West Bengal Election 2026 Live: 'বাংলায় বিজেপি ২০০'? এত বড় ভবিষ্যদ্বাণী কার?

24 April 2026, 09:00 AM
Bengal Weather News: অত্যন্ত কষ্টদায়ক প্রথম দফা ভোটের পরে আজও কার্যত পুড়বে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা। তিন জেলায় সরাসরি তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা। বাকি জেলাতেও গরম এবং অস্বস্তি থাকবে চরমে। কবে স্বস্তি?
West Bengal Election 2026 Live: 'যাঁরা আজ আমাদের প্রার্থীকে দৌড় করিয়ে মেরেছেন, ৪ মে রেজাল্ট বেরনোর পর সেই সমস্ত মানুষদের দৌড় করিয়ে মারতে হবে। তাহলেই হিসেব বরাবর হয়ে যাবে!' কামারহাটিতে বিজেপি প্রার্থী অরূপ চৌধুরীর প্রচারে এসে এমন কথাই বললেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কপিল সিব্বল বলেছেন, নির্বাচন কমিশনকে পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত। এখন তো বিশ্ব শর্মার দাবি, পদ্মভূষণ নয়, ভারতরত্ন দেওয়া উচিত, কারণ এসআইআর-এর জন্য তিনি এত ভালো কাজ করেছেন! অসমের এসআইআর-এর জন্য তিনি অগ্রিম নিমন্ত্রণ করে রাখলেন জ্ঞানেশ কুমারকে। 'অসমে ১০০ সিট পাবে বিজেপি, আর বাংলায় ২০০। এর পাশাপাশি ২৯ এপ্রিলে আরও শক্তহাতে নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে', এমন কথাই বললেন এমন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।