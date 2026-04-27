West Bengal Election 2026 Live: রণক্ষেত্র জগদ্দল: বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি লক্ষ্য করে চলল গুলি, আক্রান্ত জওয়ান

27 April 2026, 09:00 AM
West Bengal Assembly Election 2026: রবিবার ছুটির দিন রাতে উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে প্রচার সেরে চৈতন্য ভূমিতে ছুটে আসেন নবদ্বীপ কেন্দ্রে ষষ্ঠ বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী নন্দ ওরফে পুন্ডরীকাক্ষ সাহার নির্বাচনী প্রচারে, প্রথমে নবদ্বীপ ব্লকের তিওরখালি, এরপর একে একে শহরের ফুলবাগান, সরকারপাড়া ও পাল বাজার সংলগ্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তোলেন বলিউড অভিনেত্রী মন্দাকিনী, অপরদিকে বলিউড অভিনেত্রী মন্দাকিনীকে একটিবারের জন্য চোখের দেখা দেখতে ব্লকের তিওরখালি ও শহরের ফুলবাগান সহ একাধিক জায়গায় উপচে পরে মানুষের ভিড়, তাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো,এদিন তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে আসা হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য অভিনেত্রী মন্দাকিনীকে দলের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক উত্তরীয় ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি পথিকৃতি তুলে দেওয়া হয়, যা তুলে দেন শহর তৃণমূলের সভাপতি সুজিত সাহা ও ২,১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তিন কাউন্সিলর অনুরাধা মণ্ডল,মিতা রায় এবং আশিস চক্রবর্তী, এরপর উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী মন্দাকিনী বলেন, দু'নম্বর বোতাম টিপতে ভুল করবেন না,তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পুন্ডরীকাক্ষ সাহাকে ভোট দিয়ে ষষ্ঠবারের জন্য বিধানসভায় পাঠাবার আবেদন করেন মন্দাকিনী।
Bhangar: আবারও ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কাশীপুর থানার অন্তর্গত ছেলেগোয়ালিয়া এলাকায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিস একটি তৃণমূল কর্মীর বাড়ির পিছনে থাকা বাগানে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে একটি ব্যাগের ভিতর থেকে মোট নয়টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আইএসএফের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল কর্মীরাই বোমা মজুত করে রেখেছিল।
Canning: ঘড়ির কাঁটা রাত ১২ -৩০ টা ক্যানিংয়ের রাস্তাঘাট জনশূণ্য। চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক।একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে সামান্য কয়েকজন যাতায়াত করছেন। এমন সময় নিঃস্তব্দ্ধতা ভেঙে গম্ভীর বুটের আওয়াজ। লাইন দিয়ে চলেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা।চলছে রুটমার্চ। ২০২৬ বিধানসভার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৯ এপ্রিল। হিংসা রোধ করে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য এমন রুটমার্চ বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।
West Bengal Assembly Election 2026: বর্ধমানে ভোট প্রচারে বাম কর্মীদের নাচ, তুমুল রাজনৈতিক তরজা। বর্ধমান শহরে ভোট প্রচারকে ঘিরে এক অদ্ভুত ছবি সামনে এল। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, সিপিএমের একদল কর্মী-সমর্থক প্রচারে বেরিয়ে রাস্তায় উদ্দাম নাচে মেতে উঠেছেন। ঘটনাটি কয়েকদিন আগের বলে জানা গেছে, আর সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
Jagaddal Incident: জগদ্দল থানার সামনে গন্ডগোলের জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতী বাহিনীর বিরুদ্ধে। ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। হামলা চলাকালীন ব্যাপক গুলি চলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় কর্তব্যরত এক সিআইএসএফ (CISF) কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে। আহত কর্মীকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।