায় বিরোধীরা সরব। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওর ভিত্তিতে মঙ্গলবার পুলিশ ও আবগারি দফতর অভিযান চালায় আউশগ্রাম ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি এবং তাঁর ভাইয়ের মুদিখানা দোকানে। তবে তল্লাশিতে উল্লেখযোগ্য কিছু মেলেনি বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গুসকরা ২ অঞ্চলের আলিগ্রামের বাসিন্দা তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির লাগোয়া একটি মুদিখানা দোকান চালান তাঁর ভাই অনুপ চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি প্রায় ৩ মিনিট ১৯ সেকেণ্ডের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ওই ভিডিওতে দেখা যায়, একটি বাইকে করে এসে দোকান থেকে কিছু কেনাবেচা হচ্ছে। ভিডিওটি পোস্ট করে দাবি করা হয়, ওই দোকানে গোপনে মদ বিক্রি করা হয়।

West Bengal Election 2026 Live Updates:বিধানসভা নির্বাচনের আগে  মথুরাপুর দুই নম্বর ব্লকের আইএসএফের নেতা মনোয়ার হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। শুধু তিনি একাই নন, তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ১৫০টি পরিবারও এদিন তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেয়। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বাপি হালদার। মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর বাজারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তাপস মণ্ডলের সমর্থনে একটি মহিলাদের সভার আয়োজন করা হয়। সভা শেষ হওয়ার পর সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে মনোয়ার হোসেন ও তাঁর অনুগামীরা আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। জানা গেছে একটা সময় আইএসএফের সাথে দীর্ঘদিন ধরে  মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন মনোয়ার হোসেন। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই যোগদানের ফলে এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

Bengal Election 2026 Live Updates:  বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের একটি ক্লাবে টাকা বিলি করার অভিযোগ ওঠে কিশোর নাথ নামে  আসামের  প্রাক্তন বিধায়ক ও স্থানীয় এক বিজেপি নেতা  তরুন মণ্ডলের বিরুদ্ধে ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে হিঙ্গলগঞ্জের ৯ নম্বর সাণ্ডেল বিল অঞ্চলের কনক নগরে একটি ক্লাবে গিয়ে  টাকা দিচ্ছে আসামের এক প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কিশোর নাথ ও স্থানীয় এক বিজেপি নেতা তরুণ মণ্ডল। এরকম এক খবর পেয়ে এলাকার মানুষ  তাদের আটকে রেখে পুলিসকে খবর দিলে পুলিস কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে দুজনকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের গাড়িটি তল্লাশি চালায়। পুলিস জানায় তল্লাশি কিছু পাওয়া  যায়নি তবে ঐ ক্লাব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য  পাঁচ হাজার টাকা বিজেপি নেতাদের কাছ থেকে নিয়েছে বলে জানায়  ক্লাব সদস্য বিভাস মণ্ডল। তিনি বলেন তাদের ক্লাবে অনুষ্ঠানের জন্য তারা এই টাকা তাদের কাজ থেকে নেয় এর পর পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রেখে ঐ পাঁচ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করে।  এই ঘটনায় চাঞ্চল্যে ছড়ায় হিঙ্গলগঞ্জে। 

SIR in Bengal: ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া প্রথম দফার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট নং ১ প্রকাশিত। পাশাপাশি, কাদের নাম ট্রাইব্যুনাল থেকে বাদ গেল, সেই তালিকাও প্রকাশ পেয়েছে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে। যাঁদের নাম এই তালিকায় উঠল, তাঁরা ২৩ এপ্রিল ভোট দিতে পারবেন। তবে কত নাম যুক্ত হল বা বাদ গেল, তা এখনও স্পষ্ট করেনি কমিশন।

পরবর্তী খবর

