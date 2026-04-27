English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Election 2026 Live: রণক্ষেত্র জগদ্দল: বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি লক্ষ্য করে চলল গুলি, আক্রান্ত জওয়ান

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: জগদ্দল থানার সামনে গন্ডগোলের জেরে চাঞ্চল্য, গুলিবিদ্ধ জওয়ান।

| Last Updated: Monday, April 27, 2026 - 09:08
Comments |
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

27 April 2026, 09:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026: রবিবার ছুটির দিন রাতে উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে প্রচার সেরে চৈতন্য ভূমিতে ছুটে আসেন নবদ্বীপ কেন্দ্রে ষষ্ঠ বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী নন্দ ওরফে পুন্ডরীকাক্ষ সাহার নির্বাচনী প্রচারে, প্রথমে নবদ্বীপ ব্লকের তিওরখালি, এরপর একে একে শহরের ফুলবাগান, সরকারপাড়া ও পাল বাজার সংলগ্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তোলেন বলিউড অভিনেত্রী মন্দাকিনী, অপরদিকে বলিউড অভিনেত্রী মন্দাকিনীকে একটিবারের জন্য চোখের দেখা দেখতে ব্লকের তিওরখালি ও শহরের ফুলবাগান সহ একাধিক জায়গায় উপচে পরে মানুষের ভিড়, তাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো,এদিন তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে আসা হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য অভিনেত্রী মন্দাকিনীকে দলের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক উত্তরীয় ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি পথিকৃতি তুলে দেওয়া হয়, যা তুলে দেন শহর তৃণমূলের সভাপতি সুজিত সাহা ও ২,১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তিন কাউন্সিলর অনুরাধা মণ্ডল,মিতা রায় এবং আশিস চক্রবর্তী, এরপর উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী মন্দাকিনী বলেন, দু'নম্বর বোতাম টিপতে ভুল করবেন না,তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পুন্ডরীকাক্ষ সাহাকে ভোট দিয়ে ষষ্ঠবারের জন্য বিধানসভায় পাঠাবার আবেদন করেন মন্দাকিনী।

27 April 2026, 09:00 AM

Bhangar: আবারও ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কাশীপুর থানার অন্তর্গত ছেলেগোয়ালিয়া এলাকায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিস একটি তৃণমূল কর্মীর বাড়ির পিছনে থাকা বাগানে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে একটি ব্যাগের ভিতর থেকে মোট নয়টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আইএসএফের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল কর্মীরাই বোমা মজুত করে রেখেছিল।

27 April 2026, 09:00 AM

Canning: ঘড়ির কাঁটা রাত ১২ -৩০ টা ক্যানিংয়ের  রাস্তাঘাট জনশূণ্য। চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক।একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে সামান্য কয়েকজন যাতায়াত করছেন। এমন সময় নিঃস্তব্দ্ধতা ভেঙে গম্ভীর বুটের আওয়াজ। লাইন দিয়ে চলেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা।চলছে রুটমার্চ। ২০২৬ বিধানসভার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৯ এপ্রিল। হিংসা রোধ করে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য এমন রুটমার্চ বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

27 April 2026, 09:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026: বর্ধমানে ভোট প্রচারে বাম কর্মীদের নাচ, তুমুল রাজনৈতিক তরজা। বর্ধমান শহরে ভোট প্রচারকে ঘিরে এক অদ্ভুত ছবি সামনে এল। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, সিপিএমের একদল কর্মী-সমর্থক প্রচারে বেরিয়ে রাস্তায় উদ্দাম নাচে মেতে উঠেছেন। ঘটনাটি কয়েকদিন আগের বলে জানা গেছে, আর সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

 

27 April 2026, 09:00 AM

Jagaddal Incident: জগদ্দল থানার সামনে গন্ডগোলের জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতী বাহিনীর বিরুদ্ধে। ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। হামলা চলাকালীন ব্যাপক গুলি চলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় কর্তব্যরত এক সিআইএসএফ (CISF) কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে। আহত কর্মীকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পরবর্তী খবর

Kolkata Heatwave Guide: ভরা গ্রীষ্মে ভোটের গরম, সুস্থ থাকুন নির্বাচনী ব্যস্ততার রুটিনেও

