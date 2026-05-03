English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Election 2026 Live: রেজাল্ট আউটের আগের দিনও তৃণমূলের হেভিওয়েটদের তলব, একাধিক নেতাকে হাজিরার নির্দেশ

West Bengal Election 2026 Live: রেজাল্ট আউটের আগের দিনও তৃণমূলের হেভিওয়েটদের তলব, একাধিক নেতাকে হাজিরার নির্দেশ

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: এনআইএ নোটিসে তোলপাড় মালদার কালিয়াচক। তৃণমূল নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদের ডাক।

| Last Updated: Sunday, May 3, 2026 - 10:24
Comments |
West Bengal Election 2026 Live: রেজাল্ট আউটের আগের দিনও তৃণমূলের হেভিওয়েটদের তলব, একাধিক নেতাকে হাজিরার নির্দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

3 May 2026, 10:15 AM

Barrackpore: রাজীব কুমারকে ব্যারাকপুরে নিয়ে আসা হয়েছে হ্যাক করার জন্য। এই ইলেকসান কমিশন কে জানানো হয়েছে। বেশ কিছু মানুষকে ইলেকশনে কাজে নেওয়া হয়েছে যারা কনট্রাক চুয়াল কর্মী। ডাটা এন্ট্রি তে হের ফের করা হবে।আর এই জন্য রাজীব কুমারকে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজীব কুমার একজন হ্যাকার। আর এই কাজ করার জন্য রাজীব কুমারকে বারাকপুর নিয়ে আসা হয়েছে। কালীঘাটের আইসিকে সরানোটা খুব অন্যায় হয়েছে। পুলিসের কাছে বন্দুক থাকবে না তে কি থাকবে।

3 May 2026, 10:15 AM

Kalimpong: সন্ধ্যার ঝড়ে লন্ডভন্ড অবস্থা কালিম্পং জেলার লোয়ার ফাগু চা বাগান সহ বেশ কিছু এলাকা। বাড়িতে গাছ পড়ে আহত হন বীনা কাওয়ার নামের এক মহিলা এবং তার নাতনি। কিছু বাড়ি গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার মধ্যে বসবাসের  অনোপযুক্ত হয়ে গিয়েছে তিনটি বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের লোয়ার ফাগু আশেপাশের এলাকায়  দমকা হাওয়া সহ শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি। এই সময় বাড়িতে নাতনী সহ ছিলেন বীনা কাওয়ার। আচমকা একটি গাছ ভেঙে পড়ে বাড়ির উপরে। বাড়িটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সেই বাড়িতে চাপা পড়ে ছোট্ট নাতনি তাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন দিদিমা বীনা কাওয়ার। স্থানীয়দের উদ্যোগে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে যা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্থানান্তর করা হয়। 

3 May 2026, 10:15 AM

North 24 Parganas: রাতে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রমাপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে ঝড়ের প্রভাবে জনজীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়েছে।
ঝড়ের দাপটে রমাপুর  প্রচুর গাছ উপড়ে পড়েছে। অনেক জায়গায় গাছ সরাসরি বাড়ির ওপর আছড়ে পড়ায় ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক কাঁচা বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে পড়ায় এবং তার ছিঁড়ে যাওয়ায় গোটা এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। রাস্তাঘাটে গাছ পড়ে থাকায় যান চলাচলও ব্যাহত হয়েছে ঝড়ের তাণ্ডবে গাছ ভেঙে পড়ে কিছু গবাদি পশুর মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে।

3 May 2026, 10:15 AM

Hooghly: হুগলির পান্ডুয়া রেলপাড় এলাকায় রেল উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে।গতকাল রাতের অন্ধকারেই জেসেবি নিয়ে নেমে পড়ে রেল কর্তৃপক্ষ।ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় দোকান বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন ঘোষণার আগেই রেলপাড়ের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে উচ্ছেদের নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তবে সেই সময় কোনও ভাঙচুর বা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়নি। এরপর ২৯ তারিখ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পরের দিনই আবার নতুন করে নোটিশ দেওয়া হয় রেলের তরফে। নোটিশে জানানো হয়, এক দিনের মধ্যে রেলপাড়ের বস্তি এলাকা খালি করতে হবে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেকেই তাদের দোকান ও ঘরবাড়ি খালি করে দেন। কিন্তু বহু পরিবারের পক্ষে বিকল্প আশ্রয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। শনিবার রাতে হঠাৎ করেই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলে বিপাকে পড়েন সেই সব মানুষজন। ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় তারা একেবারে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন। বহু মানুষের চোখে জল, অনেকে রাস্তায় বসেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

