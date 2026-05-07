English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Election 2026 Results Live: নিজাম প্যালেস থেকে মধ্যমগ্রাম, নিখুঁত পরিকল্পনায় কাজ হাসিল, ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম

West Bengal Election 2026 Results Live: নিজাম প্যালেস থেকে মধ্যমগ্রাম, নিখুঁত পরিকল্পনায় কাজ হাসিল, ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম

West Bengal Election 2026 Results Live: যে জায়গায় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ককে ঘরে ধরে গুলি করা হয় সেখানটিও পরীক্ষা করে দেখে ফরেন্সিক টিম

| Last Updated: Thursday, May 7, 2026 - 09:21
Comments |
West Bengal Election 2026 Results Live: নিজাম প্যালেস থেকে মধ্যমগ্রাম, নিখুঁত পরিকল্পনায় কাজ হাসিল, ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

7 May 2026, 07:45 AM

West Bengal Election 2026 Results Live: তৃণমূলের তিন হেভিুয়েট ক্যান্ডিডেট হারলে পাঁঠা দিয়ে বুড়োরাজ মন্দিরে পুজো দেবেন এমনই মানত ছিল তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের।  শুধু তিন বিধায়কই নয় রাজ্যে সরকার ও পরিবর্তন হয়েছে।  আর রেজাল্ট বেরোনোর কটা দিন বাদেই পূর্ণ হওয়ার সেই মনস্কামনা পূরণ করতে তিনটে পাঁঠা নিয়ে কালনার পূর্বস্থলীর জামালপুরের বাবা বুড়ো রাজ মন্দিরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে হাজির প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু কেন অভিনব মানত বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের? তিনি জানাচ্ছেন তৃণমূল দলটিকে শেষ করার পিছনে এরাই রয়েছে। অভিষেক ব্যানার্জীর সাথে যোগ সাজোস করে এরাই দলটিকে শেষ করেছে। ওই দলও উঠে যাবে। দলটি উচ্ছন্নে চলে যাক  দল হারুক মানত করেছিলাম। ফের বিস্ফোরক তপন চট্টোপাধ্যায়। অন্য দলেও যোগদান করতে পারি বলেও সেদিন জানান তবে কোন দলে তিনি যোগদান করবেন সে বিষয়ে এখনই কিছু স্পষ্ট করেননি তিনি। 

7 May 2026, 07:45 AM

West Bengal Election 2026 Results Live: বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার গোডাউন পাড়া এলাকায় রোহিত রায়  নামে এক বিজেপি  কর্মীকে গুলি  তাকে প্রথমে বসিরহাট সুপারস্পেশালিটি  হাসপাতাল ও  পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে । বিজেপির দাবি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই তাকে গুলি করেছে। এলাকায় সে বিজেপির ফ্লাগ লাগাচ্ছিল সেই সময় এই কথা কাটাকিটির মধ্যেই তাকে গুলি করে তার পেটে গুলি লাগে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

7 May 2026, 07:45 AM

West Bengal Election 2026 Results Live: মর্গের সামনে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে। সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ময়নাতদন্তের কাজ শুরু হবে। 

7 May 2026, 07:45 AM

West Bengal Election 2026 Results Live: বিধানসভা থেকে নিজাম প্যালেস। সেখান থেকে মধ্য়মগ্রামে নিজের ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলেন চন্দ্রনাথ। মধ্যমগ্রামের যে জায়গায় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ককে ঘরে ধরে গুলি করা হয় সেখানটিও পরীক্ষা করে দেখে ফরেন্সিক টিম। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে সিআইডি।

7 May 2026, 07:45 AM

West Bengal Election 2026 Results Live: বিধানসভা থেকে নিজাম প্যালেস। সেখান থেকে মধ্য়মগ্রামে নিজের ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলেন চন্দ্রনাথ। মধ্যমগ্রামের যে জায়গায় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ককে ঘরে ধরে গুলি করা হয় সেখানটিও পরীক্ষা করে দেখে ফরেন্সিক টিম। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে সিআইডি।

7 May 2026, 07:45 AM

West Bengal Election 2026 Results Live: বুধবার রাতে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় তোলপাড় মধ্য়মগ্রাম। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম। যে গাড়িতে চন্দ্রনাথ রথ ছিলেন সেখান থেকে ফরেন্সিক স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়।