Kolkata Heatwave Guide: ভরা গ্রীষ্মে ভোটের গরম, সুস্থ থাকুন নির্বাচনী ব্যস্ততার রুটিনেও
Gurugram Shocker: শরীরী সুখ নিতে শক্তিবর্ধক ওষুধ, বেঘোরে মারা গেল যুবক প্রেমিক

Gurugram Shocker: শরীরী সুখ নিতে শক্তিবর্ধক ওষুধ, বেঘোরে মারা গেল যুবক প্রেমিক

Parambrata Chatterjee: জীবনের প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চে পরমব্রত, বাঙালির &#039;আত্মসম্মানের লড়াই&#039;-এ সওয়াল করলেন মমতার পক্ষে

Parambrata Chatterjee: জীবনের প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চে পরমব্রত, বাঙালির 'আত্মসম্মানের লড়াই'-এ সওয়াল করলেন মমতার পক্ষে
Popular Comedian Raj Sharma Death: অকালে থামল হাসির ঝড়, মাত্র ৫০ বছর বয়সে প্রয়াত প্রখ্যাত কমেডিয়ান রাজ: চোখে জল বীর দাসের

Popular Comedian Raj Sharma Death: অকালে থামল হাসির ঝড়, মাত্র ৫০ বছর বয়সে প্রয়াত প্রখ্যাত কমেডিয়ান রাজ: চোখে জল বীর দাসের
Trump H1B VISA BIG CHANGE: ভারতীয়দের বিগ আমেরিকান ড্রিমে পাকাপাকি ফুলস্টপের পথে ট্রাম্প: তিন বছর দেওয়াই হবে না H-1B ভিসা

Trump H1B VISA BIG CHANGE: ভারতীয়দের বিগ আমেরিকান ড্রিমে পাকাপাকি ফুলস্টপের পথে ট্রাম্প: তিন বছর দেওয়াই হবে না H-1B ভিসা
Shani Blessed Rashi: শনির বিপুল কৃপাদৃষ্টিতে জীবনে খুলে যাচ্ছে মহা উন্নতির সোনার দরজা, ৫ রাশির বিরাট সুদিন আসছে

Shani Blessed Rashi: শনির বিপুল কৃপাদৃষ্টিতে জীবনে খুলে যাচ্ছে মহা উন্নতির সোনার দরজা, ৫ রাশির বিরাট সুদিন আসছে
Andhra Pradesh: আমার আরও চারটে গার্লফ্রেন্ড আছে, তোকে ঠিক পোষাচ্ছে না: হবু স্বামীর তাচ্ছিল্যে নিজেকে শেষ করলেন মেধাবী রেহানা

Andhra Pradesh: আমার আরও চারটে গার্লফ্রেন্ড আছে, তোকে ঠিক পোষাচ্ছে না: হবু স্বামীর তাচ্ছিল্যে নিজেকে শেষ করলেন মেধাবী রেহানা
Dev in Amta : &#039;ধর্মের ফাঁদে পা দেবেন না, যে আপনাকে আগলে রেখেছে তার হাতই শক্ত করুন&#039;: দেব

Dev in Amta : 'ধর্মের ফাঁদে পা দেবেন না, যে আপনাকে আগলে রেখেছে তার হাতই শক্ত করুন': দেব
Modi On Messi: মেসি কাণ্ড নিয়ে এই প্রথম মুখ খুললেন মোদী, মতুয়াগড়ে প্রধানমন্ত্রীর ভয়াল তোপে কারা? জনসভায় দাঁড়িয়ে নমোর চরম সিদ্ধান্ত

Modi On Messi: মেসি কাণ্ড নিয়ে এই প্রথম মুখ খুললেন মোদী, মতুয়াগড়ে প্রধানমন্ত্রীর ভয়াল তোপে কারা? জনসভায় দাঁড়িয়ে নমোর চরম সিদ্ধান্ত
Raghav Chadha: চাড্ডা থেকে &#039;চাড্ডি&#039;: আপ ছাড়তেই রাঘবে ক্ষিপ্ত Gen Z, রাতারাতি হারালেন ১০ লক্ষ ফলোয়ার

Raghav Chadha: চাড্ডা থেকে 'চাড্ডি': আপ ছাড়তেই রাঘবে ক্ষিপ্ত Gen Z, রাতারাতি হারালেন ১০ লক্ষ ফলোয়ার