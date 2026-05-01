West Bengal Election 2026 Live: বৃহস্পতিরাতে সাড়ে ৮টা থেকে টানা ৪ ঘণ্টা শাখাওয়াতের গণনাকেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী

1 May 2026, 09:00 AM
Dilip Ghosh: কী বলছেন দিলীপ ঘোষ স্ট্রং রুম পলিটিক্স নিয়ে? কী বলছেন দিলীপ? তিনি বলেন, 'যতদিন ওদের ক্ষমতা ছিল, আমরা কমপ্লেন করতাম। এখন পরিস্থিতি উল্টো হয়ে গেছে। তাই নাটক শুরু হয়েছে। ভোটের দিন, ভোটের পর, তারপর স্ট্রং রুম-- এগুলি হেরে যাওয়া মানুষের মানসিকতা। যারা দুর্বল, তারা কমপ্লেন করে। ঠেলায় পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে। ওরা এখন অনেক জায়গায় উঠবে।'
1 May 2026, 08:45 AM
West Bengal Election 2026: বৃহস্পতিবার সাড়ে ৮টা থেকে ৪ ঘণ্টা শাখাওয়াতের গণনাকেন্দ্রে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২টি ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এক, ফিরহাদ হাকিম কেন গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে পারলেন? দুই, গণনাকেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রচার গাড়ি পার্কিং করে থাকল কী ভাবে? মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে ইভিএম কারচুপির চেষ্টার জোরালো অভিযোগ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বের হওয়ার পথে দুদলের জয়শ্রীরাম-জয়বাংলা স্লোগান যুদ্ধ চলে। ৫ মিনিট আটকে যায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়।