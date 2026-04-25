West Bengal Election 2026 Live: রেশন দুর্নীতি মামলা: কলকাতা-সহ রাজ্যের ৯টি জায়গায় ইডি-র জোরদার তল্লাশি

25 April 2026, 09:30 AM
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ির দিনবাজার এলাকায় একটি এটিএমে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা গেল। এক ব্যক্তি ভুলবশত ৪৯ হাজার টাকা এটিএম মেশিনে রেখে চলে যান। কিছুক্ষণ পর অন্য এক ব্যক্তি টাকা তুলতে এসে ওই অর্থ দেখতে পান। এটিএমে জমা করতে এসে ৫০০ টাকার বান্ডিল ভুলে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। জলপাইগুড়ি শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে খেয়াল হয়, ভুল করে টাকা তিনি এটিএমে ফেলে এসেছেন। এরপর হন্তদন্ত হয়ে ওই ব্যক্তি এটিএমে আসার আগেই অন্য একজন টাকা তুলতে ওই এটিএমে ঢুকে দেখেন, টাকার বান্ডিল পড়ে রয়েছে। আশেপাশে কাউকে না পেয়ে তিনি সততার পরিচয় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে খবর দেন। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে টাকা নিজেদের হেফাজতে নেয়। শুক্রবার রাতে বিষয়টি জানাজানি হলে প্রকৃত মালিক থানায় আসেন। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে যথাযথ প্রমাণ মিললে টাকাটি প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন।
25 April 2026, 09:30 AM
Local Train: ট্রেনের চাকা জ্যাম(ব্রেক বাইন্ডিং) হয়ে যাওয়ায় বিপত্তি। সকাল ৭ টা ৯ মিনিটে চুঁচুড়া ঢোকার কথা ছিল ডাউন বর্ধমান লোকালের।হুগলি স্টেশন ছাড়ার পর ব্রেক বাইন্ডিং হয়ে যায়।ফলে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি। যাত্রীরা নেমে ডান ব্যান্ডেল লোকাল ধরেন। ব্যান্ডলে লোকাল ট্রেনটিও নির্ধারিত সময়ের পনেরো মিনিট পর চুঁচুড়ায় ঢোকে। রেল সূত্রে খবর, পরে ব্রেক বাইন্ডিং ঠিক করে ডাউন বর্ধমান লোকালও হাওড়ার দিকে রওনা দেন। সকালে ট্রেনের বিপত্তিতে সাময়িক ভোগান্তিতে পরেন যাত্রীরা।
25 April 2026, 09:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: ভাটপাড়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মতি ভবন স্কুলের সামনে নিজের নির্বাচনী প্রচার করছিলেন ভাটপাড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী পবন সিং। অভিযোগ আচমকা সেই সময় এখানে পৌঁছন ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মনোজ পান্ডে ও তার দলবল। সভা বানচাল করার জন্য আগ্রাসী মনোভাব নেন তৃণমূল কাউন্সিলর ও তার দলবল। বিজেপি প্রার্থীর আরো অভিযোগ মহিলাদের হুমকি, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন তৃণমূল কাউন্সিলর নিজেই। ভাটপাড়া বিধানসভার বিজেপি সমর্থকদের সাথে নিয়ে জগদ্দল থানা ঘেরাও করেন ভাটপাড়া বিজেপি প্রার্থী পবন সিং। তিনি বলেন, দিন দিন এলাকায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপির সভা ভন্ড করার চেষ্টা করছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমি জানাব পুলিস যাতে দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এইসব কাজ করছে। অন্যদিকে তৃণমূল কাউন্সিলর মনোজ পান্ডে বলেন, বিজেপি প্রার্থীর পায়ের তলার মাটি সরে গেছে তাই ভুলভাল বকছে। এরকম গন্ডগোলের কোন ঘটনা ঘটেনি। স্লোগান পাল্টা স্লোগান হয়েছে বাকি আর কিছু হয়নি।
25 April 2026, 09:30 AM
Purulia Weather: তীব্র গরমে নাজেহাল পুরুলিয়াবাসী। আজ জেলার তাপমাত্রা ৪২.৪ ডিগ্রি। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষের। বাড়ির থেকে বাইরে বেরোলেই ছাতা মাথায় নিয়ে বা মাথা ঢেকে, চোখে চশমা নিয়ে বাইরে বেরোচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ্রের তাপ বাড়ার কারণে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে নারাজ সাধারণ মানুষও।
25 April 2026, 09:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: সকাল সকাল ভোট প্রচার দেবাংশু ভট্টাচার্যের। পোলবার সুগন্ধা গোটু বাজারে সব্জি চাষী ও ক্রেতাদের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। লিফলেট বিলি করেন চুঁচুড়ার তৃনমূল প্রার্থী। পোলবার বিস্তীর্ণ এলাকার চাষীরা ভোর থেকে গোটু বাজারে সব্জি নিয়ে আসেন।ক্রেতা ব্যবসায়ীরা সেই সব্জি কিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এমনকি ভীন রাজ্যেও রপ্তানী করেন। আজ দেবাংশু সেই বাজারেই প্রচার সারেন। প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন পোলবা-দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রশান্ত গোল-সহ সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতা কর্মীরা।
25 April 2026, 09:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: ISF কর্মীকে মারধর, অভিযোগের তীর তৃনমূলের দিকে, একজনের চিকিৎসা চলছে কৃষ্ণনগর জিলা হসপিটালে,আহত ISF কর্মীর নাম তেতুল শেখ, বাড়ি নদীয়ার চাপড়া থানার এলাকা হাটরা ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে, আহত ব্যাক্তি জানায় গত মঙ্গলবার নওশাদ সিদ্দিকীর হাত ধরে 10 হাজার তৃণমূল কর্মী ISF এ যোগ দেয়, হাটরা গ্রামের সব মানুষ তৃণমূল ছেড়ে ISF করছে, এই গ্রামে তৃণমূল কর্মীরা এসে রোজ হুমকি দেয়, গতরাতে এক জায়গায় বসে ছিল ISF কর্মীরা তাদের কে বাঁশ লাটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা করে বলে অভিযোগ,পাল্টা ISF এর কর্মীরা রোখার জন্য প্রতিবাদ করে তারাও তৃণমূল কর্মীদের মারধর করে বলে অভিযোগ হয় থানায়, আহত ISF কর্মী বলে তৃনমূলের দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়অস্ত্র নিয়ে এসেছিল, ব্ল্যাং ফ্যায়ার করে, আরো অনেকে মারধর করেছে গ্রামের মানুষজনকে, তবে এই বিষয়ে তৃণমূল এর পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়, তাদের কর্মীদেরই মারধর করেছে ISF কর্মীরা, উভয় পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ হয়।
25 April 2026, 09:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: নদীয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ এর সমর্থনে হাটগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারী গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘুর সভাপতি তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশাররফ হোসেন জনসভা করলেন, গতরাতে জনসভায় বলেন কোনো ঝড় নেই বাতাস নেই তুফান নেই, আছে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
25 April 2026, 09:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে ডায়মন্ড হারবার এবং হিঙ্গলগঞ্জের একাধিক পুলিস অফিসারকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন।
25 April 2026, 09:30 AM
ED Raid: রেশন দুর্নীতি মামলায় আজ কলকাতা, বর্ধমান ও হাবরার ৯টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি, যেখানে সরকারি গমের বস্তা বদলে তা খোলা বাজারে ও বিদেশে পাচারের অভিযোগ উঠেছে। মূলত বসিরহাট থানার এফআইআর-এর ভিত্তিতে নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে এই আর্থিক তছরুপের তদন্ত শুরু হয়েছে।