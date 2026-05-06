West Bengal Election 2026 Results Live: সবকিছু গুছিয়ে রাখা আছে নিয়ে যান, ১৩ বছর পর পার্টি অফিস দখল করে তৃণমূলকে ফোন সিপিএমের

6 May 2026, 12:00 PM
West Bengal Election 2026 Results Live: পূজালির তৃণমূল কাউন্সিলর অস্ত্র আইনে গ্রেফতার। গ্রেফতার করল বিধাননগর পুলিসের এনএসসিবিআই থানার পুলিস। ধৃতের নাম শেখ আমিরুল ইসলাম। পূজালি পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শেখ আমিরুল ইসলাম গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ৬ রাউণ্ড কার্তুজ ও একটি ফাঁকা ম্যাগজিন নিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে। সেই সময় অজ্ঞাত কারণে তাকে জেলে পুরতে পারেনি পুলিস। রাজ্যে পালা বদলের পরেই সেই কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করল পুলিস। ধৃতকে কাউন্সিলরকে আজ বুধবার আদালতে তোলা হবে। তাকে হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনার আরও তদন্ত চালাবে পুলিস।
West Bengal Election 2026 Results Live: আগামী ৮ মে নবনির্বাচিত প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন অমিত শাহ। এনিয়ে সব জেতা প্রার্থীদের কাছে জানানো হবে। বিধায়কদের কাজ থেকে আগামীর পরিকল্পনা সব নিয়েই নির্দেশ দেওয়া হবে।
Bengal Election 2026 Results Live Updates: গণনা শেষে ফল ঘোষণা হতেই জেলাজুড়ে পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। একদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের কার্যালয়ে পতাকা লাগানোর অভিযোগ উঠছে, অন্যদিকে ব্যতিক্রমী ছবি ধরা পড়ল বারুইপুর পশ্চিমে।
কাছারি বাজার সংলগ্ন সিপিআইএমের পুরনো পার্টি অফিস ১৩ বছর পর ফের লাল ঝান্ডার দখলে এল। ১৯৮৩ সাল থেকে এই দফতর সিপিএমের দখলেই ছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর ২০১৩ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ওই অফিস দখল করে বলে অভিযোগ। তারপর টানা ১৩ বছর তৃণমূলের দখলেই ছিল কার্যালয়টি।
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার বদলের ফল প্রকাশ হতেই মঙ্গলবার রাতে পুরনো পার্টি অফিস পুনরুদ্ধার করে সিপিএম।
বারুইপুর পশ্চিমের সিপিআইএম প্রার্থী লায়েগ আলি বলেন, “আমরা দখলের রাজনীতি করি না। এটা আমাদের পুরনো পার্টি অফিস। তৃণমূল জোর করে দখল করেছিল, আমরা শুধু সেটা ফিরিয়ে নিয়েছি।”
তিনি আরও জানান, “অফিসে থাকা তৃণমূলের কাগজপত্র, পতাকা ও ব্যানার আমরা আলাদা করে গুছিয়ে রেখেছি। ওদের ফোন করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কেউ আসেনি। এরপরই আমরা নিজেদের ব্যানার লাগিয়ে দিয়েছি। এখান থেকেই আবার দলের কাজ শুরু হবে।”
এদিকে জেলার অন্যান্য অংশে ভিন্ন ছবি। বারুইপুর, সোনারপুর ও কুলতলীর একাধিক এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে বিজেপির পতাকা লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। কোথাও কোথাও ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে এসেছে।
Bengal Election 2026 Results Live Updates: দু’বছর ধরে জল পরিষেবা বন্ধ,পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে পাম্পঘরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাতার ব্লকের গ্রামডিহি । প্রায় দু’বছর ধরে একাধিক গ্রামে জল সরবরাহ বন্ধ থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল পানীয় জল প্রকল্পের পাম্পঘরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন গ্রামবাসীরা।
জানা গিয়েছে, গ্রামডিহি মোড়ে অবস্থিত একটি পানীয় জল প্রকল্প থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে মান্দারবাটি সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামে জল সরবরাহ করা হত। কিন্তু রাস্তা সংস্কারের সময় পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর থেকেই প্রায় দু’বছর ধরে বন্ধ রয়েছে জল পরিষেবা। ফলে চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে এলাকার মানুষজনকে।
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। অস্থায়ীভাবে মান্দারবাটি গ্রামে দু-একটি মোটরচালিত পাম্প বসানো হলেও তা দিয়ে পর্যাপ্ত জল মিলছে না। প্রতিদিন জল সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।
এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ চরমে ওঠে। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে পাম্পঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং পাম্পঘরে তালা ঝুলিয়ে দেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন মেরামত করে নিয়মিত জল সরবরাহ চালু করতে হবে।
