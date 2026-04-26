West Bengal Election 2026 Live: তোলাবাজি ও জমি দখল মামলায় আবারও অ্যাকশনে ইডি, রবি সকালে হানা

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: আনন্দপুর, ইএম বাইপাসের ধারে আরবানা আবাসনে কল্যাণ শুক্লার ফ্ল্যাটে ইডির হানা।

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: আনন্দপুর, ইএম বাইপাসের ধারে আরবানা আবাসনে কল্যাণ শুক্লার ফ্ল্যাটে ইডির হানা।

| Last Updated: Sunday, April 26, 2026 - 10:45
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

26 April 2026, 10:45 AM

White House Firing: হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের উপর হামলার চেষ্টা। শনিবার রাতে হোয়াইট হাউসে নৈশভোজে সাত-আটবার গুলির আওয়াজ শোনা যায়। তবে সিক্রেট সার্ভিসের তত্‍পরতায় ঠিক আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঘটনায় সরব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'ওয়াশিংটন ডিসির একটি হোটেলে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সুস্থ ও নিরাপদে আছেন জেনে শান্তি পেলাম। আমি তাঁদের নিরাপত্তা ও ভালো থাকা কামনা করি। গণতন্ত্রে কোনোভাবেই হিংসা বা মারামারি মেনে নেওয়া যায় না, একে সরাসরি ঘৃণা ও নিন্দা জানানো উচিত।' 

26 April 2026, 10:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপি র ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ব্যানার ছিড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় দ্বিতীয় দফা নির্বাচন, (২৯ তারিখ)। নির্বাচনের আগে হিরণময়পুর বাগানবাড়ি ২৪০ নম্বর বুথ এলাকায় ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ব্যানার ছিড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ একদল দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাসন্তী থানা তে লিখিত অভিযোগ, জানাবে বলে জানানো হয়েছে বাসন্তীর বিজেপি নেতৃত্ব থেকে।

26 April 2026, 10:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু হয়ে গেছে দক্ষিণ দিনাজপুরে। শনিবার রাতে গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভারতের জনতা পার্টির পলিং এজেন্ট ও তার কিশোরী মেয়েকে মারধর করে এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার রাত দশটা নাগাদ  অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতি আচমকায় চড়াও হয় পোলিং এজেন্ট সত্য মালোর উপর। অভিযোগ দুষ্কৃতীরা তাকে গলা টিপে ধরে এবং প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে বাধা দিতে গেলে  তার সাথে সেই পোলিং এজেন্ট এর নাবালিকা মেয়েকে শ্লীলতাহানি করে। এরই প্রতিবাদে গঙ্গারামপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী থানায় ধরনায় বসেন। ভোটের রেজাল্ট ঘোষণার আগেই এইভাবে কমলের তীব্র প্রতিবাদ জানান তি

26 April 2026, 10:00 AM

Elephant Attack: উত্তর বঙ্গে ভোটের আবহ মিটতেই হাতির আনাগোনা বারছে ডুয়ার্সে। এরকমই এক দল হাতি রাজ্য সড়কের পাশে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকায় গাড়ি চলাচলের বিগ্ন ঘটে। ঘটনাটি ঘটে ওদলাবাড়ি থেকে গজলডোবা যাওয়ার রাজ্য সড়কের গজলডোবা বিট এলাকায়। সম্ভবত হাতির দলটি রাস্তা পার হয়ে পাশের জঙ্গলে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু গাড়ি চালাচল বেশি থাকায় পাড়াপাড় হতে পারছিল না। এরই মাধ্যে বহু মানুষ, হাতি দেখতে এবং ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে যায়। এতেই হাতি মাঝে মধ্যেই মানুষজনের দিকে তেড়ে আসছিল। তবে বন দফতরের পক্ষ থেকে মানুষ জনকে দূরে সরিয়ে দেয়। গাড়ি চলাচল খুব ধীর গতিতে সাবধানে চলাচল শুরু হয়।

26 April 2026, 09:45 AM

Asansol: অনন্যা কমপ্লেক্সে যুবক দেবদ্বীপ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় বড় আপডেট। ডিসিপি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক নাবালক সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের আসানসোল আদালতে তোলা হবে এবং পুলিস হেফাজতে নিয়ে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে।

26 April 2026, 09:45 AM

Purulia: তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা পুরুলিয়াবাসীর। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি পার হয়ে গিয়েছে। বাড়ির থেকে বাইরে বেরোলেই ছাতা মাথায় নিয়ে বা মাথা ঢেকে, চোখে চশমা নিয়ে বাইরে বেরোচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ্রের তাপ বাড়ার কারণে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে নারাজ সাধারণ মানুষও। তীব্র গরম সেই সঙ্গে আদ্রতার পরিমাণ থাকায় ঘাম ঝরছে শরীর থেকে। সকাল থেকেই সূর্যের তাপ লক্ষ করা যাচ্ছে। ঘমঝরা তীব্র গরম থেকে বাঁচতে বৃষ্টির অপেক্ষায় তাকিয়ে সাধারণ মানুষজন।

26 April 2026, 09:45 AM

Jalpaiguri: সবে ভোট মিটেছে। সপ্তাহান্তে অনেকেই পরিবার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন জঙ্গল ও পাহাড়ের পথে। মনে মনে ভাবছিলেন, বরাত ভালো থাকলে বন্যপ্রাণীর দর্শন হতে পারে। দিনের শেষে সেটাই হল। চাপরামারির জঙ্গল পথে রাস্তার পাশেই দেখা মিলল হাতির। থমকে দাঁড়ালেন পর্যটকরা। মোবাইলের ক্যামেরায় হাতির ছবি তুলতে হিড়িক পড়ে গেল।

26 April 2026, 09:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: আবারও রাজনৈতিক উত্তাপে জর্জরিত গোসাবা। বিজেপি কর্মী সমর্থক কে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে রক্তারক্তি করার অভিযোগ উঠলে শাসক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় আক্রান্ত ওই বিজেপি কর্মী সমর্থক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

26 April 2026, 09:45 AM

Bhangar: ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় গত মার্চ মাসের ১৯ তারিখ ঘটে যাওয়া বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল তৃণমূল নেতা ওইদুল ইসলামের। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন তিনি। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA)। অভিযোগ, দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর আজ হঠাৎই এলাকায় দেখা যায় ওইদুল ইসলামকে। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে ধরে ফেলে এবং বেধড়ক মারধর করে। ঘটনাটি ঘটে চক মরিচা তেতুলতলার ঘাট এলাকায়।

