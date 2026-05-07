West Bengal Election 2026 Results Live: নিজাম প্যালেস থেকে মধ্যমগ্রাম, নিখুঁত পরিকল্পনায় কাজ হাসিল, ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম

7 May 2026, 07:45 AM
West Bengal Election 2026 Results Live: তৃণমূলের তিন হেভিুয়েট ক্যান্ডিডেট হারলে পাঁঠা দিয়ে বুড়োরাজ মন্দিরে পুজো দেবেন এমনই মানত ছিল তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের। শুধু তিন বিধায়কই নয় রাজ্যে সরকার ও পরিবর্তন হয়েছে। আর রেজাল্ট বেরোনোর কটা দিন বাদেই পূর্ণ হওয়ার সেই মনস্কামনা পূরণ করতে তিনটে পাঁঠা নিয়ে কালনার পূর্বস্থলীর জামালপুরের বাবা বুড়ো রাজ মন্দিরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে হাজির প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু কেন অভিনব মানত বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের? তিনি জানাচ্ছেন তৃণমূল দলটিকে শেষ করার পিছনে এরাই রয়েছে। অভিষেক ব্যানার্জীর সাথে যোগ সাজোস করে এরাই দলটিকে শেষ করেছে। ওই দলও উঠে যাবে। দলটি উচ্ছন্নে চলে যাক দল হারুক মানত করেছিলাম। ফের বিস্ফোরক তপন চট্টোপাধ্যায়। অন্য দলেও যোগদান করতে পারি বলেও সেদিন জানান তবে কোন দলে তিনি যোগদান করবেন সে বিষয়ে এখনই কিছু স্পষ্ট করেননি তিনি।
7 May 2026, 07:45 AM
West Bengal Election 2026 Results Live: বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার গোডাউন পাড়া এলাকায় রোহিত রায় নামে এক বিজেপি কর্মীকে গুলি তাকে প্রথমে বসিরহাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে । বিজেপির দাবি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই তাকে গুলি করেছে। এলাকায় সে বিজেপির ফ্লাগ লাগাচ্ছিল সেই সময় এই কথা কাটাকিটির মধ্যেই তাকে গুলি করে তার পেটে গুলি লাগে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।
7 May 2026, 07:45 AM
West Bengal Election 2026 Results Live: মর্গের সামনে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে। সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ময়নাতদন্তের কাজ শুরু হবে।
7 May 2026, 07:45 AM
West Bengal Election 2026 Results Live: বিধানসভা থেকে নিজাম প্যালেস। সেখান থেকে মধ্য়মগ্রামে নিজের ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলেন চন্দ্রনাথ। মধ্যমগ্রামের যে জায়গায় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ককে ঘরে ধরে গুলি করা হয় সেখানটিও পরীক্ষা করে দেখে ফরেন্সিক টিম। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে সিআইডি।
7 May 2026, 07:45 AM
West Bengal Election 2026 Results Live: বিধানসভা থেকে নিজাম প্যালেস। সেখান থেকে মধ্য়মগ্রামে নিজের ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলেন চন্দ্রনাথ। মধ্যমগ্রামের যে জায়গায় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ককে ঘরে ধরে গুলি করা হয় সেখানটিও পরীক্ষা করে দেখে ফরেন্সিক টিম। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে সিআইডি।
7 May 2026, 07:45 AM
West Bengal Election 2026 Results Live: বুধবার রাতে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় তোলপাড় মধ্য়মগ্রাম। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম। যে গাড়িতে চন্দ্রনাথ রথ ছিলেন সেখান থেকে ফরেন্সিক স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়।