West Bengal Election 2026 Live: ভোটের আগেই বড় ধামাকা: ট্রাইব্যুনালের রায়ে ভাগ্য ফিরল কয়েক হাজার ভোটারের

28 April 2026, 09:45 AM
SIR in Bengal: রাত পোহালেই দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গের ৮ জেলার ১৪২টি আসনে নির্বাচন হতে চলেছে। আর তার আগে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে নিষ্পত্তিল হওয়া ভোটারদের তালিকা প্রকাশিত হল। নিজেদের ওয়েবসাইটে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়াদের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।
28 April 2026, 08:45 AM
Canning: আরএসপি জেলা সম্পাদক চন্দ্রশেখর দেবনাথের পথ দুর্ঘটনায় পা ভাঙল। আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জেলা সম্পাদকের টোটো গাড়ি অন্য একটি টোটো গাড়িকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আরএসপি রাজ্য সম্পাদক চন্দ্রশেখর দেবনাথের গাড়ি। গুরুতর জখম হন তিনি। রক্তাক্ত অবস্থায় জেলা সম্পাদক কে উদ্ধার করেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর। তিনি তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আরএসপি নেতা কে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। প্রাক্তন মন্ত্রী জানিয়েছেন চন্দ্রশেখর বাবুর একটি পা ভেঙে গেছে। তাকে কলকাতা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।
28 April 2026, 08:30 AM
Elephant Attack: ডুয়ার্স এলাকায় আবারো হাতির আতঙ্ক। এবার খাবারের সন্ধানে আবারও জনবসতিতে ঢুকে পড়ল বন্য হাতি। গভীর রাতে মেটেলি ব্লকের ছাওয়াফেলি জুনিয়র হাই স্কুলে হানা দেয় একটি হাতি। স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নাঘরের জানালা ভেঙে ফেলে তাণ্ডব চালায় সে। যদিও রান্নাঘরে কোনও খাদ্যদ্রব্য না থাকায় হাতিটি কিছুই খেতে পারেনি বলে জানা গেছে।
28 April 2026, 08:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: এবারের ভোটে প্রশাসনিক কড়াকড়িও যেমন নজিরবিহীন, তেমনই রাজনৈতিক তিক্ততাও চরমে। সোমবার প্রচারের শেষদিনেও পূর্ব বর্ধমানের এক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার বিজেপির কর্মীদের খেদিয়ে দেবার হুমকিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে আকচাআকচি। বিজেপি এই বয়ানের তীব্র নিন্দা করেছে।
28 April 2026, 08:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: আগামীকাল দ্বিতীয় দফার ভোট।ভোট দিতে এবং ভোটের ডিউটি করতে দলে দলে মানুষ শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনে করে আসলেন উত্তরবঙ্গ থেকে। পদাতিক এক্সপ্রেসের শিয়ালদা মানুষজনের। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় ধরতে ডিউটিতে এসে ট্রেনের টিকিট না পেয়ে চরম সমস্যায়। জেনারেল ও জায়গা নেই বাথরুমের সামনে মানুষজন। পা রাখার জায়গা নেই। ট্রেনে স্লিপার কোচ মানুষজন নিচে শুয়ে বসে আসতে বাধ্য হচ্ছেন।
28 April 2026, 08:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর সেই উৎসবের তালিকায় এবার নবতম সংযোজন ‘গণতন্ত্রের উৎসব’। কোনো নামী ডেকোরেটর নয়, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রটি সেজে উঠেছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়। যা দেখে বোঝার উপায় নেই এটি কোনো পোলিং বুথ নাকি সরস্বতী পুজোর মণ্ডপ!
28 April 2026, 08:30 AM
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের দিনে আর অলিখিত ছুটি নয়। চালু থাকবে সরকারি হাসপাতালে আউটডোর পরিষেবা। নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দপ্তরের। আর এই নিয়ে অসন্তোষ হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে। যানবাহন সচল না থাকলে আসবো কি করে ডিউটি করতে, ক্ষোভ প্রকাশ অনেকেরই। সে কারণে ঘটা করে নির্দেশিকা জারি হল আদৌ তা পালন হবে তো? উঠছে প্রশ্ন! আগামী ২৯ এপ্রিল, রাজ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটের দিন, আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতো চালু থাকবে, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের আউটডোর আউটডোর পরিষেবা। নির্দিষ্ট সময়মতো সকাল আটটা থেকে খুলবে টিকিট কাউন্টার, আসবেন চিকিৎসকরাও। এই মর্মে বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা জারি। তবে কিছু বিশেষ বিভাগের ওপিডি কাউন্টার বন্ধ থাকছে।