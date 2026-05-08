  West Bengal Election 2026 Live: আগামিকাল শপথগ্রহণ, আজই কলকাতা আসছেন অমিত শাহ

West Bengal Election 2026 Live: আগামিকাল শপথগ্রহণ, আজই কলকাতা আসছেন অমিত শাহ

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: রাজ্যে পালাবদলের আবহে বাড়ছে পদ্মফুলের চাহিদা, চাঙ্গা কলকাতার ফুলবাজার

| Last Updated: Friday, May 8, 2026 - 09:49
West Bengal Election 2026 Live: আগামিকাল শপথগ্রহণ, আজই কলকাতা আসছেন অমিত শাহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

8 May 2026, 09:45 AM

Amit Shah in Kolkata: আগামিকাল শপথগ্রহণ, আজই কলকাতা আসছেন অমিত শাহ। কলকাতায় এসে যেতে পারেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। বিকেল ৩টেয় নিউটাউন কনভেনশন হলে নব নির্বাচিত বিজেপি বিধায়কদলের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেবেন। সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী ও দফতরের মন্ত্রীদের নাম চূড়ান্ত হওয়ার কথা।

8 May 2026, 09:00 AM

Dilip Ghosh: সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর আদৌ থাকবে? থাকলে মন্ত্রী কে হবে? কারণ বিজেপির কোনো সংখ্যালঘু বিধায়ক নেই! প্রশ্ন করা হয় দিলীপ ঘোষকে। দিলীপ বলেন, সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। আবার কী উন্নয়ন হবে? আমাদের লক্ষ্য-- সবকা সাথ সবকা বিকাশ। বিগত বছরগুলিতে শুধু সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন হয়েছে। অথচ তাঁরা গরিব। তাঁরা অশিক্ষিত। তাঁরা ক্রিমিনাল। বিজেপির কোনো দায় নেই সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন করার। ওঁরা আমাদের ভোটও দেয় না। 

8 May 2026, 09:00 AM

Kolkata Flower Market: রাজ্যে পালাবদলের আবহে বাড়ছে পদ্মফুলের চাহিদা, চাঙ্গা কলকাতার ফুল বাজার। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে ঘাসফুলের জায়গায় এসেছে পদ্মফুল। আর তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে কলকাতার ফুল বাজারেও। ব্যবসায়ীদের দাবি, আগের তুলনায় এখন পদ্মফুলের চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে।

 

8 May 2026, 08:45 AM

Ultadanga: বেআইনি উচ্ছেদের নোটিসে আতঙ্ক, উল্টোডাঙায় সারারাত দোকান পাহারায় ব্যবসায়ীরা। বিধাননগর রোড-সহ একাধিক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বেআইনি দখল উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। এই নির্দেশকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় উল্টোডাঙা এলাকায়। উচ্ছেদের আশঙ্কায় সারারাত জেগে দোকান পাহারা দেন বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। দোকানদারদের দাবি, কেউ ৩০-৩৫ বছর, আবার কেউ তারও বেশি সময় ধরে এই জায়গায় ব্যবসা করছেন। এই ব্যবসার আয়ের উপরই চলে সংসার, সন্তানদের পড়াশোনা থেকে চিকিৎসার খরচ-- সবকিছুই নির্ভর করে এই উপার্জনের উপর। হঠাৎ উচ্ছেদের নির্দেশে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন তাঁরা। এখন ভবিষ্যতে কী হবে, সেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে ব্যবসায়ীদের।

 

