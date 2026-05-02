West Bengal Election 2026 Live: দু'দফাতেও মিটল না, দুই বিধানসভার ১৫ বুথে পুনর্নির্বাচন

2 May 2026, 08:15 AM
West Bengal Assembly Election 2026: আগামী ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশ। তার আগে জোরকদমে চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। একদিকে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ও সিসিটিভি নিয়ে খুচরো অভিযোগ সামনে আসছে, অন্যদিকে শাসক ও বিরোধী
দুই শিবিরই ফল প্রকাশের দিনকে ঘিরে সেলিব্রেশনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। রাজনৈতিক আবহে রঙের বাজারেও পড়েছে তার প্রভাব। বর্ধমান শহরের তেঁতুলতলা বাজারে এখন সবুজ ও গেরুয়া আবিরের চাহিদা তুঙ্গে। লাল রঙের আবির আগের মতো বাজারে দাপট দেখাতে না পারলেও, সবুজ ও গেরুয়ার মধ্যে চলছে সরাসরি প্রতিযোগিতা। স্থানীয় ব্যবসায়ী সেখ টোটন জানান, সবুজ আর গেরুয়া দুই রঙের আবীরেরই চাহিদা রয়েছে। শুক্রবার থেকেই অর্ডার আসতে শুরু করেছে। তবে সবুজ আবীরের চাহিদা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। অন্যদিকে বিক্রেতা সেখ সালাউদ্দিন বলেন, গেরুয়া শিবিরও কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। তারাও ৪ তারিখের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আবিরের অর্ডার দিচ্ছে। ফল প্রকাশের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ যেমন বাড়ছে, তেমনই বাজারেও তার প্রতিফলন স্পষ্ট। এখন দেখার, ৪ মে কোন রঙে রাঙে বর্ধমানের রাজনৈতিক মানচিত্র।
2 May 2026, 08:15 AM
West Bengal Assembly Election 2026: মুর্শিদাবাদের রানিনগরের লোচনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 40 নম্বর বুথের বুথে এজেন্ট রুহুল আমিন সিপিএম বুথ এজেন্ট ও ও রানিনগরের সিপিআইএম প্রার্থী জামাল হোসেনকে প্রকাশ্যে হুমকির পর এবার তৃণমূল লোচনপুর অঞ্চল সভাপতি ও তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী আমিনুল ইসলামের হুমকি অডিও ভাইরাল। সেই হুমকি অডিওতে এক তৃণমূল কর্মীকে প্রকাশ্যে কীভাবে হুমকি দিচ্ছেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।
2 May 2026, 08:15 AM
Train Cancle: হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল - কাটোয়া শাখায় খামারগাছি ও জিরাট স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং এবং জিরাট ও গুপীনাথপুর স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিংয়ের বদলে তৈরি হবে সাবওয়ে। আর সেই সাবওয়ের বক্স সেগমেন্ট ও বেস স্ল্যাব তৈরি করার জন্য ২ মে ২০২৬, শনিবার প্রায় ৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল। ফলে বাতিল হবে বেশ কিছু ট্রেন, আর সময় দেরিতেও চলবে বেশ কিছু ট্রেন।
2 May 2026, 08:15 AM
Train Cancle: রিষড়ায় সিগন্যাল ও লেভেল ক্রসিং কাজের জন্য ২ থেকে ৫ মে হাওড়া ডিভিশনে বহু লোকাল ও ৫টি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল। হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস, হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেসের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তা চলবে হাওড়া-ডানকুনি-বর্ধমান রুট ধরে।
2 May 2026, 08:15 AM
West Bengal Assembly Election 2026: স্ট্রংরুমে এবার নিরাপত্তা ও সিসি ক্যামেরা নিয়ে অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী। ক্যানিং পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত বায়েন তিনি জানান পর্যাপ্ত পরিমাণে কেন্দ্র বাহিনী নেই ইভিএম রাখা স্ট্রংরুমে। সিসি ক্যামেরাও আরো প্রয়োজন ছিল। সমস্ত জায়গায় লাইটের ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের প্রায় দিন স্ট্রংরুমে আসতে হচ্ছে পাহারা দেওয়ার জন্য। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ ছিল পাহারা দিতে হবে তৃণমূল প্রার্থীদের স্টং রুমে। আর সেই মতন তৃণমূলের প্রার্থী ক্যানিং পশ্চিমের পরেশ রাম দাস ঠিক একই অভিযোগ করেছিলেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা আলো ও সিসি ক্যামেরা নেই বঙ্কিম সরদার কলেজর স্ট্রং রুমে। এবার একই অভিযোগ করা হচ্ছে বিজেপির তরফ থেকে। এবার বিজেপির তরফ থেকে। অন্যদিকে সিসি ক্যামেরা, আলো নিরাপত্তা বিষয় খতিয়ে দেখেছিলেন ডিআইজি বঙ্কিম সরদার কলেজে। এবং তিনি জানান ইলেকশন কমিশনারের নিয়ম অনুযায়ী নিরাপত্তা বিষয়টি সঠিকই আছে। তাই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ইভিএম রাখা আছে ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সরদার কলেজে। এখানেই ৪ মে ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১২৭ গোসাবা, ১২৮বাসন্তী, ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম ও ১৩৯ ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা প্রার্থীদের। কড়া নিরাপত্তা রয়েছে কলেজ চত্বরে।
2 May 2026, 08:15 AM
West Bengal Assembly Election 2026: রাতে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ফের উত্তেজনা। ব্যালট বক্স আনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। ‘নজরদারি না থাকা ঘরে রাখা হয়েছে ইভিএম’। তৃণমূল কর্মীরা প্রতিবাদ করলে উত্তেজনা।
2 May 2026, 08:15 AM
West Bengal Assembly Election 2026: কালীঘাটে মমতা-অভিষেক হাইভোল্টেজ বৈঠক। ৩ ঘণ্টার বৈঠকে আগামীর স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ। কালীঘাটের বৈঠকে স্ট্রংরুম আগলে রাখার কৌশল। আজ কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক।বিকেল ৪ টে নাগাদ ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক। অভিষেকের ডাকা বৈঠকে থাকতে পারেন মমতা: সূত্র।
2 May 2026, 08:00 AM
West Bengal Assembly Election 2026: দু’ দফাতেও মিটল না ভোট পর্ব। মগরাহাট পশ্চিমের ১১ বুথে পুনর্নির্বাচন। ডায়মন্ড হারবারের ৪ বুথেও পুনর্নির্বাচন। ফলতায় পুনর্নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত জানায়নি কমিশন।