3 May 2026, 10:15 AM

Road Accident: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকে শনিবার রাতে গেল এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। সাগর ব্লকের মুড়িগঙ্গা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গাঙ্গুলি মোড় এলাকায় একটি মারুতি গাড়ির সঙ্গে এক সাইকেল আরোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশের খালে উল্টে যায়। ঘটনায় সাইকেল আরোহী-সহ মোট তিনজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি গঙ্গাসাগর দিক থেকে কচুবেড়িয়া অভিমুখে যাচ্ছিল। গাঙ্গুলি মোড়ের সামনে এসে আচমকাই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। সেই সময় সামনে থাকা এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। এরপর গাড়িটি সজোরে রাস্তার পাশের খালে গিয়ে উল্টে পড়ে।

3 May 2026, 10:15 AM

West Bengal Assembly Election 2026: স্ট্রং রুমের প্লাইউড দিয়ে তৈরি দেওয়ালের পাশে পূর্ত দপ্তরের কর্মীদের কাজ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুবীর চট্টোপাধ্যায়। গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ তিনি পৌঁছে যান মধ্য হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন এর স্ট্রং রুমে। তিনি অভিযোগ করেন কেন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের না জানিয়ে রাত এগারোটার সময় পূর্ত দফতরের কর্মীরা স্টং রুমের পাশে কাজ শুরু করেছেন? এই নিয়ে তিনি রিটার্নিং অফিসার, জেলাশাসক এবং পুলিস অবজারভারকে অভিযোগ দায়ের করেন। দলকেও জানান। তার আরও অভিযোগ দু তিনটে সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ ছিল। গোটা বাংলা জুড়ে যেভাবে নির্বাচন কমিশন প্রতিমুহূর্তে ষড়যন্ত্র করছে তাতে বিশ্বাস নেই। পরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

3 May 2026, 10:15 AM

Malda: এনআইএ নোটিসে তোলপাড় মালদার কালিয়াচক। তৃণমূল নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদের ডাক। নোটিস দেওয়া হয়েছে সুজাপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের নির্বাচনী এজেন্ট তথা জেলা পরিষদের বন ও ভুমি দপ্তরের কর্মাধক্ষ্য আব্দুল রহমান,কালিয়াচক ১নং ব্লকের তৃণমূল সভাপতি মহঃ সরিউল সহ একাধিক তৃণমূল নেতাকে। দুপুর ১২টার মধ্যে কালিয়াচক থানাতে হাজিরার নির্দেশ।এপ্রিল মাসে সুজাপুর ও মোথাবাড়িতে এসআইআর সংক্রান্ত আন্দোলন নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই নোটিস।

3 May 2026, 08:30 AM

LPG Price Hike: বিধানসভা নির্বাচন মিটতে না মিটতেই বড়সড় ধাক্কা খেল মধ্যবিত্তের পকেট। একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ানো হলো বাণিজ্যিক বা কমার্শিয়াল রান্নার গ্যাসের দাম। আর এই দাম বাড়ার খবরেই ঘুম উড়েছে বর্ধমান শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁ, ফুড চেইনের মালিকদের। মাথায় হাত সাধারণ খাদ্যরসিকদেরও।

3 May 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ৪ মে ফল ঘোষণা তার আগেই ভোটারদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী লক্ষীকান্ত সাউ। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি তুফান মাহাত,ও জেলার নেতৃত্বরা। এদিন ঝাড়গ্রামের পাঁচ মাথার মোড়ে দলীয় কর্মী ও ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে। ঝাড়গ্রাম বিধানসভা সকল সম্মানীয় গণদেবতাকে নিজস্ব মত দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

3 May 2026, 08:30 AM

Kolkata: শনিবার গভীররাতে সল্টলেকের রাস্তায় মদ্যপ মহিলার হাই ভোল্টেজ নাটক, আশ্রাব্য গালিগালাজ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়ো। ঘটনাস্থল সল্টলেক করুনাময়ী। মধ্যরাতে পানশালা থেকে ফেরার পথে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে মহিলার তাণ্ডব, ঘটনাস্থলে পুলিস পৌঁছালে পুলিশকে অকথ্য ভাষায়  গালিগালাজ করতে থাকে মহিলা। মদ্যপ মহিলাকে গাড়িতে তুলতে প্রায় একঘণ্টা কার্যত হিমশিম খেতেহয় পুলিসকে।

3 May 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: রাত পোহালেই গণনা। তার আগের রাতেও স্টং রুমের গেটের বাইরে পাড়ায় বসলে তৃণমূল প্রার্থী পরেশরাম দাস,বাহারুল ইসলাম  সহ তার অনুগামীরা। কলেজ  গেটের মধ্যে রাজ্য পুলিস যেমন আছে। তেমন কেন্দ্র বাহিনী স্টং রুমের আশেপাশে ঘিরে রেখেছে। আছে সিসি ক্যামেরা।  সব মিলিয়ে রাত পোহালে ভোটের ফল।  তার আগে  ইভিএম গুলো যাতে সুরক্ষা থাকে তার জন্য এই পাহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের দাবি।