পরবর্তী খবর

Bengal Next CM: বড় বদল না ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুই: মন্ত্রী হচ্ছেন কারা? কে পাচ্ছেন কোন দফতর? Exclusive রিপোর্ট

Bengal Next CM: বড় বদল না ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুই: মন্ত্রী হচ্ছেন কারা? কে পাচ্ছেন কোন দফতর? Exclusive রিপোর্ট
Dilip Ghosh Rinku Majumdar: ৩০,৫০৬ মার্জিনে জিতে মন্ত্রী হচ্ছেন? দিলীপ ঘোষের বড় জবাব- রিঙ্কু বলছেন, &#039;বিয়ের সবচেয়ে বড় রিটার্ন গিফট&#039;

Dilip Ghosh Rinku Majumdar: ৩০,৫০৬ মার্জিনে জিতে মন্ত্রী হচ্ছেন? দিলীপ ঘোষের বড় জবাব- রিঙ্কু বলছেন, 'বিয়ের সবচেয়ে বড় রিটার্ন গিফট'
Tollywood reacts on Ratna Debnath Win: পানিহাটিতে জয়ী অভয়ার মা, &#039;প্রার্থনার জোর বাড়ল&#039;: আবেগঘন পোস্ট মিমি-অঙ্কুশ-শ্রুতি-সৌরভের

Tollywood reacts on Ratna Debnath Win: পানিহাটিতে জয়ী অভয়ার মা, 'প্রার্থনার জোর বাড়ল': আবেগঘন পোস্ট মিমি-অঙ্কুশ-শ্রুতি-সৌরভের
West Bengal BJP Oath Ceremony: শনিবারের গেরোয় বদলে গেল সময়, নতুন সরকারের শপথগ্রহণ কখন?

West Bengal BJP Oath Ceremony: শনিবারের গেরোয় বদলে গেল সময়, নতুন সরকারের শপথগ্রহণ কখন?
West Bengal Assembly Election 2026: &#039;আমি মমতার ফাঁসি চাই, ওঁর জেলযাত্রা চাই&#039;: ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই বিস্ফোরক কথা

West Bengal Assembly Election 2026: 'আমি মমতার ফাঁসি চাই, ওঁর জেলযাত্রা চাই': ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই বিস্ফোরক কথা
West Bengal Weather Update: বৃষ্টি ভোগাবে টানা কয়েক দিন, ঝড়ের গতি ছুঁতে পারে ৫০ কিমি

West Bengal Weather Update: বৃষ্টি ভোগাবে টানা কয়েক দিন, ঝড়ের গতি ছুঁতে পারে ৫০ কিমি
Anubrata Mandal: তলে তলে বিজেপির হয়ে কাজ? বীরভূমে তৃণমূলের ভরাডুবিতে অনুব্রতকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ

Anubrata Mandal: তলে তলে বিজেপির হয়ে কাজ? বীরভূমে তৃণমূলের ভরাডুবিতে অনুব্রতকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ
West Bengal Assembly Election 2026: প্রবীণ খগেশ্বরের হার্ডল টপকাতে পারলেন না অ্যাথলিট স্বপ্না: রাজগঞ্জে দলের IPAC আর কোন্দলই ডোবাল তৃণমূলকে?

West Bengal Assembly Election 2026: প্রবীণ খগেশ্বরের হার্ডল টপকাতে পারলেন না অ্যাথলিট স্বপ্না: রাজগঞ্জে দলের IPAC আর কোন্দলই ডোবাল তৃণমূলকে?
Abhishek Banerjee Security: No গার্ড রেল, No ২৪×৭ পুলিস- আর কোনও বিশেষ নিরাপত্তা নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সিকিউরিটিতে বড় বদল

Abhishek Banerjee Security: No গার্ড রেল, No ২৪×৭ পুলিস- আর কোনও বিশেষ নিরাপত্তা নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সিকিউরিটিতে বড় বদল
Anubrata Mandal close aid TMC Leader: দল হারতেই বিস্ফোরক বীরভূম তৃণমূলে অনুব্রতর &#039;ঘনিষ্ঠ&#039;- সাফ জানালের হারের কারণ

Anubrata Mandal close aid TMC Leader: দল হারতেই বিস্ফোরক বীরভূম তৃণমূলে অনুব্রতর 'ঘনিষ্ঠ'- সাফ জানালের হারের কারণ