Bengal Election 2026 Results Live Updates: ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা প্রাক্তন কাউন্সিলর ও বর্তমান কাউন্সিলরের বাড়িতে ভাঙচুর। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ডায়মন হারবার পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর ওমানাথ মান্না বাড়িতে দুষ্কীরা তান্ডব চালায় খবর পেয়ে সকাল বেলার বিজেপির প্রার্থী তথা নেতা দীপক কুমার হালদার প্রাক্তন কাউন্সিলর এর বাড়িতে পরিবারকে আশ্বস্ত করেন। ঘটনাস্থলে থেকে ডায়মনহারবার থানার আইসি কে ফোন করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান। ঘটনার পেছনে যেই থাক তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন দীপক হালদার।
Bengal Election 2026 Results Live Updates: গতকাল পুলিসের উপর গুলি চালনার ঘটনায় পর সন্দেশখালি ন্যাজাট থানার বামন ঘেরি এলাকা থমথমে আতঙ্কে বাসিন্দা এলাকায় পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল। ঘটনায় পাঁচ জন গ্রেফতার
সন্দেশখালি এক নম্বর ব্লকের ন্যাজাট থানার অন্তর্গত সড়বেড়িয়া আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ নম্বর বামনঘেরি এলাকায় গতকাল রাত দশটা নাগাদ পুলিস খবর পেয়ে কেন্দ্রীবাহিনীকে নিয়ে টহল দিতে যায় সেই সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় ন্যাজাট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিস আধিকারিক ভারত পুরকাইত, রাজবাড়ী আউটপোস্টের পুলিশ কর্মী ভাস্বত গোস্বামী ও মনিকা হেমরম নামে এক মহিলা পুলিশকর্মীর গায়ে গুলি লাগে। সেই সঙ্গে দুই সিআরপিএফ জাওয়ান এর গায়ে গুলি লাগে। তাদেরকে রাতে তাদেরকে কলকাতা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস ঘটনায় এলাকায় থমথমে যাতে নতুন করে গণ্ডগোল অশান্ত না হয় তার জন্যে পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল।
Bengal Election 2026 Results Live Updates: নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন থেকেই আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। মঙ্গলবার গভীর রাতে আসানসোল কোর্ট মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। সেই আগুনের ফলে একটা কেকের দোকানেও আগুন লেগে যায়। পাশাপাশি রুপনারায়ণপুর টোল প্লাজা, কুমারপুর, কুলটি, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, বারাবনি এবং বার্ণপুরে একাধিক দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি কিছু কার্যালয় গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলেও অনেকেই আবার ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। অনেকেই বাড়ি থেকে বের হতেও ভয় পাচ্ছেন।
অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনায় সরাসরি দায় অস্বীকার করা হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলের দিন থেকেই নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়করা দাবি করে আসছেন, এইসব ঘটনা দলের কোনও কর্মী করছে না। তাদের বক্তব্য, কিছু দুষ্কৃতী বিজেপির নাম ব্যবহার করে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi-র পূর্বের বক্তব্যও উঠে আসছে। তিনি রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে বারবার বলেছিলেন, “ভরসা ইন, ভয় আউট।” কিন্তু বাস্তবে এখনও সহিংসতা না থামায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে।
ঘটনার খবর পেয়ে আসানসোল উত্তরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্য নেতা Krishnendu Mukhopadhyay ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।
Bengal Election 2026 Results Live Updates: মন্দির বাজার বিধানসভার নিশাপুর অঞ্চলে রাতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আইএসএফ ছেলেদের উপর হামলা চালিয়েছ বলে অভিযোগ। এক আইআসএফ কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। একজন গুলিবিদ্ধ। হাসিবুল হোসেন হালদার গুলি বিদ্ধবলে জানা যাচ্ছে। রাতে তাদেরকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
Bengal Election 2026 Results Live Updates: নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর নাগরাকাটা ব্লকের ২ নম্বর আংরাভাষা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার ধুমপাড়াতে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করে ঝান্ডা লাগিয়ে দিল বিজেপি। এছাড়াও এদিন দুই নম্বর আংরাভাষা গ্রামপঞ্চায়েতের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। এদিনের এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিজেপির জেলাকমিটির সম্পাদক কিশোর ছেত্রী, বীরেন্দর সরকার , যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অজয় শর্মা সহ অনান্য বিজেপি নেতারা।
বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক কিশোর ছেত্রী জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস অন্য একজনের জায়গা দখল করে পার্টি অফিস করেছিল। আমরা সেটা দখলমুক্ত করে বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়ে দিয়েছি। পরবর্তীতে যার জায়গা তাকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও এই গ্রামপঞ্চায়েতে বহু দুর্নীতি হয়েছে। কেউ যাতে প্রমাণ লোপাট না করতে পারে সেজন্য আমরা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি।আগামী নয় তারিখের পর পার্টি থেকে যে নির্দেশ আসবে সেই হিসেবে কাজ করা হবে।