পরবর্তী খবর

MadhyaPradesh cruise boat accident: নর্মদায় নৌকাডুবি, মর্মান্তিক মৃত্যু ৯ জনের: শেষ মুহূর্তেও ছেলেকে বুকে জাপটে আগলে মা, ছবি দেখে কাঁদছে ভারত

MadhyaPradesh cruise boat accident: নর্মদায় নৌকাডুবি, মর্মান্তিক মৃত্যু ৯ জনের: শেষ মুহূর্তেও ছেলেকে বুকে জাপটে আগলে মা, ছবি দেখে কাঁদছে ভারত
Falta Repoll: রেজাল্টের একদিন আগে রবিবারই পুননির্বাচন ফলতায়? গণনা টেবিলে সব সমীকরণ বদলে দেবে ফলাফল?

Falta Repoll: রেজাল্টের একদিন আগে রবিবারই পুননির্বাচন ফলতায়? গণনা টেবিলে সব সমীকরণ বদলে দেবে ফলাফল?
Falta Repoll: ফল ঘোষণার পর ফের ভোট ফলতায়: বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের

Falta Repoll: ফল ঘোষণার পর ফের ভোট ফলতায়: বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের
Thakurnagar Incident: চালককে সরিয়ে ভ্যান চালিয়ে দিলেন ভোটের ডিউটিতে আসা জওয়ান, মুহূর্তে ঘটে গেল মারাত্মক ঘটনা

Thakurnagar Incident: চালককে সরিয়ে ভ্যান চালিয়ে দিলেন ভোটের ডিউটিতে আসা জওয়ান, মুহূর্তে ঘটে গেল মারাত্মক ঘটনা

Falta Repoll: বড় খবর- EVM-এ টেপ সাঁটা ফলতায় &#039;বিশেষ&#039; আইন প্রয়োগ কমিশনের? পুনর্নির্বাচন হবে গণনার পর?

Falta Repoll: বড় খবর- EVM-এ টেপ সাঁটা ফলতায় 'বিশেষ' আইন প্রয়োগ কমিশনের? পুনর্নির্বাচন হবে গণনার পর?
Massive Fire: ভোররাতে ভয়ংকর AC বিস্ফোরণ: দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আবাসিক ভবন, মৃত কমপক্ষে ৯

Massive Fire: ভোররাতে ভয়ংকর AC বিস্ফোরণ: দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আবাসিক ভবন, মৃত কমপক্ষে ৯
JEE Mains: দেড় বছরেই পিতৃহারা, অন্যের বাড়িতে মায়ের রান্নার কাজ: অভাবের দেওয়াল ভেঙে JEE-তে ৯৯% রূপায়নের

JEE Mains: দেড় বছরেই পিতৃহারা, অন্যের বাড়িতে মায়ের রান্নার কাজ: অভাবের দেওয়াল ভেঙে JEE-তে ৯৯% রূপায়নের
West Bengal Assembly Election 2026: রাজ্যের এগজিট পোলে তোলপাড় ঢাকা: BJP জিতলে হাজার হাজার শরণার্থী ঢুকবে, আতঙ্কিত বাংলাদেশ

West Bengal Assembly Election 2026: রাজ্যের এগজিট পোলে তোলপাড় ঢাকা: BJP জিতলে হাজার হাজার শরণার্থী ঢুকবে, আতঙ্কিত বাংলাদেশ
Summer Vacation Updates: গরমের ছুটিতে বড় বদল? ছুটি কমবে, হবে অনলাইন ক্লাসও? দেখে নিন কবে পড়ছে ছুটি, কতদিনের ভেকেশন

Summer Vacation Updates: গরমের ছুটিতে বড় বদল? ছুটি কমবে, হবে অনলাইন ক্লাসও? দেখে নিন কবে পড়ছে ছুটি, কতদিনের ভেকেশন
Deadliest Weather Alert: ২ মে দুপুর ১২ থেকে চরম অ&#039;শনি&#039; সংকেত, প্রকৃতির ভয়াল রুদ্রমূর্তি চালাবে ধ্বংসলীলা, ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের হাড়হিম আপডেট

Deadliest Weather Alert: ২ মে দুপুর ১২ থেকে চরম অ'শনি' সংকেত, প্রকৃতির ভয়াল রুদ্রমূর্তি চালাবে ধ্বংসলীলা, ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের হাড়হিম আপডেট